În noiembrie, ING Bank propune mai multe astfel de avantaje, inclusiv pentru cei care vor să înceapă să investească sau să își protejeze locuința.

Și alte bănci din România, precum Banca Transilvania, BCR, BRD sau CEC Bank, desfășoară campanii și oferte speciale cu ocazia Black Friday. Beneficiile și condițiile de eligibilitate diferă de la o instituție la alta și pot varia în funcție de produs. Pentru detalii complete, clienții sunt îndrumați să consulte paginile oficiale ale băncilor.

Când are loc Black Friday 2026 la ING

Black Friday aduce în fiecare an nu doar reduceri la produse, ci și oferte la servicii financiare, de la credite și economii până la asigurări și investiții. ING Bank România organizează, între 3 și 12 noiembrie 2026, cea de-a opta ediție a campaniei ING Black Friday, cu beneficii atât pentru persoanele fizice, cât și pentru antreprenori.

Campania ING Black Friday pentru persoanele fizice se desfășoară în perioada 3-12 noiembrie 2026. Pentru antreprenori, ofertele au perioade diferite de valabilitate, în funcție de produs și de programul în care sunt incluse.

Cei interesați pot consulta condițiile complete, criteriile de eligibilitate și regulamentele campaniilor pe site-ul oficial ING Bank România.

Ce oferte are ING Bank de Black Friday 2026

Campania ING include dobânzi reduse la credite, dobânzi promoționale la depozite, beneficii pentru investiții și asigurări, dar și posibilitatea de a cumpăra în rate fără dobândă. O parte dintre oferte se adresează atât clienților existenți, cât și celor care aleg pentru prima dată serviciile băncii.

Până la 32 de rate fără dobândă și 10% cashback la cumpărături

Persoanele care folosesc ING Credit Card pot beneficia de până la 32 de rate fără dobândă la comercianți precum eMAG, Flip.ro, Carrefour sau Dedeman, în perioada 3-12 noiembrie.

În plus, clienții pot primi 10% cashback la partenerii selectați din ING Bazar, dacă își rezervă oferta. Beneficiile se adaugă reducerilor pe care comercianții le acordă în propriile magazine sau pe platformele online.

Credite de nevoi personale cu dobânzi reduse

Pentru cei care au în plan o cheltuială mai mare sau vor să își refinanțeze un credit existent, ING anunță reduceri de dobândă de până la un punct procentual pentru creditul de nevoi personale ING Personal.

Clienții care încasează venituri recurente de minimum 700 de lei lunar în contul ING, efectuează cel puțin o plată pe lună și aleg asigurarea opțională ING Credit Protect pot beneficia de următoarele dobânzi fixe:

5,49% pe an pentru creditele de peste 150.000 de lei;

pentru creditele de peste 150.000 de lei; 6,49% pe an pentru creditele cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei.

Oferta este valabilă atât pentru creditele noi, cât și pentru refinanțări. Dobânzile sunt condiționate de îndeplinirea criteriilor menționate, iar costul total al finanțării trebuie analizat și în funcție de DAE, comisioane și asigurare.

Tot în cadrul campaniei, ING Extra'ROL, linia de credit atașată contului curent, beneficiază de o reducere de un punct procentual a dobânzii.

Dobânzi de până la 6,25% pentru economii în lei și euro

Cei care vor să își păstreze economiile în depozite bancare pot găsi în campania ING două oferte cu dobânzi promoționale.

Pentru depozitele în euro, banca anunță o dobândă de 2,5% pe an la un depozit la termen cu scadența la 12 luni. Pentru economiile în lei, dobânda ajunge la 6,25% pe an pentru Depozitul Bonus, pe o perioadă de patru luni.

Ambele oferte sunt disponibile clienților care încasează în contul ING venituri recurente de minimum 700 de lei lunar și efectuează cel puțin o plată pe lună.

250 de lei cashback pentru cei care încep să investească

ING introduce în premieră, în cadrul ediției din acest an, o ofertă pentru persoanele care vor să facă primii pași în investiții.

Primii 250 de clienți care își deschid pentru prima dată un cont ING Invest și investesc cel puțin 2.500 de lei primesc 250 de lei cashback.

Oferta se adresează celor care nu au mai avut un cont ING Invest și îndeplinesc condiția privind suma minimă investită.

Cashback la asigurările de locuință, de viață și de călătorie

Campania include beneficii și pentru clienții interesați de protejarea locuinței, a familiei sau a călătoriilor.

Pentru asigurarea ING Home Protect, clienții primesc în cont 10% din valoarea poliței încheiate în perioada 3-12 noiembrie, precum și contravaloarea integrală a asigurării obligatorii PAD, în valoare de 130 de lei.

În cazul asigurării ING Vita Protect, beneficiul este de 60 de lei returnați în cont, indiferent de pachetul ales. Acestea au două variante de preț și acoperire:

Pachetul de 18 lei pe lună oferă o despăgubire maximă de 240.000 de lei;

Pachetul de 89 de lei pe lună oferă o despăgubire maximă de 1.000.000 de lei.

Pentru asigurarea de călătorie ING Travel Protect, clienții primesc înapoi 30% din valoarea poliței. Reducerea poate fi completată cu un beneficiu suplimentar de 10% pentru grupuri.

Ce oferte are ING Bank de Black Friday pentru antreprenori

Campania include și beneficii pentru persoanele care au o afacere și vor să reducă anumite costuri bancare sau să acceseze servicii suplimentare.

Antreprenorii care își deschid un cont de firmă la ING în perioada 3-12 noiembrie pot beneficia de pachete ING FIX fără cost lunar timp de 12 luni, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

De asemenea, programul Recomandă ING vine cu beneficii suplimentare în luna noiembrie. Clienții existenți care recomandă banca unui nou client business primesc patru luni gratuite la pachetele ING FIX, față de două luni în mod obișnuit. Noul client beneficiază de șase luni gratuite, comparativ cu trei luni în condiții normale.

În perioada 6-30 noiembrie, clienții IMM pot accesa și oferte speciale prin platforma ING Business, prin programul Business Deals. Printre partenerii incluși se numără Oblio, Bitdefender, Dacris, Danubius, Autonom, Alerte CUI, Edenred și Regnet.