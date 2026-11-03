Democrații au șanse să câștige mai multe mandate în alegerile pentru Senatul SUA, potrivit sondajelor publicate înaintea scrutinului de la jumătatea mandatului. Un sondaj New York Times/Siena îi plasează în frunte în cinci dintre cele șapte state considerate decisive, în timp ce o cercetare din Vermont indică o posibilă înfrângere a guvernatorului republican Phil Scott, unul dintre cei mai populari lideri ai partidului.

Democrații conduc în cinci dintre cele șapte state-cheie

Potrivit sondajelor New York Times/Siena, citate de USA Today, candidații democrați au avantaj în Michigan, Texas, Kansas, Maine și Ohio.

În Michigan, Abdul El-Sayed este cotat cu 53%, față de 42% pentru republicanul Mike Rogers. În Texas, James Talarico conduce cu 50%, în timp ce Ken Paxton are 43%. Un avans de cinci puncte îl are și democratul Adam Hamilton în Kansas, unde este cotat cu 49%, față de 44% pentru Roger Marshall.

În Maine, Troy Jackson este creditat cu 51%, iar senatoarea republicană Susan Collins cu 45%. În Ohio, fostul senator democrat Sherrod Brown conduce cu 49%, față de 44% pentru republicanul Jon Husted.

În celelalte două state analizate, diferențele sunt mai mici. În Alaska, Mary Peltola are 48%, iar Dan Sullivan 46%. În Iowa, Josh Turek este cotat cu 48%, în timp ce Ashley Hinson are 47%. Rezultatele din aceste două state se încadrează în marja de eroare.

Republicanii au contestat rezultatele sondajelor. La un miting din Iowa, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a afirmat că cercetările sunt greșite în toată țara, potrivit USA Today.

O posibilă surpriză în Vermont

Un alt sondaj, realizat de Universitatea din New Hampshire și publicat duminică, o plasează pe democrata Amanda Janoo în fața guvernatorului republican Phil Scott. Janoo este creditată cu 51% dintre intențiile de vot, în timp ce Scott are 43%, iar independentul Brian Judd – 4%, potrivit Newsweek.

Rezultatul este notabil deoarece Scott este considerat unul dintre cei mai populari guvernatori republicani din SUA. Un clasament Morning Consult îl plasa pe primul loc, cu un bilanț al aprobării de plus 52 de puncte. Totuși, sondajul din Vermont nu este confirmat de toate cercetările: un studiu State Navigate, publicat săptămâna trecută, îl credita pe Scott cu 49%, față de 46% pentru Janoo.

Miza pentru controlul Senatului

Republicanii au în prezent o majoritate de 53 la 47 de locuri în Senat. Pentru a prelua controlul, democrații au nevoie de un câștig net de cel puțin patru mandate, potrivit unei analize Reuters publicate de News.ro.

Printre competițiile urmărite se numără cele din Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio și Texas, unde sondajele indică diferențe strânse sau avantaje pentru candidații democrați. Reuters notează că nemulțumirea față de Donald Trump, războiul cu Iranul și creșterea prețurilor au pus în joc inclusiv state care au votat în trecut în mod tradițional cu republicanii.