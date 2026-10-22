Printre categoriile cele mai vânate de clienți se numără televizoarele, telefoanele, laptopurile și electrocasnicele.

Când e Black Friday 2026 la Flanco

Black Friday 2026 la Flanco aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la telefoane, laptopuri și televizoare până la electrocasnice mari și mici.

Clienții pot găsi oferte la branduri cunoscute, precum Samsung, Apple, LG, Lenovo, Bosch și Philips. Pe lângă prețurile reduse, magazinul oferă și alte beneficii, cum ar fi plata în rate fără dobândă, vouchere prin programul Rabla, livrare rapidă și posibilitatea de a returna produsele în 45 de zile, în condițiile stabilite de magazin.

Spre deosebire de campaniile care durează o singură zi, reducerile de Black Friday la Flanco se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni.

Black Friday 2026 la Flanco a început pe 22 octombrie 2026, potrivit calendarului campaniei. Spre deosebire de magazinele care organizează reduceri într-o singură zi, Flanco desfășoară promoțiile pe parcursul mai multor săptămâni, cu oferte la electronice și electrocasnice.

Campania se va desfășura până pe 30 noiembrie 2026, atât pe site-ul Flanco, cât și în cele peste 150 de magazine din țară. Pe parcursul celor aproape șase săptămâni, retailerul va adăuga produse noi la reducere în trei etape, astfel încât clienții să poată găsi oferte diferite pe toată durata campaniei.

Produsele pot fi comandate online, iar în funcție de disponibilitate, clienții pot alege livrarea la domiciliu sau ridicarea din EasyBox, FanBox ori din magazinele Flanco. Retailerul oferă și posibilitatea de retur în 45 de zile, conform condițiilor aplicabile. Înainte de a cumpăra, este bine să verifici prețul produsului, valoarea reducerii și stocul disponibil, deoarece unele oferte pot fi limitate.

Ce produse găsești la reducere la Flanco

De Black Friday 2026, Flanco pregătește reduceri la televizoare, laptopuri, telefoane mobile, căști și electrocasnice mari și mici. Potrivit informațiilor anunțate de companie, reducerile ajung până la 54%, iar unele produse vor avea prețuri mai mici cu sute sau chiar 1.500 de lei. Printre ofertele prezentate se numără televizoare LG QNED, espressoare automate Philips, mașini de spălat rufe și aspiratoare verticale.

Campania se desfășoară între 22 octombrie și 30 noiembrie 2026, iar ofertele vor fi introduse în trei etape. Astfel, pe parcursul celor aproape șase săptămâni, clienții vor putea găsi produse noi la reducere. Pe lângă prețurile promoționale, Flanco oferă și posibilitatea de a cumpăra în rate fără dobândă, vouchere prin programul Rabla și reduceri pentru cei care predau un telefon vechi în cadrul programului Buy Back.

Ce reduceri sunt anunțate de Black Friday 2026 la Flanco

Potrivit companiei, reducerile diferă în funcție de categoria produselor. Iată care sunt discounturile maxime anunțate pentru această campanie:

• Televizoare: reduceri de până la 41%;

• Produse IT: reduceri de până la 50%;

• Electrocasnice mici: reduceri de până la 54%;

• Căști și telefoane: reduceri de până la 41%;

• Electrocasnice mari: reduceri de până la 1.500 de lei;

• Smartphone-uri: reduceri de până la 1.000 de lei.

Prețul final depinde de produsul ales și de oferta disponibilă.

Televizoare, laptopuri și alte produse IT

Cei care vor să își cumpere un televizor nou sau să își schimbe laptopul pot urmări ofertele din categoria electronicelor. Flanco anunță reduceri de până la 41% la televizoare și de până la 50% la produsele IT.

Printre produsele menționate în ofertele retailerului se numără televizoarele LG QNED cu diagonala de 108 cm, care vor avea prețuri începând de la 1.399 de lei. În funcție de modelele disponibile, cumpărătorii vor putea găsi și alte televizoare, laptopuri și accesorii pentru calculator.

Telefoane mobile și căști

Și telefoanele mobile intră în campania de Black Friday 2026 la Flanco. Reducerile anunțate ajung până la 1.000 de lei pentru anumite smartphone-uri, în timp ce la categoria căștilor și telefoanelor sunt prezentate discounturi de până la 41%.

În plus, clienții care au un telefon vechi îl pot preda prin programul Buy Back și pot primi o reducere la achiziția unui dispozitiv nou, în condițiile programului. Compania anunță discounturi de până la 30% pentru cumpărarea unui telefon nou în schimbul unuia vechi, în funcție de eligibilitate.

Electrocasnice mari și mici

Electrocasnicele se numără printre categoriile importante ale campaniei. Flanco anunță reduceri de până la 1.500 de lei la electrocasnicele mari, categorie în care intră mașinile de spălat rufe, frigiderele, combinele frigorifice și mașinile de spălat vase.

Potrivit ofertelor prezentate de retailer, mașinile de spălat rufe vor avea prețuri începând de la 899 de lei. La electrocasnicele mici, reducerile ajung până la 54%.

Printre produsele pe care le poți urmări se numără aspiratoarele verticale, blenderele, fiarele de călcat, espressoarele și aparatele pentru bucătărie. Aspiratoarele verticale vor avea prețuri începând de la 299 de lei, iar espressoarele automate Philips vor putea fi cumpărate de la 899 de lei.

Cum poți beneficia de voucherele Rabla și de plata în rate

Pe lângă reducerile de preț, Flanco păstrează și programul Rabla, prin care clienții pot preda produse vechi și pot primi vouchere pentru cumpărarea unora noi. Valoarea voucherelor poate ajunge la 300 de lei pentru anumite categorii, printre care electrocasnice mari, televizoare, espressoare automate și laptopuri.

Pentru electrocasnicele mici sunt disponibile vouchere de 25 de lei, în condițiile programului. Produsele acceptate și regulile de acordare pot varia, așa că este bine să verifici detaliile înainte de a merge în magazin.

Clienții pot cumpăra și în 24 de rate fără dobândă, conform condițiilor campaniei. Această opțiune poate fi utilă pentru produsele mai scumpe, însă este important să verifici condițiile de eligibilitate și costurile asociate metodei de plată alese.

Cât durează Black Friday 2026 la Flanco

Campania de Black Friday 2026 la Flanco începe pe 22 octombrie și se încheie pe 30 noiembrie. Spre deosebire de magazinele care organizează reduceri doar într-o singură zi, Flanco va introduce oferte noi în trei etape, pe parcursul celor aproape șase săptămâni.

Astfel, produsele disponibile și reducerile se pot schimba de la o etapă la alta. Dacă ai în plan să cumperi un anumit televizor, telefon sau electrocasnic, verifică periodic oferta și compară prețurile înainte de a lua o decizie. De asemenea, ține cont de faptul că unele produse pot avea stocuri limitate.