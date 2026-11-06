Promoțiile diferă de la un retailer la altul, iar unele campanii se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni, nu doar în ziua de Black Friday.

Printre magazinele din România care au anunțat reduceri de Black Friday la mobilier și decorațiuni se numără XXXLutz, Mobexpert, JYSK și Dedeman. Campaniile includ oferte la mobilier pentru living, dormitor și dining, saltele, corpuri de iluminat, covoare și articole decorative.

Black Friday 2026 la XXXLutz. Reduceri la mobilier și decorațiuni

XXXLutz participă la Black Friday 2026 cu o campanie intitulată Black Shopping Weeks, desfășurată în perioada 5–22 noiembrie. Retailerul propune reduceri la mai multe categorii de produse pentru casă, de la mobilier pentru living și dormitor până la corpuri de iluminat și accesorii decorative.

Printre produsele incluse în campanie se numără canapele și colțare extensibile, dulapuri, paturi tapițate, mese, scaune și corpuri de iluminat. Ofertele se adresează celor care vor să înlocuiască anumite piese de mobilier sau să schimbe aspectul locuinței fără să cumpere neapărat un set complet de mobilier.

Ce produse sunt la reducere de Black Friday la XXXLutz

Printre exemplele de produse prezentate în campania XXXLutz se numără:

Colțar extensibil Carryhome , din material textil, cu dimensiunile de 280 x 204 cm – 2.990 de lei, redus de la 3.990 de lei;

, din material textil, cu dimensiunile de 280 x 204 cm – 2.990 de lei, redus de la 3.990 de lei; Dulap Carryhome cu uși culisante , alb și culoarea aluminiului, de 170 x 200 x 61 cm – 1.690 de lei, redus de la 2.390 de lei;

, alb și culoarea aluminiului, de 170 x 200 x 61 cm – 1.690 de lei, redus de la 2.390 de lei; Pat tapițat Hom'in , gri, cu dimensiunile de 160 x 200 cm – 2.390 de lei, redus de la 3.790 de lei;

, gri, cu dimensiunile de 160 x 200 cm – 2.390 de lei, redus de la 3.790 de lei; Dulap Cu Uși Glisante, 250/210/61,5 cm, grafit - 2.241 lei, redus de la 2.490 lei

Acestea sunt câteva dintre produsele prezentate în oferta de Black Friday, iar prețurile și disponibilitatea pot varia în funcție de stocuri și de condițiile campaniei.