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Raportul Institutului Jacques Delors atrage atenția asupra costurilor pe care le-a avut plafonarea prețurilor la gaze și electricitate, introdusă în urma crizei energetice din 2022. Schemele generale de sprijin au avut efecte negative semnificative asupra finanțelor publice ale României, costul acestora fiind estimat la 19–20 de miliarde de euro.

Aceste costuri ar fi putut fi reduse considerabil dacă măsurile s-ar fi concentrat asupra celor mai vulnerabili consumatori, în loc să fie aplicate la scară largă, arată autorii raportului.

Măsurile generale ar fi trebuit înlocuite cu sprijin direcționat către consumatorii vulnerabili

Autorii critică și modul în care au fost gestionate aceste scheme, în special prelungirea plafonării și lipsa unor termene clare privind eliminarea măsurilor de plafonare și compensare. În opinia lor, această abordare a distorsionat puternic piețele de gaze și electricitate. Ulterior, eliminarea bruscă a schemelor, determinată și de costurile bugetare ridicate, a dus la o creștere masivă a facturilor pentru populație și companii.

„Capacitatea de a identifica și viza consumatorii vulnerabili ar contribui la reducerea costurilor măsurilor de sprijin, comparativ cu situația în care autoritățile sunt nevoite să introducă măsuri generalizate, aplicabile întregii populații. Astfel de măsuri generalizate, adoptate începând din 2022, au fost foarte costisitoare și au avut efecte negative semnificative asupra finanțelor publice ale României. De exemplu, plafonarea prețurilor la gaze naturale și energie electrică, introdusă în urma crizei energetice din 2022, a costat statul între 19 și 20 de miliarde de euro. Acest cost ar fi putut fi redus semnificativ dacă sprijinul s-ar fi concentrat asupra cetățenilor celor mai vulnerabili”, se arată în raport.

Raportul consideră că o abordare graduală, bazată pe reguli clare privind reducerea și încetarea schemelor de sprijin, ar fi permis o gestionare mai bună a așteptărilor consumatorilor și ar fi contribuit la diminuarea costurilor pe termen lung. Autorii recomandă, totodată, ca viitoarele măsuri de sprijin să fie mai bine direcționate către gospodăriile vulnerabile, dar pentru asta statul român ar trebui să culeagă și să folosească date mai precise despre consumatori și situația acestora.

O măsură de criză care a fost prelungită

Plafonarea prețurilor la energie în România a fost introdusă pentru prima dată în contextul crizei energetice din 2021. Actul normativ a instituit o schemă de compensare și plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, aplicabilă inițial pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Schema de plafonare a prețurilor la energie nu a fost întreruptă imediat după introducere, ci a fost prelungită succesiv. Prima schemă (1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022) a expirat, însă a fost înlocuită de alte mecanisme de plafonare, astfel încât protecția consumatorilor a continuat fără o întrerupere efectivă.

Pentru consumatorii casnici, schema aflată în vigoare după modificările succesive a fost menținută până la 31 martie 2026, dată la care plafonarea prețurilor la energia electrică a fost eliminată și piața a revenit la mecanisme concurențiale. În schimb, la gazele naturale, plafonarea a fost prelungită până la 31 martie 2027.