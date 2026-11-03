Platformele de cazare și unele companii aeriene pregătesc oferte speciale de Black Friday, de la pachete de vacanță și nopți de cazare până la bilete de avion.

Black Friday 2026 la vacanțe. Cum îți iei bilet de avion redus și vacanțe avantajoase

Biletele de avion, cazările, city-break-urile și pachetele turistice pot avea prețuri reduse în această perioadă, iar ofertele pot viza atât destinații apropiate, cât și vacanțe în locuri exotice.

Printre platformele și companiile de la care poți urmări ofertele se numără Vueling, LOT Polish Airlines, Kiwi.com, Booking.com, Agoda și GetYourGuide, dar și agenții de turism precum TUI, Dertour și Europa Travel.

Datele de începere a campaniilor diferă de la un furnizor la altul, iar unele sunt încă estimative. De exemplu, Europa Travel a confirmat că va lansa campania Black Friday pe 6 noiembrie 2026. În cazul Booking.com, data de 19 noiembrie apare în calendarele externe de reduceri, însă nu este confirmată oficial de platformă.

Ce vacanțe poți găsi la reducere de Black Friday

Ofertele pot include atât călătorii scurte, de câteva zile, cât și sejururi mai lungi, în România sau în străinătate. Dacă vrei să vizitezi un oraș european, poți urmări reducerile la biletele de avion și la cazare pentru destinații precum Roma, Praga sau alte capitale europene. Pentru o vacanță la soare, merită să verifici ofertele către insule și destinații cu vreme mai caldă, inclusiv Tenerife sau Madeira.

Urmărește achetele propuse de agențiile de turism și compară prețurile biletelor de avion și ale cazărilor. Nu rata nici ofertele last minute, pentru că poți găsi o mulțime de oferte bune.

În anii anteriori au existat reduceri importante la anumite pachete turistice și bilete de avion. Totuși, ofertele spectaculoase din trecut nu garantează că aceleași prețuri vor fi disponibile și în 2026. Reducerile efective depind de companie, destinație, perioada aleasă și numărul de locuri disponibile.

Ce agenții și companii să urmărești de Black Friday 2026

Printre furnizorii incluși în listele de campanii Black Friday 2026 se numără:

• Europa Travel – data campaniei este anunțată pentru 6 noiembrie.

• Travelminit – campania este anunțată pentru 2 noiembrie, de la ora 12:00.

• TUI și Dertour – agenții de turism de la care poți urmări ofertele pentru pachete de vacanță.

• Booking.com și Agoda – platforme unde poți căuta oferte la cazare.

• Vueling și LOT Polish Airlines – companii aeriene ale căror promoții merită urmărite pentru bilete de avion.

• Kiwi.com – platformă pentru căutarea și compararea variantelor de zbor.

• GetYourGuide – platformă unde poți căuta reduceri la excursii, tururi și activități turistice.

• NOZOMI Travel – agenție inclusă în lista furnizorilor care participă la campania Black Friday 2026.

Cum economisești la următorul concediu

Pentru a profita de reducerile de Black Friday, începe prin a stabili destinația, perioada și bugetul pe care îl ai la dispoziție. Dacă ai deja câteva variante în minte, urmărește prețurile înainte de campanie, astfel încât să poți observa dacă oferta reprezintă o economie reală.

Compară și costul total al călătoriei, nu doar prețul biletului de avion sau al cazării. Bagajul de cală, alegerea locului în avion, transferurile de la aeroport, mesele și taxele suplimentare pot crește considerabil suma finală. În cazul pachetelor turistice, verifică ce servicii sunt incluse și ce trebuie plătit separat.

Un alt aspect important este flexibilitatea datelor. Dacă poți pleca în alte zile decât în weekend sau în afara perioadelor aglomerate, ai mai multe șanse să găsești variante potrivite bugetului tău. Citește și condițiile de anulare sau modificare a rezervării, mai ales dacă îți cumperi vacanța cu multe luni înainte.