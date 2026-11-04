Potrivit Associated Press, votanții din SUA au ales primul senator american de sex masculin care și-a asumat public orientarea homosexuală.

De asemenea, americanii ar putea încă să o propulseze în funcție pe prima femeie guvernatoare de origine amerindiană și pe primele senatoare de origine amerindiană, pe prima femeie guvernatoare de culoare și pe primul senator american musulman, printre alte rezultate istorice la alegerile din SUA.

Majoritatea sunt democrați, dar și Partidul Republican ar putea face istorie.

Deși unii dintre acești candidați au evitat să pună accentul pe valoarea istorică inerentă a rasei, genului, religiei sau orientării lor sexuale, unii apărători ai drepturilor alegătorilor sărbătoresc modul în care electoratul s-a diversificat.

„Aceste premiere arată cum se schimbă țara noastră”

„Aceste premiere arată cum se schimbă țara noastră”, a transmis Alexis Anderson-Reed, președinte și director executiv al State Voices, o rețea de susținători ai implicării civice și ai echității în democrație.

„De ani de zile, persoanele de culoare și comunitățile LGBTQ+ s-au organizat, au bătut la uși, au vorbit cu alegătorii, au purtat discuții și au depus eforturi susținute pentru a salva democrația noastră”, spune Anderson-Reed. „Aceste victorii se datorează lor.”

Prima femeie de origine amerindiană în funcția de guvernator al SUA

Democrata Deb Haaland a depășit deja barierele în 2018, fiind una dintre primele două femei de origine amerindiană alese în Congres. Ulterior, a devenit prima secretară de origine amerindiană din Cabinet, conducând Departamentul de Interne al președintelui Joe Biden.

Charles Curtis, din națiunea Kaw, a fost vicepreședinte al președintelui Herbert Hoover.

Acum, cetățeanca din Laguna Pueblo este pe cale să se alăture listei ca prima femeie guvernatoare de origine amerindiană, dacă îl va învinge pe republicanul Gregg Hull, un fost primar, în New Mexico.

Oklahoma este singurul stat care a ales un membru al unei comunități tribale în funcția de guvernator - pe democratul Johnston Murray în anii 1950 și pe actualul guvernator republican Kevin Stitt.

Haaland a trecut cu indiferență peste o întrebare referitoare la diversele sale identități politice într-un interviu recent acordat agenției Associated Press.

„Adică, cineva trebuie să fie primul”, a spus ea. „Pur și simplu nu vreau să fiu ultima, nu-i așa?”

Dar ea spune că este mândră să vadă cât de mult le pasă populației indigene de reprezentare, pe măsură ce alte femei native candidează. „Chiar contează”, a spus Haaland. „Nu este doar un slogan.”

Primele femei senatoare de origine indigenă

Mary Peltola, de etnie Yup’ik și membră a Partidului Democrat, a fost considerată o pionieră în 2022, când a devenit prima persoană de origine indigenă din Alaska aleasă în Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Acum, fosta congresmenă încearcă să repete performanța în Senat, încercând să-l învingă pe senatorul republican în funcție, Dan Sullivan.

Această onoare i-ar putea reveni și viceguvernatoarei statului Minnesota, Peggy Flanagan, o democrată progresistă și membră a tribului White Earth Band of Ojibwe, care se confruntă cu republicana Michele Tafoya, o fostă jurnalistă din NFL.

Iar dacă Tafoya va câștiga, și ea va intra în istorie — ca prima republicană de origine latină care va ocupa un loc în Senatul SUA.

Prima femeie de culoare în funcția de guvernator

Democrata Keisha Lance Bottoms și republicana Lisa Demuth ar putea pune capăt unei perioade de 250 de ani în care nicio femeie de culoare nu a ocupat funcția de guvernator al unui stat.

Bottoms, fosta primară a orașului Atlanta, candidează împotriva republicanului Rick Jackson, un om de afaceri miliardar, pentru funcția de guvernator al statului Georgia. Dacă va câștiga, Bottoms ar deveni, de asemenea, primul guvernator de culoare al statului Georgia. Toți cei 83 de guvernatori anteriori ai statului Georgia au fost bărbați albi.

Demuth, fosta președintă a Camerei Reprezentanților din Minnesota, se confruntă cu senatoarea de lungă durată a statului Minnesota, Amy Klobuchar. Indiferent de rezultat, statul Minnesota va avea prima sa femeie guvernator.

Stacey Abrams este singura femeie de culoare care a fost la un pas de a câștiga alegerile pentru funcția de guvernator, atunci când a obținut nominalizarea Partidului Democrat din Georgia în 2018 și 2022.

Primul senator musulman din SUA

Abdul El-Sayed ar putea fi primul american de origine musulmană care va ocupa un loc în Senatul SUA.

Democratul progresist din Michigan trebuie să-l învingă pe republicanul Mike Rogers într-o cursă electorală extrem de strânsă și controversată.

El-Sayed a trebuit să facă față atacurilor republicanilor, inclusiv ale lui Trump, care au insinuat sau au afirmat în mod deschis că epidemiologul născut în Michigan nu este american și susține terorismul.

Trump l-a numit „periculos de radical”, „prea extremist” și s-a referit la el ca „Mohammed”. El-Sayed și susținătorii săi au denunțat aceste atacuri ca fiind afronte islamofobe sau rasiste la adresa libertății religioase.

Primul senator american de sex masculin care și-a declarat deschis orientarea homosexuală

Deputatul democrat Chris Pappas a câștigat alegerile pentru Senatul SUA în New Hampshire și devine primul senator de sex masculin din țară care și-a declarat deschis orientarea homosexuală. El l-a învins pe fostul senator republican John E. Sununu, care a ocupat anterior funcții în ambele camere ale Congresului.

Acest nou record nu este un aspect pe care Pappas să-l fi pus în evidență în timpul campaniei electorale, afirmând: „Nu candidez pentru a scrie istorie”. Totuși, el a salutat faptul că orientarea sa sexuală nu a constituit un subiect major de discuție în rândul potențialilor alegători.

Primii guvernatori ai SUA de culoare

Statele Unite ar putea trece de la a avea doar trei guvernatori de culoare aleși în istoria sa de 250 de ani la a câștiga încă șapte peste noapte.

Marți, guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, al treilea din SUA și singurul guvernator de culoare în funcție, a câștigat realegerea, în timp ce republicanul Byron Donalds a fost ales primul guvernator de culoare al Floridei. Pe lângă Georgia și Minnesota, cei doi ar putea avea noi colegi în Wisconsin, Nevada, Carolina de Sud și Michigan.

Moore, președintele Asociației Naționale a Guvernatorilor, a calificat prezența unui număr atât de mare de candidați afro-americani la funcția de guvernator drept „un moment unic”. Nu este „un motiv de aplauze”, ci o provocare de a face ca nominalizările diverse pentru funcția de guvernator să devină mai frecvente, a spus el.

Un an record pentru femeile care candidează la funcția de guvernator și în Congres

Aceste alegeri intermediare au înregistrat un record în ceea ce privește numărul femeilor care candidează pentru funcții la nivel statal și federal. Potrivit Centrului pentru Femeile Americane și Politică de la Universitatea Rutgers, democrații și-au mărit numărul de candidate din 2022 la 19, care candidează pentru funcția de guvernator.

Partidul Republican are șapte femei care își îndreaptă atenția către funcția de guvernator.

La fel ca Minnesota, Tennessee își va alege prima femeie guvernator. Principalele candidate sunt senatoarea republicană Marsha Blackburn și democrata Jerri Green, consilieră municipală în Memphis.

Alegerea primei femei asiatico-americane din Partidul Democrat în funcția de guvernator ar putea avea loc în Vermont, cu Amanda Janoo, care este pe jumătate malaysiană, sau în Oklahoma, cu Cyndi Munson, o fostă deputată de origine coreeană. Fosta guvernatoare republicană Nikki Haley din Carolina de Sud, care are origini indiene, a fost prima femeie asiatico-americană care a ocupat funcția de guvernator.

Aproape 300 de femei, inclusiv cele aflate deja în funcție, candidează pentru Senat și Camera Reprezentanților din SUA, conform datelor furnizate de Centrul pentru Femeile Americane și Politică al Universității Rutgers.

Printre acestea se numără democrata Juliana Stratton din Illinois, care l-a învins marți pe republicanul Don Tracy. Stratton, actualul viceguvernator, îi va succeda senatorului democrat Dick Durbin, care se retrage.

Alături de colega sa democrată, senatoarea Tammy Duckworth, de origine thailandeză, cele două vor face din Illinois primul stat reprezentat de două senatoare de culoare.