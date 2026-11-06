LIVE TEXT | Black Friday 2026 la eMAG. Produsele cu cele mai mari reduceri. Topul celor mai bine vândute categorii

Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG până la ora 10:00 au depășit 600 de milioane de lei.

UPDATE 9:00: Valoarea vândută până acum de Black Friday la eMAG este de 493 de milioane de lei. Coșul mediu de cumpărături a fost de 1.543 lei.

Este cea de-a 16-a ediție de Black Friday organizată de eMAG, iar reducerile vizează milioane de produse.

Peste 1,8 milioane de produse au cel mai mic preț din an. Oferta include televizoare, electrocasnice mici și mari, telefoane, tablete, wearables și căști, papetărie, laptopuri, produse IT, cărți, cosmetice și suplimente.

Printre cele mai căutate produse se numără aparatele de îngrijire personală, jucăriile și articolele pentru copii.

O altă noutate este că unele produse au deja stocul epuizat. Estimările de vânzări ale eMAG indică faptul că cifrele de anul trecut ar putea fi depășite cu aproape 50 de milioane.

Aproape două milioane de produse au cel mai mic preț din an, iar primele 500.000 de produse, adică aproape o treime din întreaga ofertă, pleacă din depozit în primele 24 de ore. Toate comenzile vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie.

Clienții care comandă televizoare sau electrocasnice mari pot veni cu mașina personală la depozitul central eMAG și își pot ridica singuri produsele, în limita sloturilor disponibile.

Depozitul central eMAG se află pe strada Ciorogârlei 214A, în Joița, lângă București. În perioada 7-14 noiembrie, produsele voluminoase comandate pot fi ridicate personal, o opțiune care permite preluarea rapidă a comenzilor.

S-au vândut deja peste 18.000 de bilete la festivaluri și experiențe, precum și 430 de pachete turistice, 430 de nopți de cazare, 5.319 grame de aur și monede, 24 de tone de carne de porc, 18 comenzi de automobile, pentru care se plătește practic un avans, 489 de comenzi de transport, adică bilete de avion, și 5.343 de comenzi pentru pachete și abonamente la servicii de sănătate, analize și alte servicii similare.

Valoarea totală a comenzilor este deja de 493 de milioane de lei, iar coșul mediu de cumpărături este de aproximativ 1.543 de lei.

Livrarea la easybox ocupă deja un procent important din totalul comenzilor făcute de clienți. În localitățile în care există un easybox disponibil, comenzile livrate astfel reprezintă peste 87%.

Clienții care au deja coletul într-un easybox sunt sfătuiți să îl ridice cât mai repede, pentru a le permite curierilor să livreze următoarea tranșă de produse și pentru a beneficia cât mai curând de cumpărături.

Peste 319.000 de clienți au comandat până acum. Aproape 87% dintre comenzi sunt plătite cu cardul, iar 82% dintre accesările site-ului sunt făcute de pe mobil.

Produsele cele mai vândute sunt cosmeticele și suplimentele din categoria igienei corpului. Băuturile și produsele de băcănie ocupă locurile doi și trei, urmate de jucării, laptopuri și televizoare.

Stocurile sunt considerabile. Pentru televizoare sunt 100.000 de bucăți în stoc, pentru electrocasnice mici, 700.000, pentru frigidere și mașini de spălat, 100.000-400.000, pentru smartphone-uri, 150.000, pentru laptopuri și produse IT, 2 milioane, pentru cosmetice, 4 milioane, iar pentru casă și bricolaj, un milion de produse.

Televizor OLED sub 4.000 de lei

Televizoarele ocupă un loc important în oferta de Black Friday, iar unele produse sunt disponibile la prețuri foarte bune.

Un exemplu este un televizor de la TCL, cu tehnologie Mini LED. În spatele panoului LCD se află mici zone iluminate de LED-uri foarte mici, iar imaginea obținută se apropie de calitatea unui OLED, fără a avea același preț. Televizorul, foarte subțire și dotat cu o tehnologie interesantă, este disponibil la 4.800 de lei.

Un OLED de la LG, seria C6, cel mai nou model dintr-o clasă bună, cu diagonala de 55 de inci, adică 138 de centimetri, costă sub 4.000 de lei.

Prețurile actuale sunt semnificative și în comparație cu cele de acum cinci ani, când televizoarele OLED sub 5.000 de lei păreau greu de găsit.

La electrocasnicele mari sunt, de asemenea, prețuri foarte bune. De exemplu, mașinile de spălat rufe Samsung sunt disponibile la 1.700 de lei, iar cele Bosch, la 1.850 de lei. Sunt modele cu o capacitate mare de încărcare.

Telefoane pliabile în oferta de Black Friday

Oferta include și telefoane și tablete. Samsung Z Fold 8, unul dintre cele mai bune telefoane pliabile în acest moment, cu formatul de pașaport, este disponibil la un preț de 7.000 de lei, aproape cât un Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 costă 5.200 de lei. Printre produsele disponibile la prețuri interesante se numără și Google Pixel 10a, care costă 1.900 de lei și oferă o experiență Android pură.

La categoria cosmetice și suplimente sunt disponibile creme, geluri de duș, geluri de curățare a feței, aparate de ras, uscătoare, fond de ten și multe alte produse. Acestea pot fi cumpărate la prețuri reduse, inclusiv scutece, pentru cei care vor să își facă provizii.

Produsele de la Pampers și Huggies se numără printre opțiunile disponibile. Black Friday poate fi o perioadă potrivită pentru achiziționarea produselor folosite frecvent, în cantități suficiente pentru următoarele luni, cu avantajul economisirii timpului și a banilor.

Produse surpriză

Produsele Mystery Box au început deja să dispară din stoc. Printre pachetele disponibile se numără cele cu scule și accesorii de la Heinner, alături de alte trei produse surpriză, la 230 de lei. Multe dintre acestea sunt deja epuizate.

La categoria de produse surpriză sunt disponibile și monede de aur, inclusiv cele menționate în statisticile prezentate anterior.

Oferta include și bilete la festivaluri. La Electric Castle, de exemplu, va veni un artist care poate fi ascultat live. Sunt disponibile și oferte de la Nibiru, Beach, Please!, Nostalgia, Summer Well și multe alte festivaluri.

Pentru Electric Castle există inclusiv un pachet de 1.600 de lei, un France Pack. O altă ofertă este un pachet de închiriere a unui avion privat Cessna Citation, cu 12 ore de zbor, la prețul de 50.000 de lei.

La categoria fashion și sport sunt disponibile haine și încălțăminte. Printre produsele cu prețuri interesante se numără încălțămintea New Balance, seria 603, dar și modelele Puma, la aproximativ 130 de lei. Oferta include și încălțăminte pentru copii, o opțiune pentru părinții care vor să cumpere un număr mai mare, având în vedere ritmul rapid de creștere al celor mici.

Pachetele Genius, la ofertă de Black Friday

Pachetele Genius, care oferă mai multe beneficii utilizatorilor, sunt și ele la reducere. Anul acesta sunt disponibile trei variante: Light, Premium și Elite.

Pachetul Light costă 35 de lei în primul an, dacă este ales abonamentul pentru 12 luni. Oferta include trei livrări gratuite pe lună la punctele de ridicare, oferte exclusive, Genius Deals și Black Friday, reduceri prin Genius Mall, precum și două abonamente incluse, atât pentru eMAG, cât și pentru Fashion Days.

Pachetul Premium costă 120 de lei pe an și oferă livrări gratuite nelimitate prin curier și la punctele de ridicare, precum și încă un abonament Genius prin Genius Duo. Acesta poate fi oferit unui prieten, unei prietene, soțului, soției sau unui alt membru al familiei.

În plus, sunt incluse cinci livrări gratuite pe lună și alte beneficii în Glovo, acces la o carte pe lună în Voxa și alte abonamente.

Pachetul Elite costă 500 de lei în primul an. Acesta oferă livrări gratuite nelimitate, atât la punctele de ridicare și prin curier, cât și pentru Glovo.

Un alt beneficiu este reprezentat de abonamentele incluse la serviciile de streaming Apple TV și HBO Max.

În condițiile în care abonamentul Apple TV costă 40 de lei, pachetul care include aceste servicii poate fi o opțiune interesantă. Beneficiile sunt disponibile în cadrul pachetelor Light, Premium și Elite, în funcție de oferta fiecăruia.

Oferta de Black Friday include numeroase produse reduse. Între timp, stocurile se actualizează, iar la produsele deja menționate au mai apărut cantități suplimentare, inclusiv o tonă de carne de porc, 300 de grame de aur și încă un automobil.