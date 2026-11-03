Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților sunt puse în joc, precum și o treime dintre cele 100 de mandate din Senat. Alegătorii declară, într-o proporție covârșitoare, că principala lor preocupare este costul vieții.

Prețurile alimentelor și carburanților au crescut semnificativ, în parte din cauza tarifelor vamale agresive impuse de președinte și a războiului nepopular cu Iranul. Însă, în discursul din ajunul alegerilor, Donald Trump a vorbit aproape o jumătate de oră despre proiectele sale de înfrumusețare a capitalei federale Washington.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Îmbinările care erau aici și pe care le-am îndepărtat fuseseră montate cu mult timp în urmă, iar noi le-am scos. Am recondiționat suprafața granitului. Tot acest granit a fost recondiționat. În cele din urmă, am revenit, am scos iarba și am pus gazon nou. Sunt încântat să anunț deschiderea oficială a bazinului "Reflecting Pool" de la Memorialul Lincoln. Acum ne gândim serios să-i schimbăm numele în Bazinul Trump. Glumesc. Totuși, am făcut o treabă grozavă aici.”

Apoi, s-a dezlănțuit împotriva candidaților democrați.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Partidul Democrat a desemnat cea mai extremistă și mai periculoasă listă de candidați din istoria Americii. Vorbim despre jihadiști, membri ai Frăției Musulmane.”

Trump a amestecat informații confirmate cu unele false într-un atac la adresa lui Abdul El-Sayed, favorit în cursa pentru Senat din statul Michigan.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Abdul El-Sayed s-a calificat pentru a intra pe buletinul de vot făcând campanie și strângând semnături în moschei radicale și numind Statele Unite "Casa Satanei". Noi am schimbat asta. Noi numim Statele Unite "Casa lui Dumnezeu".

Trump a condamnat situația din Alaska, unde doi candidați cu numele de familie Sullivan și prenume similare - Dan și Daniel -, se află pe buletinele de vot.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „În Alaska, democrații au conspirat pentru a introduce pe buletinul de vot un fals Dan Sullivan, pentru a-i deruta pe alegători și pentru a candida împotriva adevăratului Dan Sullivan.”

Când în sfârșit a ajuns la subiectul cel mai de interes pentru americani, economia, Trump a spus numai de bine...

Donald Trump: „Am adoptat cele mai mari reduceri de taxe din istoria Americii. Iar astăzi prețul petrolului a scăzut cu 10 dolari, cea mai mare scădere din istorie. Și va scădea și mai mult, pentru că învingem Iranul, îl învingem cu ușurință.”

Într-adevăr, economia americană a crescut în primii doi ani ai mandatului Trump, însă, din cauza prețului uriaș al carburanților, americanii nu au simțit bunăstarea din statistici.

Localnic: „De obicei, trebuie să aleg între a pune benzină în mașină și a ieși să-mi cumpăr mâncare.”

Localnic: „Simplul fapt de a încerca doar să supraviețuiești la oraș este greu, foarte greu”.

Politica antimigrație a administrației republicane a împărțit electoratul în două

Și politica antimigrație a administrației republicane - pusă în practică adesea violent de agenții ICE - a împărțit electoratul în două.

În Texas, unde un democrat nu a mai câștigat un scrutin de stat din 1994, creștinul evanghelic James Talarico are șanse să ocupe fotoliul de senator. Comunitatea latino care a votat cu Trump înclină spre democrați.

Localnic: „Ne simțim trădați. Președintele ne-a promis ceva și a făcut contrariul. Au tratat oamenii ca pe animale. Să vedeți cum arată centrele de detenție pentru imigranți. Situația e gravă.”

Cursa pentru Senat din Texas a devenit cea mai scumpă competiție electorală la nivel de stat din istoria Americii: republicanii și democrații au cheltuit împreună peste 570 de milioane de dolari pe publicitate și mobilizarea alegătorilor.

Cosmin Stan, corespondent Pro TV la Washington: „O eventuală victorie a democraților, așa cum se prefigurează în acest moment, ar putea însemna mai multe anchete parlamentare asupra președintelui, o mai mare presiune politică asupra administrației și blocarea inițiativelor prezidențiale. Pentru România, rezultatul este foarte important, prin prisma deciziilor luate de viitorul Congres american în ceea ce privește NATO, sprijinul pentru Ucraina sau prezența americană în Europa. Miza este cu atât mai mare cu cât la noi sunt baze militare americane extrem de importante, esențiale pentru securitatea flancului estic al NATO.”

În interiorul Partidului Democrat există și o dezbatere privind posibilitatea declanșării procedurii de suspendare a lui Trump, în cazul în care republicanii pierd controlul ambelor camere ale Congresului.