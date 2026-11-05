Instituții financiare din România, precum Banca Transilvania, ING Bank, BCR sau CEC Bank, desfășoară campanii speciale cu ocazia Black Friday. Ofertele, beneficiile și condițiile de eligibilitate diferă de la o bancă la alta.

Când e Black Friday la UniCredit Bank

UniCredit Bank a pregătit pentru perioada 2-6 noiembrie 2026 o campanie organizată în jurul a cinci provocări, prin care clienții pot obține bonusuri în bani, reduceri la anumite servicii și șanse de a câștiga unul dintre cele 10 telefoane iPhone 17 Pro puse în joc.

Campania principală se desfășoară în perioada 2-6 noiembrie 2026, însă anumite beneficii au intervale diferite de valabilitate. Oferta pentru Creditul de Realizări Personale este disponibilă între 4 și 6 noiembrie, cea pentru cardul de credit între 2 și 9 noiembrie, iar finanțările prin magazinele partenere sunt disponibile pe parcursul lunii noiembrie.

Ce oferte are UniCredit Bank de Black Friday 2026

De Black Friday 2026, UniCredit Bank a pregătit mai multe oferte pentru persoanele care vor să deschidă un cont, să economisească, să investească sau să acceseze un credit. Campania include bonusuri de până la 300 de lei, cashback de 10%, reduceri la comisioanele de investiții, dobânzi promoționale pentru credite și posibilitatea de a câștiga unul dintre telefoanele iPhone 17 Pro puse în joc.

Ofertele se adresează atât clienților noi, cât și celor existenți, în funcție de produsul bancar ales și de condițiile de eligibilitate. Perioadele de desfășurare diferă de la o promoție la alta.

Bonus de până la 300 de lei la deschiderea unui cont

Persoanele care nu sunt încă cliente UniCredit Bank pot primi un bonus de până la 300 de lei dacă își deschid un cont curent prin aplicația Mobile Banking, în perioada 2-6 noiembrie 2026.

Valoarea recompensei și condițiile de acordare depind de oferta tranzacțională aleasă și de îndeplinirea criteriilor prevăzute în regulamentul campaniei.

Bonus de până la 150 de lei pentru economii și investiții

Clienții care aleg să economisească sau să investească pot beneficia de un bonus de până la 150 de lei pentru constituirea unui depozit Fresh Money și/sau realizarea unor subscrieri noi în fonduri de investiții.

Oferta este valabilă în perioada 2-6 noiembrie 2026, cu respectarea condițiilor de eligibilitate stabilite de bancă.

În plus, persoanele care subscriu în fonduri de investiții noi în aceeași perioadă beneficiază de o reducere de 50% a comisionului de subscriere.

Fără costuri de administrare pe viață pentru cardul de credit

UniCredit Consumer Financing oferă zero costuri de administrare pe viață pentru cardul de credit UniCreditCard solicitat prin aplicația Mobile Banking în perioada 2-9 noiembrie 2026.

Facilitatea se acordă în condițiile campaniei și vizează cardurile eligibile emise de UniCredit Consumer Financing.

Dobânzi promoționale pentru creditele de nevoi personale și auto

Persoanele care au nevoie de finanțare pentru proiecte personale pot solicita Creditul de Realizări Personale de la UniCredit Consumer Financing în perioada 4-6 noiembrie 2026. Oferta include dobânzi promoționale, în condițiile stabilite prin regulamentul campaniei.

Tot în perioada 4-6 noiembrie, clienții pot beneficia de o dobândă redusă cu 50% pentru creditele auto acordate de UniCredit Consumer Financing, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pe parcursul lunii noiembrie sunt disponibile și finanțări prin credite sau carduri de credit pentru cumpărăturile realizate în magazinele partenere UniCredit Consumer Financing. Clienții care aleg aceste produse financiare pot participa la o tragere la sorți separată, pentru unul dintre cele 10 telefoane iPhone 17 Pro.

Cashback de 10% pentru plățile cu cardul de debit

Pe 6 noiembrie 2026, clienții eligibili în campaniile de Black Friday UniCredit Bank pot primi 10% cashback pentru cumpărăturile achitate cu un card de debit UniCredit înrolat în Apple Pay sau Google Pay.

Oferta se aplică tranzacțiilor online și celor efectuate în magazine, cu o valoare de minimum 500 de lei pentru fiecare plată. Cashbackul este limitat la 100 de lei pentru fiecare client.

Cum pot câștiga clienții un iPhone 17 Pro

UniCredit Bank oferă posibilitatea câștigării unuia dintre cele 10 telefoane iPhone 17 Pro prin tragere la sorți, în cadrul campaniei destinate clienților eligibili persoane fizice.

Participarea este asociată campaniilor de Black Friday organizate de bancă, iar condițiile de înscriere și mecanismul de acordare a premiilor sunt stabilite prin regulamentele oficiale.

O altă tragere la sorți, organizată de UniCredit Consumer Financing, pune în joc alte 10 telefoane iPhone 17 Pro. La aceasta participă persoanele care achiziționează produse din magazinele partenere, inclusiv online, și aleg finanțarea printr-un credit sau un card de credit eligibil, pe parcursul lunii noiembrie.

În total, UniCredit anunță 25 de telefoane iPhone 17 Pro în campaniile de Black Friday din acest an. Alte cinci premii sunt destinate clienților business existenți ai băncii, printr-o campanie separată.

Condițiile complete de participare, perioadele de desfășurare și criteriile de eligibilitate sunt disponibile în regulamentele oficiale publicate de UniCredit Bank și UniCredit Consumer Financing.