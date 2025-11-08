Ce au cumpărat românii de Black Friday. Mall-urile au fost luate cu asalt: ”E balamuc rău de tot, peste tot”

Ziua cu cele mai mari reduceri din an s-a încheiat cu satisfacție pentru cei mai mulți dintre comercianții care s-au avântat să scadă prețurile de Black Friday. O singură platformă a înregistrat vânzări de aproape 1 miliard de lei.

Pe lângă cosmetice, băuturi, alimente și electrocasnice, au fost vândute și zeci de mașini, kilograme de aur și bilete la festivaluri.

Valoarea produselor comandate în ziua cu cele mai mari reduceri din an, de pe una dintre cele mai mari platforme online, a atins aproape un miliard de lei. Cu 10% mai mult decât în ediția reducerilor de anul trecut. Este totuși o creștere mai mică față de trecut, atunci când vânzările săreau și cu 20% de la o ediție la alta.

Cel mai bine s-au vândut cosmeticele și suplimentele, băuturile, alimentele, dar și mâncarea pentru animale - o categorie care s-a scumpit foarte mult în ultimul an. Oamenii au mai căutat în număr mare jucării, dar și electronice și electrocanice.

Un interes aparte a fost și pentru mașini - 27 de proprietari s-au ales cu o mașină nouă, dar a fost la mare căutare și aurul - pe parcursul zilei au fost cumpărate peste 6 kilograme. S-au vândut bine și pachetele medicale, dar și biletele la festivaluri - și ele costisitoare în mod normal.

Irina Pencea, managerul general al platformei: ”Am avut bilete de la 10 lei pentru festivalurile mari din vară. Deci aș spune că tinerii și-au făcut deja programul pentru vara asta, încă din noiembrie. Prima livrare din Black Friday a ajuns chiar de ieri, de la 2 și jumătate în easybox și a fost și preluată de clienți în 8 minute”.

Mulți dintre clienți au de așteptat chiar și până la finalul lunii să primească ce au comandat acum. Dulapurile stradale pentru colete sunt deja pline, iar curierii au de făcut foarte multe drumuri.

Sunt și comercianți care încă nu și-au închis socotelile și continuă campaniile de reduceri. Voyo, de pildă, oferă abonamente la jumatate de pret până pe 17 noiembrie.

”Când cauți ceva anume nu mai contează că dai 5 lei sau dai 7 lei”

Andrei Chirilă, reprezentantul unei platforme online de îmbrăcăminte: ”Ce am observat a fost că deși valoarea coșului mediu a rămas similară, în jurul cifrei de 500 de lei, oamenii au comandat ceva mai multe produse per comandă, respectiv cu 10% mai mult față de anul trecut”.

Și mall-urile au fost extrem de aglomerate.

”E balamuc rău de tot, peste tot. Peste tot! Mi-am dat comandă oricum că nu stăteam la coadă”.

Reducerile nu au impresionat însă toți clienții.

”Modest. M-am uitat și la adidași și majoritatea erau la preț întreg... reduceri dacă erau 20%”.

”Când cauți ceva anume nu mai contează că dai 5 lei sau dai 7 lei. Dai că-ți trebuie, dai că vrei”.

A crescut cu 18%, față de ediția precedentă, și ponderea celor au ales să-și plătească în rate cumpărăturile. Valoarea medie a comenzilor cu plată eșalonată a fost de aproape 1.000 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













