Cum găsești cele mai bune oferte de vacanțe și călătorii de Black Friday 2025. Sfaturi pentru a prinde cele mai bune oferte

Tot mai multe platforme de căutare și comparare a ofertelor de zboruri, cazări și pachete de călătorie intră în campania Black Friday și oferă prețuri și pachete competitive. Este perioada ideală dacă vrei să îți planifici concediul din 2026 sau ai nevoie de un bilet de avion ieftin. Iată tot ce trebuie să știi.

Cele mai bune oferte la vacanțe de Black Friday 2025

Black Friday 2025 aduce reduceri semnificative și în domeniul turismului. LitoralulRomanesc.ro, Europa Travel, Perfect Tour, Booking.com, Agoda, Kiwi.com sau GetYourGuide sunt doar câteva dintre platformele unde vei putea găsi oferte reale la vacanțe, city break-uri și bilete de avion.

Anul acesta, se anunță reduceri masive, chiar și de până la 70%. Fii cu ochii pe agențiile de voiaj și platformele de căutare a biletelor de avion pentru a prinde cele mai bune oferte. Ai putea chiar să găsești o destinație de vis la un preț excelent.

Black Friday 2025 aduce reduceri majore în turism, din 7 noiembrie

Campania Black Friday 2025 va începe oficial pe 7 noiembrie, dată la care majoritatea agențiilor de turism și platformelor de rezervări online vor publica ofertele speciale la vacanțe și bilete de avion.

Potrivit anunțurilor făcute de operatori precum LitoralulRomanesc.ro, Europa Travel și DirectBooking, reducerile pot ajunge până la 70% pentru anumite destinații. Oferte limitate și reduceri reale Cele mai căutate pachete sunt cele de early booking pentru vara 2026, dar și city break-urile în Europa, unde platforme internaționale precum Booking.com, Agoda sau Kiwi.com vor afișa prețuri reduse semnificativ. De obicei, ofertele sunt disponibile pentru o perioadă scurtă – între 24 și 72 de ore – iar multe dintre ele sunt nerambursabile. Specialiștii din turism recomandă verificarea atentă a condițiilor de rezervare și compararea prețurilor înainte de achiziție. Campania din acest an se desfășoară simultan online și în agențiile fizice, însă cele mai multe reduceri importante vor fi vizibile în primele ore ale zilei de 7 noiembrie. O oportunitate pentru planificarea concediilor din 2026 Perioada Black Friday este considerată una dintre cele mai avantajoase pentru planificarea concediilor viitoare. În special pentru destinațiile externe, cumpărarea biletelor și pachetelor turistice în această zi poate aduce economii consistente. Agențiile de turism estimează că interesul pentru ofertele din 2025 va depăși nivelul din anii anteriori, în condițiile în care tot mai mulți români preferă să își rezerve vacanțele din timp, profitând de prețurile reduse lansate pe 7 noiembrie. Cum să îți planifici o vacanță cu buget redus Călătorește în extrasezon Vacanțele cu buget redus încep cu planificarea perioadei. Dacă poți, evită perioadele de vârf din timpul verii și din jurul Crăciunului, Anului Nou și Paștelui, pentru că în sezonul de vârf aproape totul este mai scump – în special zborurile și cazarea. Alege destinații alternative Destinațiile populare tind să fie scumpe. Pe măsură ce crește cererea, cresc și prețurile. Alege țări cu costuri de trai mai mici și evită zonele turistice supraîncărcate. Cauți un city break cu farmec sudic? Uită de Italia și Spania – mergi în Portugalia. Dar nu la Lisabona, ci la Porto. De obicei, vei găsi prețuri mai bune, o cultură comparabilă și mai multă autenticitate în orașele mai mici și mai puțin cunoscute. Alternativ, caută locuri frumoase, dar puțin turistice din Europa, cu zboruri directe. Destinații ieftine în Europa Pentru vacanțe ieftine în Europa, merită să te uiți către Est. Nu trebuie să mergi departe: în Polonia, Cehia sau Ungaria există orașe interesante și accesibile care pot concura cu destinații mult mai populare și scumpe. Țări precum Muntenegru și Albania sunt abia acum descoperite de turiști. Oferă plaje frumoase, peisaje montane sălbatice, orașe istorice și un patrimoniu cultural bogat. Grecia rămâne și ea atractivă, așa că de Black Friday 2025 poți căuta oferte interesante pentru vara anului 2026. Destinații de vacanță aproape de Europa În Asia de Vest și Centrală, de exemplu în Turcia, Kazahstan și Uzbekistan, se află destinații interesante și accesibile. În zona mediteraneană, Marocul și Tunisia oferă alternative ieftine. Destinații îndepărtate accesibile Dacă vrei să călătorești departe cu un buget limitat, cel mai probabil vei ajunge în Asia sau America Centrală și de Sud – regiuni cu costuri de trai reduse. Câteva exemple: • America Centrală și de Sud: Cuba, Jamaica, Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru • Asia: Sri Lanka, Cambodgia, Thailanda, Vietnam, Indonezia, Filipine Verifică ofertele de Black Friday 2025 ale agențiilor de turism care pot oferi reduceri semnificative la pachete spre destinații exotice. Ai putea prinde o ofertă excelentă pentru o vacanță în ianuarie, de exemplu. Zboruri pe distanțe lungi – cum economisești Când călătorești peste mări, zborul este inevitabil. Dar poți găsi bilete mai ieftine de avion dacă aplici câteva trucuri simple sau alegi un zbor cu escală sau la o oră mai puțin convenabilă. Trucuri la rezervare Indiferent că rezervi zboruri, hoteluri sau mașini: • Caută bilete și cazări în modul incognito sau șterge istoricul și cookie-urile după fiecare căutare. • Persoanele spontane pot profita de ofertele last-minute. Cei care planifică din timp pot beneficia de reduceri de early booking. La fel și dacă ești pregătit să profiți de ofertele de Black Friday ale agențiilor turism: poți găsi pachete foarte bune. • Uneori e mai ieftin dacă rezervi de pe telefon sau tabletă. Caută cazări cu buget redus Diferențele de preț la cazare sunt mari. Pe lângă buget, contează nevoile și preferințele personale: cu cine călătorești, dacă îți place intimitatea sau ești dispus să împarți spațiul, dacă preferi confortul sau simplitatea. Dacă vrei doar să vizitezi și nu îți pasă unde stai, alege hosteluri. Sunt cea mai ieftină variantă și e perfectă dacă vrei doar un loc în care să dormi. Alternativ, caută cazări de tip Airbnb. Poți găsi studiouri și garsoniere la prețuri avantajoase pe platforme precum Airbnb, booking.com sau Agoda.

