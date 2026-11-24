Angajații concediați de la Complexul Energetic Valea Jiului vor primi 50.000 de lei plăți compensatorii
Fiecare salariat care va fi disponibilizat, săptămâna aceasta, de la Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) va încasa plăţi compensatorii în valoare de 49.998 lei net, a anunţat marţi conducerea companiei, printr-un comunicat de presă.
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În cadrul programului de disponibilizare colectivă derulat de CEVJ, cei 106 salariaţi vizaţi îşi vor încheia perioada de preaviz joi, 26 noiembrie, şi vor beneficia de plăţi compensatorii în conformitate cu planul de concediere colectivă.
„În conformitate cu prevederile Planului de disponibilizare aprobat, fiecare dintre aceşti salariaţi va beneficia de plăţi compensatorii în cuantum de 94.227 lei brut, reprezentând 49.998 lei net. Precizăm, aşadar, că suma efectiv încasată de fiecare salariat disponibilizat va fi de 49.998 lei", se arată în comunicatul CEVJ, potrivit Agerpres.
În prezent, CEVJ numără circa 2.000 de angajaţi - mineri la cele patru exploatări de cărbune şi energeticieni de la Termocentrala Paroşeni. Cele patru mine din cadrul complexului - Lupeni, Vulcan, Lonea şi Livezeni sunt incluse în programe de închidere şi ecologizare cu termene diferite de finalizare.
Conform OUG nr.108/2022, lucrările de închidere, ecologizare şi punere în siguranţă a minelor Lupeni şi Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026.
În ceea ce priveşte exploatările de cărbune Livezeni şi Vulcan, termenul prevăzut pentru închidere este 31 decembrie 2032.
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