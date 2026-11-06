eMAG lansează campania de Black Friday 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de shopping ale anului. Cumpărătorii pot găsi oferte de Black Friday la mii de produse, din categorii variate, de la televizoare, laptopuri și telefoane până la electrocasnice, echipamente de gaming și articole pentru casă.
LIVE TEXT | Black Friday 2026 la eMAG. Produsele cu cele mai mari reduceri. Topul celor mai bine vândute categorii
Black Friday 2026 a început la eMAG, unul dintre cei mai mari retaileri online din România. Campania aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la telefoane, televizoare și electrocasnice până la articole pentru casă, haine și accesorii.
UPDATE 10:00: Vânzări de peste 600 de milioane până la ora 10:00
Vânzările de Black Friday 2026 la eMAG până la ora 10:00 au depășit 600 de milioane de lei.
Topul categoriilor cu cele mai multe vânzări sunt:
- Cosmetice, suplimente si ingrijire personala
- Bauturi, bacanie, petshop si curatenie
- Jucarii si articole pentru copii
- Laptopuri, IT, birotica, papetarie si carti TV, audio-video si gaming
- Televizoare
- Telefoane, tablete, wearables si casti
- Electrocasnice mici
- Electrocasnice mari
- Fashion si sport
- Mobila si casa
UPDATE 9:00: Valoarea vândută până acum de Black Friday la eMAG este de 493 de milioane de lei. Coșul mediu de cumpărături a fost de 1.543 lei.
Este cea de-a 16-a ediție de Black Friday organizată de eMAG, iar reducerile vizează milioane de produse.
Peste 1,8 milioane de produse au cel mai mic preț din an. Oferta include televizoare, electrocasnice mici și mari, telefoane, tablete, wearables și căști, papetărie, laptopuri, produse IT, cărți, cosmetice și suplimente.
Printre cele mai căutate produse se numără aparatele de îngrijire personală, jucăriile și articolele pentru copii.
O altă noutate este că unele produse au deja stocul epuizat. Estimările de vânzări ale eMAG indică faptul că cifrele de anul trecut ar putea fi depășite cu aproape 50 de milioane.
Aproape două milioane de produse au cel mai mic preț din an, iar primele 500.000 de produse, adică aproape o treime din întreaga ofertă, pleacă din depozit în primele 24 de ore. Toate comenzile vor ajunge la clienți până pe 21 noiembrie.
Clienții care comandă televizoare sau electrocasnice mari pot veni cu mașina personală la depozitul central eMAG și își pot ridica singuri produsele, în limita sloturilor disponibile.
Depozitul central eMAG se află pe strada Ciorogârlei 214A, în Joița, lângă București. În perioada 7-14 noiembrie, produsele voluminoase comandate pot fi ridicate personal, o opțiune care permite preluarea rapidă a comenzilor.
S-au vândut deja peste 18.000 de bilete la festivaluri și experiențe, precum și 430 de pachete turistice, 430 de nopți de cazare, 5.319 grame de aur și monede, 24 de tone de carne de porc, 18 comenzi de automobile, pentru care se plătește practic un avans, 489 de comenzi de transport, adică bilete de avion, și 5.343 de comenzi pentru pachete și abonamente la servicii de sănătate, analize și alte servicii similare.
Valoarea totală a comenzilor este deja de 493 de milioane de lei, iar coșul mediu de cumpărături este de aproximativ 1.543 de lei.
Livrarea la easybox ocupă deja un procent important din totalul comenzilor făcute de clienți. În localitățile în care există un easybox disponibil, comenzile livrate astfel reprezintă peste 87%.
Clienții care au deja coletul într-un easybox sunt sfătuiți să îl ridice cât mai repede, pentru a le permite curierilor să livreze următoarea tranșă de produse și pentru a beneficia cât mai curând de cumpărături.
Peste 319.000 de clienți au comandat până acum. Aproape 87% dintre comenzi sunt plătite cu cardul, iar 82% dintre accesările site-ului sunt făcute de pe mobil.
Produsele cele mai vândute sunt cosmeticele și suplimentele din categoria igienei corpului. Băuturile și produsele de băcănie ocupă locurile doi și trei, urmate de jucării, laptopuri și televizoare.
Stocurile sunt considerabile. Pentru televizoare sunt 100.000 de bucăți în stoc, pentru electrocasnice mici, 700.000, pentru frigidere și mașini de spălat, 100.000-400.000, pentru smartphone-uri, 150.000, pentru laptopuri și produse IT, 2 milioane, pentru cosmetice, 4 milioane, iar pentru casă și bricolaj, un milion de produse.
Televizor OLED sub 4.000 de lei
Televizoarele ocupă un loc important în oferta de Black Friday, iar unele produse sunt disponibile la prețuri foarte bune.
Un exemplu este un televizor de la TCL, cu tehnologie Mini LED. În spatele panoului LCD se află mici zone iluminate de LED-uri foarte mici, iar imaginea obținută se apropie de calitatea unui OLED, fără a avea același preț. Televizorul, foarte subțire și dotat cu o tehnologie interesantă, este disponibil la 4.800 de lei.
Un OLED de la LG, seria C6, cel mai nou model dintr-o clasă bună, cu diagonala de 55 de inci, adică 138 de centimetri, costă sub 4.000 de lei.
Prețurile actuale sunt semnificative și în comparație cu cele de acum cinci ani, când televizoarele OLED sub 5.000 de lei păreau greu de găsit.
La electrocasnicele mari sunt, de asemenea, prețuri foarte bune. De exemplu, mașinile de spălat rufe Samsung sunt disponibile la 1.700 de lei, iar cele Bosch, la 1.850 de lei. Sunt modele cu o capacitate mare de încărcare.
Telefoane pliabile în oferta de Black Friday
Oferta include și telefoane și tablete. Samsung Z Fold 8, unul dintre cele mai bune telefoane pliabile în acest moment, cu formatul de pașaport, este disponibil la un preț de 7.000 de lei, aproape cât un Samsung Galaxy S26 Ultra.
iPhone 17 costă 5.200 de lei. Printre produsele disponibile la prețuri interesante se numără și Google Pixel 10a, care costă 1.900 de lei și oferă o experiență Android pură.
La categoria cosmetice și suplimente sunt disponibile creme, geluri de duș, geluri de curățare a feței, aparate de ras, uscătoare, fond de ten și multe alte produse. Acestea pot fi cumpărate la prețuri reduse, inclusiv scutece, pentru cei care vor să își facă provizii.
Produsele de la Pampers și Huggies se numără printre opțiunile disponibile. Black Friday poate fi o perioadă potrivită pentru achiziționarea produselor folosite frecvent, în cantități suficiente pentru următoarele luni, cu avantajul economisirii timpului și a banilor.
Produse surpriză
Produsele Mystery Box au început deja să dispară din stoc. Printre pachetele disponibile se numără cele cu scule și accesorii de la Heinner, alături de alte trei produse surpriză, la 230 de lei. Multe dintre acestea sunt deja epuizate.
La categoria de produse surpriză sunt disponibile și monede de aur, inclusiv cele menționate în statisticile prezentate anterior.
Oferta include și bilete la festivaluri. La Electric Castle, de exemplu, va veni un artist care poate fi ascultat live. Sunt disponibile și oferte de la Nibiru, Beach, Please!, Nostalgia, Summer Well și multe alte festivaluri.
Pentru Electric Castle există inclusiv un pachet de 1.600 de lei, un France Pack. O altă ofertă este un pachet de închiriere a unui avion privat Cessna Citation, cu 12 ore de zbor, la prețul de 50.000 de lei.
La categoria fashion și sport sunt disponibile haine și încălțăminte. Printre produsele cu prețuri interesante se numără încălțămintea New Balance, seria 603, dar și modelele Puma, la aproximativ 130 de lei. Oferta include și încălțăminte pentru copii, o opțiune pentru părinții care vor să cumpere un număr mai mare, având în vedere ritmul rapid de creștere al celor mici.
Pachetele Genius, la ofertă de Black Friday
Pachetele Genius, care oferă mai multe beneficii utilizatorilor, sunt și ele la reducere. Anul acesta sunt disponibile trei variante: Light, Premium și Elite.
Pachetul Light costă 35 de lei în primul an, dacă este ales abonamentul pentru 12 luni. Oferta include trei livrări gratuite pe lună la punctele de ridicare, oferte exclusive, Genius Deals și Black Friday, reduceri prin Genius Mall, precum și două abonamente incluse, atât pentru eMAG, cât și pentru Fashion Days.
Pachetul Premium costă 120 de lei pe an și oferă livrări gratuite nelimitate prin curier și la punctele de ridicare, precum și încă un abonament Genius prin Genius Duo. Acesta poate fi oferit unui prieten, unei prietene, soțului, soției sau unui alt membru al familiei.
În plus, sunt incluse cinci livrări gratuite pe lună și alte beneficii în Glovo, acces la o carte pe lună în Voxa și alte abonamente.
Pachetul Elite costă 500 de lei în primul an. Acesta oferă livrări gratuite nelimitate, atât la punctele de ridicare și prin curier, cât și pentru Glovo.
Un alt beneficiu este reprezentat de abonamentele incluse la serviciile de streaming Apple TV și HBO Max.
În condițiile în care abonamentul Apple TV costă 40 de lei, pachetul care include aceste servicii poate fi o opțiune interesantă. Beneficiile sunt disponibile în cadrul pachetelor Light, Premium și Elite, în funcție de oferta fiecăruia.
Oferta de Black Friday include numeroase produse reduse. Între timp, stocurile se actualizează, iar la produsele deja menționate au mai apărut cantități suplimentare, inclusiv o tonă de carne de porc, 300 de grame de aur și încă un automobil.
UPDATE 7:15: Black Friday 2026 la eMAG a început vineri dimineață la ora 07:15.
Vezi în galeria foto de mai jos cele mai bune oferte
Electrocasnice la reduceri de Black Friday 2026
Mașini de spălat rufe și uscătoare la reduceri
► Masina de spalat rufe TCL FF0924WA2, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A - 999,99 Lei redusa de la 1.499,99 Lei
► Masina de spalat rufe Samsung WW80CGC04DAELE, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A - 1.299,00 Lei redusa de la 1.899,99 Lei
► Masina de spalat rufe Miele 8 kg , 1400 rpm, Clasa A - 2.999,99 Lei redusa de la 4.499,90 Lei
► Uscator de rufe Electrolux , 8 kg, Clasa C - 2.299,99 Lei redus de la 3.299,99 Lei
Aspiratoare la reduceri
► Aspirator vertical fara fir Dyson V12 Slim Detect Absolute - 2.399,99 Lei redus de la 2.999,99 Lei
► Purificator de aer compact Dyson HushJet™ - 1.699,90 Lei redus de la 2.099,90 Lei
► Dezumidificator si purificator AlecoAir - 1.169,00 Lei redus de la 1.498,98 Lei
► Aspirator vertical fara fir Proscenic P15, 580W - 519,99 Lei redus de la 688,79 Lei
► Aspirator Vertical Cu Spalare Tineco Floor One S5 Max, 210W Putere - 1.299,99 Lei redus de la 2.099,00 Lei
► Aspirator vertical fara fir Dyson V8 Cyclone™ + kit - 1.299,00 Lei redus de la 1.999,99 Lei
► Robot de aspirare MOVA E40 Ultra, 19.000 Pa - 999,99 Lei redus de la 1.499,99 Lei
► Aspirator Robot Roborock Qrevo Curv 2 Flow - 3.299,00 Lei redus de la 4.699,00 Lei
► Aspirator profesional cu spalare Ryer Carpet Cleaner - 348,99 Lei redus de la 477,94 Lei
Aparate de gătit la reduceri
► Masina de tocat carne Heinner Almandine 2100 MG-2100SS, 2100 W - 279 lei, redus de la 416 lei
► Aparat Gatit la Abur pentru Bebelusi Mavio®, 4-in-1 - 229,99 Lei redus de la 349,99 Lei
► Blender Portabil, 5 in 1, SeveShop®, 12 trepte de viteza - 139,99 Lei redus de la 199,88 Lei
► Mixer cu bol de 6 L din inox, Biovita MB-1500PRO - 521,99 Lei redus de la 670,00 Lei
► Friteuza cu aer cald verticala Philips Dual Basket Stacked - 599,99 Lei redusă de la 999,90 Lei
► Sandwich-maker Grill Panini STARCREST SGR-2314, 1000 W, Placi antiaderente - 89 lei, redus de la 119 lei
Espressoare la reduceri
► Espressor Nespresso by De’Longhi Lattissima One - 699,99 Lei redus de la 999,99 Lei
► Espressor automat Krups Espresseria Automatic EA8108, 1450W, 15 bar - 1.259 lei, redus de la 1.799 lei
► Espressor automat De'Longhi Magnifica Evo ECAM 290.61.SB, 1450W - 1.949 lei, redus de la 2.599 lei
Aparate de călcat la reduceri
► Aparat Calcat Vertical Cu Aburi, IMA Trend®, Aparat Calcat Portabil, 1800W - 159,99 Lei redus de la 249,88 Lei
► Statie de calcat cu boiler Tefal ProExpress Protect - 599,99 Lei redus de la 1.109,99 Lei
Frigidere și combine frigorifice la reduceri
► Combina frigorifica Samsung, 344 l, Clasa C - 1.799,00 Lei redus de la 2.799,00 Lei
► Combina frigorifica Beko B3RCNA404HDXB1, 355 l - 1.999 lei, redus de la 2.598 lei
Console și jocuri la reduceri de Black Friday 2026
► Monitor Gaming QD-Mini LED TCL 32G64, 32" - 999,99 lei redus de la 1.699,99 lei
► Monitor Gaming Samsung Odyssey G7 G73SH, 32" - 2.879 lei, redus de la 3.604 lei
► Monitor Gaming Curbat TCL QD-Mini LED 34C2A, 34" - 1.799 lei, redus de la 2.999 lei
Televizoare la reduceri de Black Friday 2026
► Televizor SAMSUNG LED 50U8072H, 125 cm, Smart, 4K Ultra HD, Clasa F - 1.299 lei, redus de la 1.859
► Televizor LG QNED Evo Mini LED 55QNED8MB6C, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD 1.999 lei, de la 2.999 lei
► Televizor Philips AMBILIGHT tv QLED 32PQS6901, 80 cm, Smart TV, Full HD - 1.099 lei, de la 1.299 lei
► Televizor SAMSUNG, 138 cm, Smart, 4K - 3.999,00 Lei redus de la 6.999,00 Lei
► Televizor TCL QD-MiniLed, 248 cm, Smart Google TV, 4K - 4.999,99 Lei redus de la 8.499,99 Lei
► Televizor TCL QLED 43P7L, 108 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD, Clasa F (Model 2026) - 799,00 Lei redus de la 1.599,00 Lei
► Televizor Blaupunkt LED 32HLE4000S, 81 cm, HD, Clasa E - 249,99 Lei redus de la 549,99 Lei
► Televizor LG OLED, 163 cm, Smart, 4k - 4.999,99 Lei redus de la 8.499,99 Lei
Soundbar-uri și sisteme audio la reduceri
► Sistem Home Cinema Sonos, 7.1.4 - 2.999,99 Lei redus de la 4.499,99 Lei
► Soundbar Sony HT-SF150, 2.0, Boxa Bass Reflex, 120W - 399 lei, redus de la 529 lei
► Soundbar Samsung All-in-One HW-QS90H, Bluetooth, Wi-fi, 7.1.2ch - 1.799 lei, redus de la 2.749
Laptopuri, tablete și telefoane reduse de Black Friday 2026
Laptopuri la reduceri
► Laptop ASUS Vivobook 15 A1504MA cu procesor Intel® Core™ 5 315 pana la 4.4GHz, 15.6'' - 1.899,99 Lei redus de la 3.099,99 Lei
► Laptop HP AMD Ryzen 3 7335U, 8GB, 512GB - 999,00 Lei redus de la 2.099,99 Lei
► Laptop Lenovo Intel 205H 16GB, 512GB, RTX 3050 - 3.299,99 Lei redus de la 4.899,99 Lei
Tablete la reduceri
► Tableta Samsung Galaxy Tab A11, Octa-Core, 8.7" - 599 lei, redus de la 811 lei
► Tableta Xiaomi REDMI Pad 2 Pro, 12.1''2.5K - 1.299 lei, redus de la 1.499 lei
► Tableta HUAWEI MatePad 11.5" PaperMatte Edition 2025, 8GB RAM - 1.349 lei, redus de la 1.849 lei
Telefoane la reduceri
► Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G - 6.199,99 Lei redus de la 6.999,99 Lei
► Samsung Galaxy A27, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G - 899,99 Lei redus de la 1.338,59 Lei
► Telefon mobil Motorola edge 70 pro, 512GB, 12GB RAM, 5G - 2.499,99 Lei redus de la 3.499,99 Lei
Smartwatch-uri la reduceri
► Smartwatch Garmin Fenix 8, 47mm, AMOLED - 2.649,99 Lei redus de la 3.799,99 Lei
► Ceas smartwatch barbati Qualtec by Koppel® - 244,99 Lei redus de la 329,99 Lei
Cosmetice și produse de îngrijire personală reduse de Black Friday 2026
► Gel de dus energizant 5-in-1 L'Oreal Paris Men Expert Hydra Energetic pentru barbati - 27,00 Lei redus de la 54,80 Lei
► Sampon Wella Professionals Fusion de reparare pentru par deteriorat, 1000 ml - 79,99 Lei redus de la 137,00 Lei
► Mascara Maybelline New York Lash Sensational Black, 9.5 ml - 19,99 Lei redus de la 31,50 Lei
► Crema hidratanta Aqua Gel Hydrance Avene, 50 ml - 97,50 Lei redusă de la 161,99 Lei
► Periuta de Dinti Electrica Sonica MANTIS K1 Periuta Electrica Copii 6+ Ani si Adulti 5 Moduri - 44,99 Lei redusa de la 69,99 Lei
► Irigator bucal tip Dus bucal portabil, Zoopie® FLOSS, Water flosser pentru Adulti & Copii - 118,99 Lei redus de la 169,99 Lei
► Deodorant antiperspirant Borotalco Intensive, 3 bucati - 24,99 Lei redus de la 62,27 Lei
► Sampon Londa Professional Visible Repair, 1000 ml - 29,99 Lei redus de la 48,99 Lei
► Periuta de dinti electrica Oral-B iO6 - 299,99 Lei redusă de la 499,99 Lei
► Epilator IPL Braun Silk-expert PRO 5, 400.000 impulsuri - 999,99 Lei redus de la 1.999,99 Lei
► Masina de tuns barbati profesionala MANTIS 6 in 1 - 89,99 Lei redusă de la 119,98 Lei
► Ondulator multistyler Dyson HS08 Airwrap i.d.™ - 1.699,99 Lei redus de la 2.749,99 Lei
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Articole pentru bebeluși la reducere de Black Friday 2026
► Jucarii pentru baieti: LEGO Technic Hipermasina Koenigsegg Jesko Absolut gri 42173, 801 piese - 129,99 Lei redus de la 229,99 Lei
► Pachet 5 X Lapte praf HiPP 3 Organic Junior de la 1 an, 500g - 174,99 Lei redus de la 236,99 Lei
► Pompa de San Electrica OPERCEBABYⓇ Pro Comfort Series, Hands-Free & Portabila - 249,00 Lei redusă de la 335,00 Lei
► Protectis Probiotic, picaturi pentru copii, 10ml - 73,99 Lei redus de la 105,99 Lei
Articole pentru animale la reducere de Black Friday 2026
► Hrana uscata pentru caini Royal Canin, Maxi, Adult, 15Kg - 219,99 Lei redusă de la 404,53 Lei
► Hrana pentru pisici Felix Fantastic, Selectie mixta, 80x85g - 79,00 Lei redus de la 158,00 Lei
► Hrana umeda pentru caini adulti Pedigree, 80x100g - 79,99 Lei redus de la 189,99 Lei
► Litiera automata smart SeveShop, pentru pisici - 999,99 Lei redusă de la 1.599,87 Lei
► Fantana apa pisici si caini Elindor® - 129,99 Lei redusă de la 199,99 Lei
Pachete surpriză și oferte speciale de Black Friday 2026 la eMAG
► Abonament indrumare medicala telefonica nelimitata pentru adulti, Doctor Now by Hilio, 1 persoana, valabil 12 luni - 39,00 Lei
► MYSTERY BOX - Ritual beauty cuplu - 149,00 Lei
► MYSTERY BOX - Kit joaca 3-6 ani - 99,00 Lei
► Avans Studio Tip 1, Nr. 701, Solid Residence Sea View Perla, Constanta, an constructie 2024, etaj 7 din 9, 1 camera, Semi-decomandat, 1 baie, finisat, supr.utila 32.5 mp, balcon 6.2 mp, supr.totala 38.7 mp, utilat, mobilat (148.684 Euro) - 50.000 Lei
► Voucher „Hambarul cu gust”, valoare 300 lei - 150 Lei
► Bilet abonament Nostalgia Festival Flash Sale, 1 persoana, General Acces 4 zile, 24-27 Iunie 2027 - 99,00 Lei în loc de 299 lei
► Voucher abonament anual Comedy Box 70%, valabil pana la 31.12.2026 - 109,00 Lei
► Voucher curs complet de navigatie pentru permis de barca - 1.591 Lei
► Beach, Please! - Acces General 5 zile - 1 lei, redus de la 712 Lei
► Bilet Nibiru 2027, Galaxia Festival - General Access, 4-Day Pass - 1 lei, redus de la 499,00 Lei
Articole de băcănie la reducere de Black Friday 2026
► Detergent capsule pentru masina de spalat vase Finish Ultimate Plus Infinity Shine Lemon, 105 spalari - 69,00 Lei redus de la 249,88 Lei
► Detergent de rufe capsule Persil 3in1 Universal, 100 spalari - 64,99 Lei redus de la 144,99 Lei
► Vin Rosu Girboiu, Bacanta Merlot, Reserva, D.O.C, Sec, 0,75l - 39,99 Lei redus de la 97,31 Lei
► Rom Canerock, 40%, 0.7l - 99,99 Lei redus de la 155,00 Lei
► Cafea boabe, Burundi 100% Arabica, Beans Republic, 1 kg - 69,99 Lei redusa de la 122,10 Lei
► Cafea boabe Gran Crema Espresso, Lavazza, 1 kg - 69,00 Lei redusă de la 138,00 Lei
► Set 3 x Cafea capsule Nescafé Dolce Gusto Café Au Lait, 48 - 56,99 Lei redus de la 125,89 Lei
► Prosecco Corte Delle Calli Valdobbiadene DOCG, Extra Sec, 0.75l - 34,99 Lei redus de la 69,99 Lei
► Whiskey Jack Daniel'S Gentleman Jack, 70 CL, 40% - 89,99 Lei redus de la 159,25 Lei
Când ajung comenzile plasate la eMAG de Black Friday 2026
Primele comenzi plasate de Black Friday vor fi expediate chiar pe 6 noiembrie. Retailerul estimează că peste 500.000 de produse vor fi trimise din depozite în primele 24 de ore de la lansarea campaniei. Potrivit estimărilor companiei, toate comenzile ar urma să fie livrate până la 21 noiembrie.
Sfaturi pentru cumpărături inspirate de Black Friday 2026
Black Friday poate fi o ocazie bună pentru a cumpăra produse la prețuri mai mici, însă reducerile afișate nu garantează întotdeauna cele mai avantajoase oferte. Pentru a evita cheltuielile inutile și achizițiile impulsive, este recomandat să îți planifici cumpărăturile și să verifici atent produsele înainte de plasarea comenzii.
Înainte de toate stabilește un buget înainte de începerea campaniei. Decide cât ești dispus să cheltuiești și încearcă să nu depășești suma stabilită, indiferent de ofertele care apar pe parcurs.
Fă o listă cu produsele de care ai nevoie. Prioritizează achizițiile importante, precum înlocuirea unui electrocasnic vechi sau cumpărarea unui telefon nou. Evită produsele pe care le cumperi doar pentru că au un preț redus.
Verifică istoricul prețurilor. Urmărește costul produselor înainte de Black Friday și compară ofertele mai multor magazine. Pentru produsele pe care le cumperi cu recurență, poți verifica prețul chiar în istoricul comenzilor. Astfel, poți observa dacă reducerea afișată reprezintă o economie reală.
Compară caracteristicile produselor. În cazul electronicelor și electrocasnicelor, nu lua decizia doar în funcție de preț. Verifică specificațiile, consumul energetic, garanția și recenziile cumpărătorilor.
Nu cumpăra sub presiunea timpului. Mesajele care anunță stocuri limitate sau oferte disponibile pentru câteva minute pot încuraja decizii pripite. Analizează dacă produsul îți este cu adevărat necesar.
Compară prețurile. Pe lângă eMAG, și alți retaileri importanți din România, precum Altex și Flanco, organizează campanii proprii de Black Friday 2026, cu oferte la diverse categorii de produse.
Evită ratele pentru achiziții neesențiale. Chiar dacă plata în rate fără dobândă poate fi convenabilă, este important să verifici condițiile și să te asiguri că îți poți permite cheltuielile viitoare.
O reducere avantajoasă nu înseamnă doar un preț mai mic, ci și o achiziție potrivită nevoilor și bugetului personal. Prin compararea ofertelor și planificarea cumpărăturilor, Black Friday poate deveni o ocazie de economisire, nu un motiv pentru cheltuieli suplimentare.
Cel mai mic preț din an la 1,8 milioane de produse
Reprezentanții eMAG anunță că ediția din acest an a campaniei Black Friday include peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, precum și premii și oferte speciale.
Clienții eligibili vor putea folosi și serviciul eMAG Wallet pentru cumpărături de până la 10.000 de lei, cu posibilitatea de a împărți plata în 12 rate fără dobândă, conform condițiilor aplicabile. În plus, cei care folosesc cardurile de credit emise de băncile partenere vor putea achita comenzile în maximum 36 de rate fără dobândă.
Ce produse sunt incluse în oferta eMAG de Black Friday 2026
Campania Black Friday 2026 de la eMAG reunește produse din numeroase categorii, disponibile atât prin intermediul retailerului, cât și al comercianților din Marketplace. Oferta cuprinde electronice, electrocasnice, articole vestimentare, produse cosmetice și articole pentru casă și grădină.
Potrivit datelor prezentate de companie, stocurile pregătite pentru această ediție includ:
- 100.000 de televizoare;
- 700.000 de electrocasnice mici;
- 2 milioane de articole vestimentare și accesorii fashion;
- 4 milioane de produse cosmetice;
- 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi;
- 150.000 de laptopuri și echipamente IT;
- 100.000 de frigidere și mașini de spălat;
- 1 milion de produse pentru casă și bricolaj.
Printre categoriile cu volume importante de produse se numără electronicele, electrocasnicele, articolele fashion și produsele pentru locuință. Astfel, oferta de Black Friday include atât produse căutate în mod tradițional în această perioadă, cât și servicii și articole din categorii mai puțin obișnuite pentru o campanie de reduceri.
Oferte speciale de Black Friday 2026 la eMAG. Mașini, vacanțe, bilete la festivaluri și servicii medicale
Pe lângă reducerile la electronice, electrocasnice și produse pentru casă, eMAG introduce în campania de Black Friday 2026 și oferte pentru vacanțe, servicii, evenimente și experiențe de relaxare. Clienții vor putea găsi vouchere pentru cumpărături, bilete la festivaluri, pachete de cazare, servicii medicale și chiar produse din categoria metalelor prețioase.
Printre ofertele speciale anunțate de retailer se numără:
- Peste 100.000 de vouchere de cumpărături la Freshful, Auchan, Profi și Hambar, cu reduceri de până la 98%, precum și peste 12.000 de vouchere Domino’s Pizza;
- Peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro;
- Peste 139.000 de abonamente și servicii medicale;
- Peste 50.000 de bilete la festivaluri;
- Peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%;
- Peste 24.000 de abonamente la platforme de streaming;
- Peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion;
- Peste 150 de kilograme de aur și argint;
- Peste 117 tone de carne de porc și mezeluri;
- Peste 7.500 de experiențe de relaxare la Therme și Dino Park;
- 4.000 de vouchere la World Class;
- 5.000 de bilete la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, inclusiv pentru spectacole online, cu reduceri de până la 50%;
- Mii de articole cu echipamente oficiale ale echipelor Rapid, Dinamo și FCSB.
Printre noutățile pregătite pentru Black Friday 2026 se află și mystery box-urile, adică pachete-surpriză al căror conținut are, potrivit companiei, o valoare mai mare decât prețul de achiziție. Oferta include, de asemenea, 100 de pachete pentru zboruri cu avion privat și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, cu reduceri de până la 67%.
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