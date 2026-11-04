Acum, întrebarea este ce urmează pentru această femeie politician în vârstă de 38 de ani, care se alătură lui Zohran Mamdani din New York și lui Katie Wilson din Seattle într-un cerc restrâns de lideri municipali socialiști democrați.

Câștigarea alegerilor a fost ușoară, întrucât Lewis George i-a depășit cu ușurință pe un candidat independent, pe un candidat al Partidului Verde pentru Statalitate și pe 11 candidați înscriși pe buletinul de vot fără influență politică.

Acum se confruntă cu primele sale potențiale obstacole majore, printre care se numără chiar președintele Donald Trump, care s-a implicat în afacerile locale și a criticat-o pe viitoarea primăriță ca fiind o amenințare pentru capitală.

„Nu vom permite ca orașul să fie distrus de o adeptă a comunismului care nu are nicio intenție de «A FACE WASHINGTONUL MARE DIN NOU!»”, a scris Trump pe rețelele sociale după victoria ei în primare.

Lewis George, la rândul ei, a promis că va colabora cu oricine pentru a menține siguranța orașului, „dar îi voi ține piept și lui Trump”. Pe 2 ianuarie, ea va depune jurământul ca prim primar nou al orașului din ultimii 12 ani.

Într-un interviu acordat la începutul acestui an, ea a declarat pentru The Associated Press că prioritatea sa principală va fi abordarea „crizei accesibilității aici, în D.C., pe care administrația Trump nu a făcut decât să o agraveze prin concedierea pe nedrept a angajaților federali în masă și prin militarizarea străzilor noastre”.

Capitala SUA nu se bucură de autonomie deplină

Lewis George, care a fost membru al consiliului municipal timp de cinci ani, va fi al optulea primar al Districtului de la semnarea Legii privind autonomia locală în 1973, care le-a oferit locuitorilor orașului posibilitatea de a-și alege reprezentanții locali.

Ea va colabora cu noul delegat al Districtului de Columbia la Congres, Robert White Jr. Acesta a câștigat alegerile marți și o va succeda pe delegata de lungă durată Eleanor Holmes Norton, care a decis să se retragă sub presiune, în urma criticilor potrivit cărora și-ar fi pierdut eficacitatea.

Alegerea lui Lewis George și a lui White marchează prima dată din 1990 când orașul a ales atât un nou primar, cât și un nou delegat.

Lewis George va prelua conducerea unui oraș cu aproape 700.000 de locuitori și se va confrunta cu toate provocările obișnuite ale unei municipalități, fiind responsabilă de venituri, siguranța publică și accesibilitatea serviciilor, precum și de îndatoririle ceremoniale, cum ar fi tăierea panglicilor. Însă primarul D.C. se confruntă cu o povară suplimentară. Aceeași lege din 1973 care a permis alegerea ei a menținut, totodată, autoritatea Congresului asupra afacerilor orașului.

„Practic, ei pot veta orice proiect de lege pe care îl adoptăm aici. În al doilea rând, pot manipula bugetul nostru fără a ne consulta. Și, în al treilea rând, pot legifera direct pentru noi, dacă doresc”, a declarat Emily Cassometus, directoarea Clinicii de Legislație de la Facultatea de Drept a Universității din Districtul Columbia.

„Legea privind autonomia locală nu s-a schimbat. Nu se va schimba odată cu inaugurarea ei”, a spus Cassometus, care a lucrat anterior în echipa lui Lewis George.

În primul an al mandatului lui Trump după revenirea la Casa Albă, Congresul a împiedicat orașul să cheltuiască un miliard de dolari din fondurile proprii, înghețând cheltuielile orașului la nivelul anului 2024 în cadrul procesului de elaborare a bugetului federal.

„Faptul că s-a blocat cheltuirea unui miliard de dolari din banii noștri este extrem de grav și are impact asupra vieții de zi cu zi a oamenilor”, a declarat Alicia Yass, directoarea pentru promovarea politicilor din cadrul Uniunii Americane pentru Libertăți Civile din Districtul Columbia. „De asemenea, am observat o creștere exponențială a numărului de proiecte de lege pe care Congresul le adoptă sau le introduce și care vizează în mod specific districtul.”

Controlul asupra Congresului SUA va modela viitorul orașului Washington

Rezultatul alegerilor pentru Camera Reprezentanților și Senat va fi esențial pentru mandatul lui Lewis George. Dacă Congresul va ajunge în mâinile democraților, orașul va avea un sprijin împotriva eforturilor republicanilor de a încălca autoritatea locală.

„Congresul, nu președintele, deține puterea legislativă exclusivă asupra Districtului”, a declarat George Derek Musgrove, profesor asociat de istorie la Universitatea din Maryland-Baltimore County. „Bănuiesc că democrații îi vor oferi primarului o oarecare protecție, chiar dacă vor câștiga doar Camera Reprezentanților.”

Lewis George va trebui să decidă în ce măsură să-l sfideze pe Trump, în special în chestiuni precum desfășurarea Gărzii Naționale și cooperarea forțelor de ordine locale cu autoritățile federale, mai ales cu Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE).

Primarul în exercițiu, Muriel Bowser, a păstrat o atitudine relativ discretă, opunându-se chiar și Consiliului Districtual în ceea ce privește rolul pe care îl au ofițerii locali în tragerea la răspundere a colegilor lor federali. În discuțiile anterioare, ea a afirmat că printre realizările sale se numără progresele în domeniul educației și menținerea autonomiei locale într-o perioadă în care autonomia districtului a fost puternic contestată. Bowser a decis să nu mai candideze odată ce al treilea mandat de patru ani al acesteia se va încheia în ianuarie.

Lewis George ar putea să-l ia ca model pe Mamdani. În ciuda tensiunilor inițiale dintre cei doi, primarul din New York a stabilit ocazional o legătură cu Trump, solicitând sprijinul președintelui pentru anumite proiecte, fără a renunța însă la criticarea multora dintre politicile acestuia.

Musgrove a afirmat că întrebarea este dacă coaliția care i-a asigurat victoria în primare și care dorește ca ea să „lupte împotriva președintelui” îi permite să adopte o atitudine mai discretă.

Lewis George a lăudat-o pe Bowser pentru o serie de realizări, dar s-a opus strategiei acesteia de a trata cu administrația, iar ea a promis să pună capăt cooperării poliției locale cu operațiunile federale de imigrare.

Districtul Columbia se confruntă cu provocări financiare

Lewis George se va confrunta cu alte provocări, unele generate de relația capitalei cu administrația și cu Congresul. Districtul Columbia a reprezentat o cincime din cele aproximativ 100.000 de locuri de muncă pierdute în regiune, în mare parte din cauza reorganizării forței de muncă federale conduse de Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, condus de Elon Musk.

Reducerile au avut un efect în cascadă, de la pierderea veniturilor fiscale până la scăderea activității la întreprinderile și restaurantele locale. Orașul se așteaptă ca veniturile să scadă cu sute de milioane de dolari, ceea ce a determinat consiliul districtual să ia în considerare mai multe propuneri de majorare a impozitelor.

Urban Institute, un centru de studii în domeniul politicilor publice, estimează că aproape un sfert de milion de familii din regiunea D.C. vor fi afectate de reducerile la programele de protecție socială care vor intra în vigoare după alegeri, ca parte a „marelui și frumosului proiect de lege” al lui Trump — un pachet cuprinzător de scutiri fiscale, reduceri ale serviciilor sociale și măsuri de aplicare a legilor privind imigrația.

Probabil că trupele Gărzii Naționale vor rămâne pe străzi, indiferent de ce dorește Lewis George.

Președintele le-a mobilizat în august 2025, iar peste 2.900 de soldați rămân încă pe teren. Există planuri de a-i menține acolo până în ianuarie 2029.

Legalitatea acestei mobilizări este analizată în prezent de un complet format din trei judecători al Curții de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Districtului Columbia.

Un judecător de la o instanță inferioară a decis în noiembrie 2025 că prezența Gărzii Naționale era ilegală, dar un complet al curții de apel a suspendat acea hotărâre, permițând personalului militar să rămână până la soluționarea cazului.