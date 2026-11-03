Black Friday 2026 - catalogul eMAG. Mistery box-uri, bilete la festival cu 1 leu și alte produse la reducere pe 6 noiembrie

Black Friday 2026 la eMAG are loc vineri, 6 noiembrie. Retailerul a pregătit reduceri la o gamă largă de produse, de la telefoane, televizoare și electrocasnice până la haine, cosmetice și articole pentru casă.

Primele oferte au fost deja anunțate, iar cumpărătorii își pot pregăti lista cu produsele pe care vor să le achiziționeze. eMAG organizează anul acesta cea de-a 16-a ediție de Black Friday. Compania anunță peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an și estimează vânzări de aproximativ 1,04 miliarde de lei, cu 50 de milioane de lei mai mult decât în 2025. Pe lângă produsele care se regăsesc în fiecare an în oferta de Black Friday, precum televizoarele, telefoanele sau electrocasnicele, eMAG va avea reduceri și la mașini, vacanțe, bilete la festivaluri și servicii medicale.

Catalog eMAG Black Friday 2026. Lista produselor care intră la reducere eMAG a început să anunțe produsele care vor avea prețuri reduse de Black Friday 2026. Oferta cuprinde atât electronice și electrocasnice, cât și produse de îngrijire personală, articole vestimentare și obiecte pentru casă. Mai jos poți consulta catalogul cu produsele anunțate până acum pentru Black Friday 2026 la eMAG. Lista va fi completată pe măsură ce apar noi oferte.

Ce produse vor fi la reducere de Black Friday 2026 la eMAG Pentru campania din 6 noiembrie, eMAG și partenerii din Marketplace au pregătit stocuri mari, în special pentru categoriile care atrag de obicei cei mai mulți cumpărători. Potrivit datelor comunicate de companie, oferta include: 100.000 de televizoare;

400.000 de telefoane și gadgeturi;

150.000 de laptopuri și alte echipamente IT;

700.000 de electrocasnice mici;

100.000 de frigidere și mașini de spălat;

2 milioane de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte;

4 milioane de produse cosmetice;

1 milion de produse pentru casă și bricolaj. Oferta nu se limitează însă la aceste categorii. eMAG a anunțat și produse mai puțin obișnuite pentru o campanie de reduceri. De exemplu, vor fi disponibile peste 500 de automobile de la 19 mărci, unele cu reduceri de până la 30.000 de euro. Clienții vor putea cumpăra și bilete de avion, nopți de cazare cu reduceri de până la 55%, abonamente medicale sau bilete la festivaluri. Pe listă se află inclusiv vouchere pentru restaurante și supermarketuri, abonamente la săli de fitness, bilete la teatru, dar și aur, argint și produse alimentare.

La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG Black Friday la eMAG începe vineri, 6 noiembrie 2026, însă retailerul nu a comunicat deocamdată ora exactă la care vor fi activate reducerile. În ultimii ani, campania a început în jurul orei 07:00, uneori cu câteva minute mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, cei care vor să prindă ofertele cu stocuri limitate ar trebui să urmărească site-ul și aplicația eMAG încă de la primele ore ale dimineții. Anumite produse, mai ales cele cu reduceri mari, se pot epuiza la scurt timp după lansarea campaniei.

Cum te pregătești pentru Black Friday la eMAG Dacă ai deja în vedere câteva produse pe care vrei să le cumperi de Black Friday, este bine să le urmărești prețurile înainte de începerea campaniei. În acest fel, vei putea verifica dacă reducerea anunțată pe 6 noiembrie reprezintă într-adevăr o ofertă bună. Poți salva produsele în lista de favorite din contul eMAG, astfel încât să le găsești mai ușor în ziua reducerilor. De asemenea, verifică din timp dacă adresa de livrare și datele de contact sunt corecte. Dacă intenționezi să plătești cu cardul, asigură-te că metoda de plată este pregătită pentru a putea finaliza comanda cât mai repede. Un alt aspect important este bugetul. Chiar dacă unele reduceri pot părea greu de refuzat, este recomandat să stabilești dinainte ce produse îți sunt necesare și cât ești dispus să cheltuiești

Black Friday eMAG 2026. Ce opțiuni de plată în rate sunt disponibile Cumpărătorii care preferă să achite produsele în rate vor avea la dispoziție mai multe variante de finanțare. Prin eMAG Wallet, clienții eligibili vor putea face cumpărături în limita unui buget de până la 10.000 de lei, cu posibilitatea de a împărți plata în 12 rate fără dobândă, în condițiile stabilite de retailer. În cazul cardurilor de credit emise de băncile partenere, vor fi disponibile și opțiuni de plată în până la 36 de rate fără dobândă. Condițiile de eligibilitate și variantele de finanțare pot diferi, astfel că este important ca acestea să fie verificate înainte de plasarea comenzii.

Când vor fi livrate comenzile de Black Friday 2026 eMAG a anunțat că primele comenzi vor fi livrate chiar din 6 noiembrie, ziua în care începe campania. Compania estimează că peste 500.000 de produse vor pleca din depozite în primele 24 de ore, iar toate comenzile plasate de Black Friday ar urma să ajungă la cumpărători până pe 21 noiembrie. Termenul de livrare poate varia în funcție de produs, de vânzător și de metoda de livrare aleasă. *Acest articol conține linkuri de afiliere.

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