Ce au cumpărat românii de Black Friday. Mall-urile au fost luate cu asalt: ”E balamuc rău de tot, peste tot”

Black Friday 2025
08-11-2025 | 19:13
×
Codul embed a fost copiat

Ziua cu cele mai mari reduceri din an s-a încheiat cu satisfacție pentru cei mai mulți dintre comercianții care s-au avântat să scadă prețurile de Black Friday. O singură platformă a înregistrat vânzări de aproape 1 miliard de lei.  

autor
Larisa Antal

Pe lângă cosmetice, băuturi, alimente și electrocasnice, au fost vândute și zeci de mașini, kilograme de aur și bilete la festivaluri.

Valoarea produselor comandate în ziua cu cele mai mari reduceri din an, de pe una dintre cele mai mari platforme online, a atins aproape un miliard de lei. Cu 10% mai mult decât în ediția reducerilor de anul trecut. Este totuși o creștere mai mică față de trecut, atunci când vânzările săreau și cu 20% de la o ediție la alta.

Cel mai bine s-au vândut cosmeticele și suplimentele, băuturile, alimentele, dar și mâncarea pentru animale - o categorie care s-a scumpit foarte mult în ultimul an. Oamenii au mai căutat în număr mare jucării, dar și electronice și electrocanice.

Un interes aparte a fost și pentru mașini - 27 de proprietari s-au ales cu o mașină nouă, dar a fost la mare căutare și aurul - pe parcursul zilei au fost cumpărate peste 6 kilograme. S-au vândut bine și pachetele medicale, dar și biletele la festivaluri - și ele costisitoare în mod normal.

Citește și
black friday
Black Friday 2025 la eMAG. În 12 ore s-au depășit vânzările de anul trecut. Ce au cumpărat românii

Irina Pencea, managerul general al platformei: ”Am avut bilete de la 10 lei pentru festivalurile mari din vară. Deci aș spune că tinerii și-au făcut deja programul pentru vara asta, încă din noiembrie. Prima livrare din Black Friday a ajuns chiar de ieri, de la 2 și jumătate în easybox și a fost și preluată de clienți în 8 minute”.

Mulți dintre clienți au de așteptat chiar și până la finalul lunii să primească ce au comandat acum. Dulapurile stradale pentru colete sunt deja pline, iar curierii au de făcut foarte multe drumuri.

Sunt și comercianți care încă nu și-au închis socotelile și continuă campaniile de reduceri. Voyo, de pildă, oferă abonamente la jumatate de pret până pe 17 noiembrie.

”Când cauți ceva anume nu mai contează că dai 5 lei sau dai 7 lei”

Andrei Chirilă, reprezentantul unei platforme online de îmbrăcăminte: ”Ce am observat a fost că deși valoarea coșului mediu a rămas similară, în jurul cifrei de 500 de lei, oamenii au comandat ceva mai multe produse per comandă, respectiv cu 10% mai mult față de anul trecut”.

Și mall-urile au fost extrem de aglomerate.

E balamuc rău de tot, peste tot. Peste tot! Mi-am dat comandă oricum că nu stăteam la coadă”.

Reducerile nu au impresionat însă toți clienții.

Modest. M-am uitat și la adidași și majoritatea erau la preț întreg... reduceri dacă erau 20%”.

Când cauți ceva anume nu mai contează că dai 5 lei sau dai 7 lei. Dai că-ți trebuie, dai că vrei”.

A crescut cu 18%, față de ediția precedentă, și ponderea celor au ales să-și plătească în rate cumpărăturile. Valoarea medie a comenzilor cu plată eșalonată a fost de aproape 1.000 de lei. 

I Like IT Black Friday 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, cumparaturi, black friday,

Dată publicare: 08-11-2025 19:12

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur
Black Friday 2025
Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur

Românii au stat cu ochii pe ofertele de „Black Friday”. În doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, cosmetice, și „produse pentru casă”.

Black Friday 2025 la eMAG. În 12 ore s-au depășit vânzările de anul trecut. Ce au cumpărat românii
Black Friday 2025
Black Friday 2025 la eMAG. În 12 ore s-au depășit vânzările de anul trecut. Ce au cumpărat românii

Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.

Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț
Stiri Diverse
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț

Un univers infinit de conținut te așteaptă oriunde și oricând, acum la un preț special! Între 7 și 17 noiembrie, VOYO oferă o promoție spectaculoasă: 4 luni de divertisment la preț de 2 sau un an întreg de conținut premium la costul a doar 6 luni.

La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Siteul emag.ro a picat. Când se dă startul reducerilor din Vinerea Neagră
Black Friday 2025
La ce oră începe Black Friday 2025 la eMAG. Siteul emag.ro a picat. Când se dă startul reducerilor din Vinerea Neagră

Black Friday 2025 la eMAG este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente din an pentru cei care își planifică achiziții de electronice, electrocasnice și alte produse la reduceri masive.

CATALOG eMAG de Black Friday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO
Black Friday 2025
CATALOG eMAG de Black Friday 2025 | Vezi principalele produse care intră la reduceri vineri dimineață - FOTO

Black Friday 2025 se apropie, iar eMAG pregătește cele mai mari reduceri ale anului. Acum e momentul perfect să adaugi în coș produsele dorite pentru a profita la maximum de ofertele din Vinerea Neagră 2025.  

Recomandări
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Stiri actuale
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.

VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”
Stiri externe
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Noiembrie 2025

02:05:15

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28