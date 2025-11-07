Black Friday „tradițional”: Românii au cumpărat de toate, de la porci „în viu” la bilete de vacanță și lingouri de aur

Românii au stat cu ochii pe ofertele de „Black Friday”. În doar câteva minute au comandat zeci de tone de carne de porc, pachete de vacanță, bilete la festivaluri, haine, dar și televizoare, cosmetice, și „produse pentru casă”.

Mulți au ales plata în rate și obiecte de valoare mai mică. Până la această oră, banii cheltuiți, se apropie de un miliard de lei.

Carnea de porc a fost printre cele mai căutate produse, atât online cât şi în magazinele fizice. O platformă de vânzări online a vândut aproape 40 de tone.

Iar la o singură carmangerie s-au dat peste 300 de porci. Sute de clienți au profitat de oferte ca să-și umple congelatoarele pentru Crăciun. Preţul între 15 şi 18 de lei i-a convins pe mulţi.

Ionuţ Anghel – proprietar: „Avem destul de multe precomenzi//am dat peste 500 de carcase de porc pârlit, romanesc”.



În același timp, mallurile au fost pline. S-au vândut haine, parfumuri și cadouri pentru sărbători, dar şi mâncare sau alcool.

Nu toţi au fost convinşi de oferte. Mulţi s-au plâns ca reducerile nu sunt atât de mari.

”Undeva la 10-15%, nu sare de aşa ceva. Oricum în cele mai multe cazuri se scumpesc şi apoi scad, şi revin la acelaşi preţ”.

Cea mai mare aglomeraţie a fost pe internet, cu milioane de români care au cumpărat la reduceri, cafea, macare pentru pisici, produse de curăţenie sau pentru bebeluşi, bilete de vacanţă şi electrocasnice.



Corespondent ȘtirileProTV: "În stocul acestui depozit sunt pregătite peste 600.000 de electrocasnice mici, 120.000 de televizoare, 150.000 de laptopuri și peste 1.500.000 de haine, încălțări și accesorii. Mii de oameni lucrează la această oră ca produsele să fie livrate până la finalul lunii noiembrie."

Conform unei platforme de tranzacţii, aproape o treime dintre clienți au ales plata în rate.



Elena Gheorghe - country manager platformă de plăţi: ”Tranzacţia medie se este undeva în jur de 580 de lei, valoarea tranzacţiei medie cu plata în rate, 980 de lei, băncile au rate extinse în perioada de black friday. Ponderea volumelor procesate în rate se situa undeva în jur de 34%”.



Tudor Manea – CEO: "Ce vedem anul acesta diferit de anul trecut vedem că există un engagement mult mai mare din partea clienților. Practic toată această perioadă în care oamenii au fost mai supărați de creșterea facturilor, oamenii au amânat niște cumpărături.”



La mare căutare au fost şi abonamentele medicale sau serviciile de streaming. VOYO, de plidă, oferă abonamente, pentru pasionaţii de filme şi sport, la jumătate de preţ.

Anul acesta, ca și anul trecut, cele mai populare categorii nu au fost electronicele mici sau mări, telefoane ori laptopuri. Ci cosmeticele și produsele de îngrijire personală, băuturi, băcănie și petshop și pe locul 3 articolele pentru copii.

Primele comenzi de Black Friday au ajuns deja la clienţi, altele sunt deja pe drum.

Prudenţi, mulţi au evitat să dea toţi banii şi au folosit cardurile de credit sau de cumpărături.

Black Friday a avut şi multe reduceri la servicii, nu doar la produse. De altfel am văzut inclusiv furnizori de electricitate care au vândut abonamente pentru prețuri mai mici. Băncile au oferit și ele credite cu dobânzi reduse. Librăriile, reduceri la cărți, supermarketurile la mâncare. Mulţi au cumpărat inclusiv aur. Au fost multe oferte într-un context economic special.

Au fost căutate și serviciile medicale, în special cele de stomatologie, cum ar fi pachete de implanturi dentare, dar şi servicii de streaming.

Nu uitați că legea vă dă dreptul la retur pentru produsele comandate online 14 zile, de la momentul primirii coletului, iar unele magazine oferă chiar 30 de zile.

Comercianții și firmele de curierat își roagă clienții să ridice cât mai repede produsele din lockere, acele puncte automate de ridicare a coletelor, tocmai pentru a face loc rapid altor pachete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













