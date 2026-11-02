Retailerul pregătește reduceri în numeroase categorii, de la televizoare, electrocasnice și laptopuri până la mașini, servicii medicale, vacanțe și experiențe inedite. Campania include și noi modalități de recompensare a clienților, precum un hub personalizat de oferte și premii în valoare totală de peste 2 milioane de lei.

Black Friday 2026 se desfășoară într-o perioadă în care mai mulți retaileri își pregătesc propriile campanii de reduceri. Și alte magazine online din România, precum Altex, Flanco, Media Galaxy, Fashion Days, About You sau Brico Depot organizează evenimente dedicate cumpărăturilor de Black Friday, cu oferte la produse din categorii precum electronice, fashion, articole pentru casă și cosmetice.

Când începe Black Friday la eMAG

Black Friday eMAG 2026 începe pe 6 noiembrie, iar oferta anunțată de companie cuprinde atât produse din categoriile tradiționale de cumpărături, cât și servicii, experiențe și beneficii dedicate clienților.

Potrivit estimărilor companiei, vânzările din acest an ar urma să ajungă la 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul înregistrat în 2025.

Reprezentanții eMAG susțin că oferta din acest an include peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, alături de surprize și premii. Clienții eligibili vor putea utiliza și eMAG Wallet pentru a achiziționa produse în limita unui buget de până la 10.000 de lei, cu posibilitatea de a eșalona plata în 12 rate fără dobândă, în condițiile aplicabile. Prin intermediul cardurilor de credit ale băncilor partenere, cumpărăturile pot fi achitate în până la 36 de rate fără dobândă.

Livrările comenzilor de Black Friday vor începe chiar pe 6 noiembrie. eMAG estimează că peste 500.000 de produse vor pleca din depozite în primele 24 de ore de la startul campaniei, iar toate comenzile ar urma să ajungă la clienți până pe 21 noiembrie.

Ce produse intră în oferta eMAG de Black Friday 2026

Oferta pregătită de eMAG și de partenerii din Marketplace cuprinde produse din mai multe categorii, inclusiv electronice, electrocasnice, articole vestimentare și produse pentru casă. Compania a anunțat volume importante pentru unele dintre cele mai căutate categorii:

100.000 de televizoare;

700.000 de electrocasnice mici;

2 milioane de articole fashion;

4 milioane de produse cosmetice;

400.000 de smartphone-uri și gadgeturi;

150.000 de laptopuri și echipamente IT;

100.000 de frigidere și mașini de spălat;

1 milion de produse pentru casă și bricolaj.

Datele anunțate de retailer indică un interes în creștere pentru televizoare, electrocasnice, laptopuri și frigidere. Oferta include atât produse din categoriile tradiționale de Black Friday, cât și articole din zone mai puțin asociate cu evenimentul.

Produse speciale și premiere în campania de Black Friday eMAG

Pe lângă reducerile la produsele obișnuite, eMAG pregătește și oferte la servicii, experiențe și produse speciale. Printre acestea se numără vouchere pentru cumpărături, bilete la festivaluri, servicii medicale, cazare și experiențe de relaxare.

Printre produsele și serviciile anunțate pentru Black Friday 2026 se regăsesc:

Peste 100.000 de vouchere de cumpărături la Freshful, Auchan, Profi și Hambar, cu reduceri de până la 98%, precum și peste 12.000 de vouchere Domino’s Pizza;

Peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro;

Peste 139.000 de abonamente și servicii medicale;

Peste 50.000 de bilete la festivaluri;

Peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%;

Peste 24.000 de abonamente la platforme de streaming;

Peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion;

Peste 150 de kilograme de aur și argint;

Peste 117 tone de carne de porc și mezeluri;

Peste 7.500 de experiențe de relaxare la Therme și Dino Park;

4.000 de vouchere la World Class;

5.000 de bilete la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, inclusiv pentru spectacole online, cu reduceri de până la 50%;

Mii de echipamente oficiale de la Rapid, Dinamo și FCSB.

Printre noutățile ediției din acest an se numără mystery box-urile, pachetele-surpriză al căror conținut are o valoare mai mare decât prețul plătit, potrivit companiei. Oferta include și 100 de pachete de zbor cu avion privat, precum și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, cu reduceri de până la 67%.

Genius Elite, lansat la preț de Black Friday

O altă noutate anunțată de eMAG este lansarea Genius Elite, un abonament care include beneficii evaluate la peste 1.500 de lei pe an. Acesta va fi disponibil la prețul de 499,99 lei pe an, în cadrul campaniei de Black Friday, față de prețul standard de 699,99 lei.

Pachetul include livrări gratuite nelimitate pentru comenzile eligibile, abonamente Apple TV și HBO Max, livrări nelimitate prin Glovo și acces la două cărți pe lună în Voxa.

Pentru clienții noi, eMAG pregătește și prețuri speciale pentru celelalte abonamente Genius, disponibile timp de două săptămâni:

Genius Light: 34,99 lei pe an, față de 69,99 lei;

Genius Premium: 119,99 lei pe an, față de 199,99 lei;

Genius Elite: 499,99 lei pe an, față de 699,99 lei.

Clienții care doresc să testeze serviciul pot opta pentru Genius Light, disponibil la prețul de 0,99 lei pentru prima lună, potrivit informațiilor anunțate de companie.