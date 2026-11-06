Cele mai multe comenzi sunt plătite cu cardul, iar o parte dintre clienți aleg să cumpere în rate.

Anul acesta vedem că românii s-au orientat mai mult către produse de uz casnic, și nu neapărat către electronice și electrocasnice, așa cum eram obișnuiți să vedem de Black Friday.

De exemplu, pe una dintre cele mai mari platforme de comerț online, cele mai multe produse comandate au fost din categoria cosmeticelor, suplimentelor și produselor de înfrumusețare, peste 700.000 de produse.

Urmează alimentele, băuturile, produsele pentru curățenie și cele pentru animalele de companie, cu peste 600.000 de produse.

La mare căutare au fost și jucăriile și articolele pentru copii.

„De altfel, asta am văzut și eu în coșurile de pe benzile de sortare: multe jucării, produse pentru curățenie și foarte multe pungi cu cafea”, transmite corespondentul PRO TV.

Foarte interesant este și felul în care aleg românii să plătească. Potrivit datelor unui procesator de plăți, peste 36% din valoarea totală a tranzacțiilor a fost făcută în rate, iar cei care cumpără în rate cheltuiesc în medie mai mult. Coșul mediu ajunge la 1.100 lei, mai mult decât dublu față de media generală de 520 lei.

De altfel, valoarea medie a cumpărăturilor este de trei ori mai mare față de o zi obișnuită, potrivit reprezentanților platformei. Specialiștii îi sfătuiesc însă pe cumpărători să verifice dacă reducerile sunt reale, să compare prețurile și, mai ales, să fie atenți la condițiile de plată atunci când aleg să cumpere în rate.