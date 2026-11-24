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Cinci persoane au fost trimise în judecată de DIICOT, fiind acuzate că au pus la cale realizarea unui videoclip fals, din care au extras fotografii prelucrate cu scopul de a sugera o presupusă întâlnire conspirată între doi candidați la alegerile prezidențiale din mai 2025 și un general în rezervă. Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare cu doar câteva zile înainte de primul tur de scrutin, potrivit procurorilor.

„Prin rechizitoriul din 24 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpați, cu vârste între 26 și 53 de ani, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, sub forma instigării la comunicarea de informații false”, precizează DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, „gruparea ar fi fost constituită în martie 2025, cu scopul de a produce, cu ajutorul unor actori deghizați, un material video care să prezinte o presupusă întâlnire conspirată între doi candidați la Președinția României și un general în rezervă”.

„În aprilie 2025, inculpații ar fi finanțat și organizat producția videoclipului, fiecare având un rol distinct, sub coordonarea unui bărbat în vârstă de 53 de ani. Aceștia ar fi închiriat spațiul pentru filmări și ar fi contractat actori, un costumier și un machior. Ulterior, au montat înregistrarea, au extras fotografii și le-au prelucrat.

Pentru ca imaginile să pară cât mai credibile, suspecții ar fi folosit actori machiați în mod profesionist, astfel încât să semene cu persoanele reale, precum și autoturisme de același tip cu cele utilizate de acestea.

Filmările au fost realizate noaptea, de la distanță și în condiții de iluminare redusă. Ulterior, materialul ar fi fost editat prin suprapunerea imaginilor cu fețele persoanelor reale peste cele ale actorilor”, mai subliniază sursa citată.

Fotografiile, publicate înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale

După realizarea videoclipului, inculpații ar fi determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să publice pe o rețea de socializare cinci fotografii prelucrate extrase din material, la data de 1 mai 2025.

Potrivit DIICOT, persoana care a publicat imaginile nu ar fi cunoscut caracterul fals al acestora. Fotografiile i-ar fi fost transmise prin e-mail, iar scopul celor care le-au realizat ar fi fost ca acestea să fie suficient de convingătoare încât să determine publicarea și, ulterior, să influențeze votul alegătorilor.

Procurorii susțin că distribuirea imaginilor, cu puțin timp înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025, a pus în pericol securitatea națională, prin prezentarea unei situații nereale referitoare la doi dintre candidați.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanța competentă să judece cauza.

DIICOT precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază inculpații.