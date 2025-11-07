LIVE | Black Friday 2025 la eMAG a început. S-a dat startul celor mai mari reduceri din an. Vezi cele mai bune oferte
Black Friday 2025 a început oficial la eMAG, marcând startul celor mai mari reduceri din an. Promoțiile se desfășoară în timp real, cu stocuri actualizate și oferte care atrag atenția cumpărătorilor din toată țara.
eMAG vine cu oferte spectaculoase la o gamă variată de produse – de la televizoare și telefoane, până la electrocasnice și articole pentru casă.
Anul acesta, eMAG promite o ediție Black Friday de referință, cu prețuri tăiate semnificativ la branduri populare și produse de top. Utilizatorii pot urmări în timp real evoluția ofertelor, pentru a prinde cele mai bune reduceri înainte ca stocurile să se epuizeze. Printre cele mai căutate produse se numără laptopurile, telefoanele, televizoarele și electrocasnicele mari, dar și articolele de îngrijire personală sau gadgeturile smart.
Evenimentul adună anual milioane de vizitatori, iar ediția Black Friday 2025 la eMAG se anunță una dintre cele mai dinamice de până acum, cu surprize și discounturi exclusive disponibile doar pe durata campaniei.
eMAG dă startul celui mai așteptat eveniment de shopping al anului – Black Friday 2025, cu reduceri spectaculoase la mii de produse din toate categoriile. De la televizoare și laptopuri performante, la telefoane de ultimă generație, electrocasnice și articole de gaming, platforma promite prețuri mai mici ca niciodată.
Laptopuri reduse de Black Friday 2025
► Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 i5-13420H IPS, 16GB DDR5 – 1599 lei (-28%)
► Laptop Acer i5 Gaming Nitro 16'', 16GB, 512GB, RTX 3050 – 2.499 lei (-32%)
►Laptop Acer Aspire Lite 15.6'', Celeron N4500, Full HD, 8GB – 599 lei (-52%)
Telefoane reduse de Black Friday 2025
► Telefon Samsung Galaxy A16, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 4G – 349 lei (-33%)
► Telefon Apple iPhone 15, 128GB, 5G, Black – 1999 lei (-39%)
► Televizor SAMSUNG OLED 138 cm, 4K Ultra HD, Clasa G – 3999 lei (-29%)
► Televizor Star-Light LED, 80 cm, Smart, HD – 199 lei (-63%)
► Televizor TCL LED, 139 cm, Smart Google TV – 999 lei (-33%)
► Televizor Sony BRAVIA 8 OLED 65XR8A, 164 cm, Smart Google TV, 4K - 6999 lei (-46%)
► Televizor LG QNED 55QNED7EA6B, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD - 1699 lei (-43%)
► Televizor Star-Light LED 32DM6601, 80 cm, Smart, HD - 199 lei (-63%)
Aspiratoare reduse de Black Friday 2025
► Aspirator fără sac Rowenta Compact Power™ Cyclonic – 199 lei (-48%)
► Aspirator vertical Dyson V15 Detect Absolute 2023 660W – 2399 lei (-600 lei)
► Consola PlayStation 5 Digital Edition (PS5) Slim, 825GB SSD – 1799 lei (-29%)
► Monitor Gaming LED IPS Asus TUF 23.8", Full HD – 299 lei (-53%)
► Pachet Gel spumant Bioderma ABCDerm, 2x1000ml – 89 lei (-35%)
► Sampon Wella Professionals Fusion de reparare pentru par deteriorat, 1000 ml – 62 lei (-31%)
► Deodorant roll-on antiperspirant Vichy, 48h, 50 ml – 29 lei (-32%)
► Set îngrijire ten L'Oreal Paris Hyaluron Specialist 50 ml – 29 lei (-62%)
Black Friday este momentul perfect pentru a achiziționa produsele dorite la prețuri mult mai mici, dar pentru a beneficia cu adevărat de reduceri trebuie să ai o strategie. În primul rând, este important să faci o listă clară cu produsele pe care le cauți. Astfel, vei evita cumpărăturile impulsive și te vei concentra pe ofertele care contează cu adevărat pentru tine. Documentează-te înainte: compară prețurile dinainte de Black Friday pentru a ști dacă reducerile sunt reale și care sunt prețurile obișnuite ale produselor.
Folosește platformele și aplicațiile magazinelor pentru a urmări ofertele în timp real. Multe reduceri sunt limitate ca stoc și durată, iar notificările te pot ajuta să prinzi cele mai bune oferte imediat ce apar. Profită de filtrele de căutare și de listele de favorite, astfel încât să ai totul pregătit pentru momentul reducerii.
Nu uita de buget: stabilește o limită realistă și încearcă să te ții de ea. Chiar dacă reducerile sunt tentante, este important să cumperi doar ce ai nevoie și să nu te lași purtat de val. De asemenea, verifică metodele de plată și opțiunile de livrare pentru a evita surprizele neplăcute.
În final, fii pregătit să reacționezi rapid. Produsele populare se vând extrem de repede, iar diferențele de câțiva minute pot însemna prinderea sau pierderea unei oferte excelente. Cu planificare, răbdare și atenție la detalii, Black Friday poate deveni o oportunitate reală de a economisi și de a achiziționa produse de calitate la prețuri avantajoase.
Black Friday 2025 la eMAG a început cu o pregătire atentă, iar consumatorii pot aștepta livrările rapid, mai ales pentru produsele cele mai populare. Potrivit Stejara Pircan, Senior VP Commercial eMAG, livrările încep chiar din ziua de Black Friday, în special către lockere și punctele de ridicare rapidă. Produsele cele mai dorite ajung primele, astfel încât clienții să intre în posesia cumpărăturilor încă de vineri.
Pentru restul comenzilor, termenul maxim de livrare este estimat până pe 22 noiembrie, adică aproximativ două săptămâni de la startul campaniei. Această perioadă permite procesarea tuturor comenzilor și expedierea produselor din diverse categorii, de la electronice și electrocasnice, până la articole de gaming și telefoane.
Clienții care folosesc aplicația eMAG sau au abonament Genius beneficiază de facilități suplimentare: oferte exclusive, transport gratuit și posibilitatea de a folosi limite de credit pentru achiziții mai mari. În plus, cei care urmează ghidul de Black Friday eMAG pot participa la tombolă cu premii atractive, făcând experiența de cumpărături mai interactivă.
Astfel, dacă plasezi o comandă chiar în ziua Black Friday, poți să te aștepți ca primele produse să ajungă rapid la ușa ta sau la locker, iar ultimele comenzi vor fi livrate până pe 22 noiembrie. Strategia eMAG se concentrează pe livrări rapide și eficiente, asigurându-se că reducerile de Black Friday ajung la clienți în timp util și fără întârzieri.
