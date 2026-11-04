eMAG organizează Black Friday 2026 vineri, 6 noiembrie, iar oferta din acest an cuprinde peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, potrivit retailerului. Pe lângă reducerile la telefoane, televizoare și electrocasnice, cumpărătorii vor găsi în catalog și oferte la mașini, vacanțe, bilete la festivaluri și servicii medicale.
Ajunsă la cea de-a 16-a ediție, campania Black Friday eMAG aduce reduceri la produse din numeroase categorii, inclusiv îmbrăcăminte, cosmetice, laptopuri și articole pentru casă. Compania estimează că vânzările din acest an vor depăși un miliard de lei.
Catalog eMAG Black Friday 2026. Lista produselor cu preț redus
eMAG a început să anunțe produsele care vor fi incluse în campania din 6 noiembrie. Printre acestea se numără televizoare, smartphone-uri, laptopuri, electrocasnice și produse de îngrijire personală.
Vezi mai jos catalogul eMAG de Black Friday 2026, cu produsele anunțate la reducere. Lista va fi actualizată pe măsură ce apar noi oferte.