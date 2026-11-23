Iar soția lui ar fi dispărut, după ce a fost audiată trei zile de poliția canadiană. Galeria lui Dinamo le cere autorităților să aducă sicriul cu trupul neînsuflețit în țară pentru a-și lua rămas bun.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Luni, 16 noiembrie, ora 10:24. În acest complex din cartierul Thorncliffe Park din Toronto, Canada, un apel la 911 chema un echipaj de poliție la un apartament de două camere, de la etajul 2. La fața locului erau deja două ambulanțe care constataseră decesul unui bărbat. Era fostul mare fotbalist român, Dudu Georgescu, în vârstă de 76 de ani.

Proprietarul apartamentului în care locuia cu chirie de 26 de ani legenda echipei naționale și a lui Dinamo povestește că soția lui Dudu Georgescu, a fost cea care a alertat ambulanța, iar în casă echipajul de salvare l-ar fi găsit înjunghiat în burtă.

Poliția din Toronto a audiat-o trei zile pe Marina Georgescu pentru a afla ce s-a întâmplat, apoi a eliberat-o. De atunci, apropiații familiei nu mai reușesc să dea de ea.

Șandor Gavrilă, proprietarul apartamentului în care locuia Dudu Georgescu: „L-au găsit cei de la 911, de la salvare, că a dat Marina (n.r. soția) telefon la salvare. Pe urmă a venit poliția. Când îți moare cineva în casă și găsești sânge și găsești o unealtă, nu este o chestie normală, nu? Nu răspunde la telefon. E dispărută. Nu știe nimeni unde este, ce se întâmplă cu ea”.

Proprietarul apartamentului și totdată prietenul lui Dudu Georgescu exclude, însă, varianta sinuciderii.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, Poliția din Toronto a transmis că așteaptă rezultatul autopsiei pentru a afla cauza decesului lui Dudu Georgescu și pentru a decide dacă deschide o anchetă penală pentru omor.

Apartamentul este păzit non-stop de poliție și nimeni nu are voie să intre în el. Foștii colegi de la națională și Dinamo sunt distruși de veste.

Liță Dumitru, fost coleg la echipa națională: „Am rămas tablou! Mi-a fost coleg de echipă națională, mi-a fost prieten. El a plecat din România supărat pe România. Să dea Dumnezeu să nu fie adevărat”.

Și UEFA a anunțat printr-un comunicat publicat pe site decesul golgheterului all time al campionatul național de fotbal.

Dudu Georgescu a înscris cu 252 de goluri în Liga 1, majoritatea pentru Dinamo și 21 de goluri pentru echipa națională. Este singurul român care a câștigat de două ori Gheata de Aur, trofeul acordat celui mai bun marcator din campionatele Europei. Doar Messi și Ronaldo au mai multe astfel de trofee.