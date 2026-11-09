A fost o ediție atipică, declară și comercianții, care, față de ediția trecută, au vândut cu 70% mai multe alimente neperisabile și cu 25% mai multe produse de igienă. Pentru comenzile mai mari, clienții au apelat, la ratele fără dobândă și la cardurile de credit.

Produsele alimentare, cele de curățenie și cele de îngrijire personală au fost printre cele mai căutate la această ediție de Black Friday.

Din categoria băcănie, de pildă, cele mai vândute au fost alimentele de bază, precum făină, ulei, zahăr, urmate de condimente. Au avut cerere mare și dulciurile.Inclusiv în magazinele fizice a fost forfotă. Aici, campania de reduceri a fost mai extinsă și mai variată.

A fost un an economic dificil, așa că unii români și-au amânat cumpărăturile pentru Black Friday. Așa se explică și faptul că s-au vândut cu 40% mai multe produse decât anul trecut.

Pensionar: „Prețurile la unele produse au crescut și peste 100%, și vorbim de ultimii trei ani. Pensia nu a crescut cu nimic”.

Raluca Mindirigiu, directorul de marketing al unui retailer: „Orice campanie de tipul acesta este un prilej pentru consumatori de economie”.

De altfel, în supermarketuri vânzările de cafea s-au dublat, comparativ cu anul trecut. Totuși, bătălia cea mai mare s-a dat pe detergenți, acolo unde vânzările au crescut de 4 ori.

Potrivit unuia dintre cei mai mari retaileri online, oamenii au comandat, doar în ziua de vineri, 159 de tone de cafea și 322 de tone de detergent.

Corespondent Pro TV: „În această perioadă a ofertelor, carnea de porc a fost unul dintre alimentele care s-au vândut cel mai bine. Se apropie și sărbătorile, așa că oamenii au profitat de promoții. De altfel, față de campania de reduceri de anul trecut, anul acesta vânzările pentru carnea de porc au crescut cu 14%. Asta și datorită ofertelor care au fost mai generoase, pentru că prețul a fost, în medie, mai mic cu 19%. Drept urmare, în acest magazin, de exemplu, vitrinele de carne de porc sunt aproape goale”.

Coșul de cumpărături a arătat, însă, diferit de la o regiune la alta. În timp ce regiunile cu venituri mai mici au cumpărat mai mult produse de imediată necesitate, în zonele mai înstărite oamenii au comandat și electronice, electrocasnice sau chiar autoturisme, locuințe și aur.

Bogdan Belciu, economist: „Anul acesta mai mult ca niciodată au apărut oferte foarte multe pentru produse de folosință curentă. Și atunci cei care au bugete mai restrânse au profitat de aceste oferte”.

Mihai Lazăr, reprezentantul unei companii de cercetare de piață: „Ponderea tranzacțiilor a fost foarte mult în zona de vest. Deci Ardealul s-a uitat foarte mult la ofertele de Black Friday și a cumpărat. În schimb, comparat cu anul trecut, vedem o creștere foarte mare în Ilfov, undeva la 15%. București a scăzut cu 4,9%”.

Aproximativ 1,7 milioane de tranzacții au fost făcute cu cardul, iar o treime dintre cumpărături au fost plătite în rate.