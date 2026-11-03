Black Friday 2026 - catalogul eMAG. Mistery box-uri, bilete la festival cu 1 leu și alte produse la reducere pe 6 noiembrie

Primele oferte au fost deja anunțate, iar cumpărătorii își pot pregăti lista cu produsele pe care vor să le achiziționeze.
eMAG organizează anul acesta cea de-a 16-a ediție de Black Friday. Compania anunță peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an și estimează vânzări de aproximativ 1,04 miliarde de lei, cu 50 de milioane de lei mai mult decât în 2025.
Pe lângă produsele care se regăsesc în fiecare an în oferta de Black Friday, precum televizoarele, telefoanele sau electrocasnicele, eMAG va avea reduceri și la mașini, vacanțe, bilete la festivaluri și servicii medicale.
Catalog eMAG Black Friday 2026. Lista produselor care intră la reducere
eMAG a început să anunțe produsele care vor avea prețuri reduse de Black Friday 2026. Oferta cuprinde atât electronice și electrocasnice, cât și produse de îngrijire personală, articole vestimentare și obiecte pentru casă.
Mai jos poți consulta catalogul cu produsele anunțate până acum pentru Black Friday 2026 la eMAG. Lista va fi completată pe măsură ce apar noi oferte.
Pachete surpriză și oferte speciale de Black Friday 2026 la eMAG
Abonament indrumare medicala telefonica nelimitata pentru adulti, Doctor Now by Hilio, 1 persoana, valabil 12 luni - 39,00 Lei
MYSTERY BOX - Ritual beauty cuplu - 149,00 Lei
MYSTERY BOX - Kit joaca 3-6 ani - 99,00 Lei
Avans Studio Tip 1, Nr. 701, Solid Residence Sea View Perla, Constanta, an constructie 2024, etaj 7 din 9, 1 camera, Semi-decomandat, 1 baie, finisat, supr.utila 32.5 mp, balcon 6.2 mp, supr.totala 38.7 mp, utilat, mobilat (148.684 Euro) - 50.000 Lei
Voucher „Hambarul cu gust”, valoare 300 lei - 150 Lei
Bilet abonament Nostalgia Festival Flash Sale, 1 persoana, General Acces 4 zile, 24-27 Iunie 2027 - 99,00 Lei în loc de 299 lei
Voucher abonament anual Comedy Box 70%, valabil pana la 31.12.2026 - 109,00 Lei
Voucher curs complet de navigatie pentru permis de barca - 1.591 Lei
Beach, Please! - Acces General 5 zile - 1 lei, redus de la 712 Lei
Bilet Nibiru 2027, Galaxia Festival - General Access, 4-Day Pass - 1 lei, redus de la 499,00 Lei
Televizor TCL QLED 43P7L, 108 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD, Clasa F (Model 2026) - 799,00 Lei redus de la 1.599,00 Lei
Televizor Blaupunkt LED 32HLE4000S, 81 cm, HD, Clasa E - 249,99 Lei redus de la 549,99 Lei
Masina de spalat rufe TCL FF0924WA2, 9 kg, 1400 RPM, Clasa A - 999,99 Lei redusa de la 1.499,99 Lei
Masina de spalat rufe Samsung WW80CGC04DAELE, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A - 1.299,00 Lei redusa de la 1.899,99 Lei
Laptop ASUS Vivobook 15 A1504MA cu procesor Intel® Core™ 5 315 pana la 4.4GHz, 15.6'' - 1.899,99 Lei redus de la 3.099,99 Lei
Telefon mobil Motorola edge 70 pro, 512GB, 12GB RAM, 5G - 2.499,99 Lei redus de la 3.499,99 Lei
Aspirator vertical fara fir Proscenic P15, 580W - 519,99 Lei redus de la 688,79 Lei
Aspirator Vertical Cu Spalare Tineco Floor One S5 Max, 210W Putere - 1.299,99 Lei redus de la 2.099,00 Lei
Aparat Calcat Vertical Cu Aburi, IMA Trend®, Aparat Calcat Portabil, 1800W - 159,99 Lei redus de la 249,88 Lei
Detergent capsule pentru masina de spalat vase Finish Ultimate Plus Infinity Shine Lemon, 105 spalari - 69,00 Lei redus de la 249,88 Lei
Detergent de rufe capsule Persil 3in1 Universal, 100 spalari - 64,99 Lei redus de la 144,99 Lei
Vin Rosu Girboiu, Bacanta Merlot, Reserva, D.O.C, Sec, 0,75l - 39,99 Lei redus de la 97,31 Lei
Rom Canerock, 40%, 0.7l - 99,99 Lei redus de la 155,00 Lei
Cafea boabe, Burundi 100% Arabica, Beans Republic, 1 kg - 69,99 Lei redusa de la 122,10 Lei
Tigaie Grill cu capac sticla Kring Cuisine, 28cm, inductie - 39,99 Lei redusa de la 104,99 Lei
Tigaie Wok Tefal Simple Cook, Thermo-Signal, invelis antiaderent din titan, 28 cm - 39,99 Lei redusă de la 123,99 Lei
Hrana uscata pentru caini Royal Canin, Maxi, Adult, 15Kg - 219,99 Lei redusă de la 404,53 Lei
Gel de dus energizant 5-in-1 L'Oreal Paris Men Expert Hydra Energetic pentru barbati - 27,00 Lei redus de la 54,80 Lei
Sampon Wella Professionals Fusion de reparare pentru par deteriorat, 1000 ml - 79,99 Lei redus de la 137,00 Lei
Placa profesionala de par pentru coafare si ingrijire L’Oréal Professionnel Steampod 3.0, 3 setari de caldura, rezervor de apa - 899,99 Lei redus de la 1.599,99 Lei
Mascara Maybelline New York Lash Sensational Black, 9.5 ml - 19,99 Lei redus de la 31,50 Lei
Crema hidratanta Aqua Gel Hydrance Avene, 50 ml - 97,50 Lei redusă de la 161,99 Lei
Periuta de Dinti Electrica Sonica MANTIS K1 Periuta Electrica Copii 6+ Ani si Adulti 5 Moduri - 44,99 Lei redusa de la 69,99 Lei
Irigator bucal tip Dus bucal portabil, Zoopie® FLOSS, Water flosser pentru Adulti & Copii - 118,99 Lei redus de la 169,99 Lei
Skechers, Ghete rezistente la apa Escape Plan, Negru, 43 - 209,00 Lei reduse de la 453,99 Lei
Pantofi sport Karl Lagerfeld pentru barbati/femei - 429,00 Lei reduși de la 1.069,99 Lei
Geaca Columbia pentru barbati - 529,00 Lei redusă de la 1.139,99 Lei
ORIENT, Ceas automatic cu o curea de piele, Negru - 599,00 Lei redus de la 1.398,99 Lei
Skechers, Ghete impermeabile Adventure, Rosu, Negru, 32 EU - 149,00 Lei reduse de la 319,99 Lei
Jucarii pentru baieti: LEGO Technic Hipermasina Koenigsegg Jesko Absolut gri 42173, 801 piese - 129,99 Lei redus de la 229,99 Lei
Pachet 5 X Lapte praf HiPP 3 Organic Junior de la 1 an, 500g - 174,99 Lei redus de la 236,99 Lei
Pompa de San Electrica OPERCEBABYⓇ Pro Comfort Series, Hands-Free & Portabila - 249,00 Lei redusă de la 335,00 Lei
Protectis Probiotic, picaturi pentru copii, 10ml - 73,99 Lei redus de la 105,99 Lei
Creatina Monohidrata Premium, Boost4Life, 500 g - 52,99 Lei redusă de la 79,99 Lei
Masina de gaurit si insurubat (bormasina) cu acumulator Bosch EasyDrill 18V - 239,00 Lei redusă de la 399,99 Lei
Masina compacta de gaurit si insurubat (bormasina) cu acumulator DeWALT DCD771D2, 18V XR - 379,99 Lei redusă de la 549,99 Lei
Pachet 3 becuri LED RGB inteligente Philips Hue, Bluetooth/Zigbee A60 - 359,99 Lei reduse de la 949,99 Lei
Perna ortopedica pentru dormit NextWave, Spuma cu Memorie cu gel ventilata - 99,99 Lei redusă de la 159,99 Lei
Aparat de spalat cu presiune Karcher K 3 Car & Home - 499,99 Lei redus de la 739,00 Lei
Incalzitor Terasa pe Gaz Profesional Doctor Home - 699,99 Lei redus de la 1.099,99 Lei
Ce produse vor fi la reducere de Black Friday 2026 la eMAG
Pentru campania din 6 noiembrie, eMAG și partenerii din Marketplace au pregătit stocuri mari, în special pentru categoriile care atrag de obicei cei mai mulți cumpărători.
Potrivit datelor comunicate de companie, oferta include:
- 100.000 de televizoare;
- 400.000 de telefoane și gadgeturi;
- 150.000 de laptopuri și alte echipamente IT;
- 700.000 de electrocasnice mici;
- 100.000 de frigidere și mașini de spălat;
- 2 milioane de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte;
- 4 milioane de produse cosmetice;
- 1 milion de produse pentru casă și bricolaj.
Oferta nu se limitează însă la aceste categorii. eMAG a anunțat și produse mai puțin obișnuite pentru o campanie de reduceri.
De exemplu, vor fi disponibile peste 500 de automobile de la 19 mărci, unele cu reduceri de până la 30.000 de euro. Clienții vor putea cumpăra și bilete de avion, nopți de cazare cu reduceri de până la 55%, abonamente medicale sau bilete la festivaluri.
Pe listă se află inclusiv vouchere pentru restaurante și supermarketuri, abonamente la săli de fitness, bilete la teatru, dar și aur, argint și produse alimentare.
La ce oră începe Black Friday 2026 la eMAG
Black Friday la eMAG începe vineri, 6 noiembrie 2026, însă retailerul nu a comunicat deocamdată ora exactă la care vor fi activate reducerile.
În ultimii ani, campania a început în jurul orei 07:00, uneori cu câteva minute mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, cei care vor să prindă ofertele cu stocuri limitate ar trebui să urmărească site-ul și aplicația eMAG încă de la primele ore ale dimineții.
Anumite produse, mai ales cele cu reduceri mari, se pot epuiza la scurt timp după lansarea campaniei.
Cum te pregătești pentru Black Friday la eMAG
Dacă ai deja în vedere câteva produse pe care vrei să le cumperi de Black Friday, este bine să le urmărești prețurile înainte de începerea campaniei. În acest fel, vei putea verifica dacă reducerea anunțată pe 6 noiembrie reprezintă într-adevăr o ofertă bună.
Poți salva produsele în lista de favorite din contul eMAG, astfel încât să le găsești mai ușor în ziua reducerilor.
De asemenea, verifică din timp dacă adresa de livrare și datele de contact sunt corecte. Dacă intenționezi să plătești cu cardul, asigură-te că metoda de plată este pregătită pentru a putea finaliza comanda cât mai repede.
Un alt aspect important este bugetul. Chiar dacă unele reduceri pot părea greu de refuzat, este recomandat să stabilești dinainte ce produse îți sunt necesare și cât ești dispus să cheltuiești
Black Friday eMAG 2026. Ce opțiuni de plată în rate sunt disponibile
Cumpărătorii care preferă să achite produsele în rate vor avea la dispoziție mai multe variante de finanțare.
Prin eMAG Wallet, clienții eligibili vor putea face cumpărături în limita unui buget de până la 10.000 de lei, cu posibilitatea de a împărți plata în 12 rate fără dobândă, în condițiile stabilite de retailer.
În cazul cardurilor de credit emise de băncile partenere, vor fi disponibile și opțiuni de plată în până la 36 de rate fără dobândă.
Condițiile de eligibilitate și variantele de finanțare pot diferi, astfel că este important ca acestea să fie verificate înainte de plasarea comenzii.
Când vor fi livrate comenzile de Black Friday 2026
eMAG a anunțat că primele comenzi vor fi livrate chiar din 6 noiembrie, ziua în care începe campania.
Compania estimează că peste 500.000 de produse vor pleca din depozite în primele 24 de ore, iar toate comenzile plasate de Black Friday ar urma să ajungă la cumpărători până pe 21 noiembrie.
Termenul de livrare poate varia în funcție de produs, de vânzător și de metoda de livrare aleasă.
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