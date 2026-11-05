Anul trecut, interesul românilor pentru reduceri a fost foarte mare, iar eMAG, de exemplu, a organizat cea mai amplă campanie Black Friday din istoria sa, cu oferte imense la electrocasnice și electronice, dar și la mașini, vacanțe și abonamente.

Retaileri importanți din România, precum Altex, Flanco și Media Galaxy, pregătesc reduceri la frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și cuptoare. Black Friday poate fi o ocazie de a înlocui un aparat electrocasnic vechi sau de a investi în produse noi pentru locuință, la prețuri mai mici.

Black Friday 2026 la electrocasnice

De Black Friday, românii vânează prețuri mai mici la electrocasnice precum mașini de spălat, frigidere, aspiratoare sau aparate pentru bucătărie.

Printre magazinele și brandurile pe care merită să le urmărești se numără Dyson, Samsung, Electrolux, Philips, Tefal, Rowenta și Kärcher, dar și retaileri precum Vexio, Dedeman, ITGalaxy și KitchenShop.

Unele campanii au început deja, în timp ce altele sunt anunțate pentru începutul sau a doua jumătate a lunii noiembrie. Iată unde poți căuta ofertele și la ce reduceri te-ai putea aștepta.

Frigidere și combine frigorifice la reduceri de Black Friday 2026

Combina frigorifica Samsung, 344 l, Clasa C - 1.799,00 Lei redus de la 2.799,00 Lei

Aspiratoare la reduceri de Black Friday 2026

Mașini de spălat la reduceri de Black Friday 2026

Fiare de călcat la reduceri de Black Friday 2026

Electrocasnicele de bucătărie, printre produsele de urmărit

Espressoarele, friteuzele cu aer cald, roboții de bucătărie, cuptoarele cu microunde și mașinile de spălat vase sunt printre categoriile cele mai căutate de români de Black Friday.

Înainte să alegi un produs, gândește-te cât de des îl vei folosi și ce funcții îți sunt cu adevărat necesare. De exemplu, un espressor automat poate fi mai comod dacă bei cafea zilnic, în timp ce un aparat manual îți oferă mai mult control asupra preparării. La fel, o friteuză cu aer cald sau un robot de bucătărie poate fi util dacă se potrivește obiceiurilor tale, nu doar pentru că are un preț redus.

Pentru a profita de Black Friday 2026, stabilește din timp ce electrocasnice vrei să cumperi, notează prețurile actuale și compară ofertele din mai multe magazine.

Așa poți identifica mai ușor reducerile care merită și poți evita cumpărăturile făcute doar pentru că un produs e la ofertă.

Magazine cu electrocasnice de Black Friday 2026

Dacă vrei să cumperi electrocasnice de Black Friday, cel mai bine este să începi să compari ofertele mai multor magazine înainte să dai comanda. Pe lângă retaileri care vând produse din mai multe categorii, precum eMag, poți urmări și site-urile oficiale ale brandurilor, ca să prinzi oferte bune.

Printre magazinele și brandurile incluse în calendarul Black Friday 2026 se numără:

• Dyson – campanie anunțată pentru 29 octombrie;

• Electrolux – campania a început deja;

• Samsung – campanie anunțată pentru 5 noiembrie, de la ora 19:00;

• Kärcher – campanie anunțată pentru 5 noiembrie;

• Dedeman, Emida, Philips.ro, Vexio și ITGalaxy – oferte anunțate sau estimate pentru începutul lunii noiembrie;

• Tefal, Rowenta și Mezoni – campanii estimate pentru 1 și 2 noiembrie;

• KitchenShop și ForIT – campanii estimate pentru 6 noiembrie;

Datele diferă de la un magazin la altul și ar trebui să verifici site-urile retailerilor pentru programul actualizat.

Ce electrocasnice poți găsi la reducere de Black Friday

Ofertele pot include atât aparate mari, necesare pentru amenajarea sau modernizarea locuinței, cât și electrocasnice mici, utile în activitățile de zi cu zi. Printre produsele pe care merită să le urmărești se numără:

• Frigidere și combine frigorifice, inclusiv modele No Frost și frigidere Side by Side;

• Mașini de spălat rufe, cu capacități diferite, inclusiv modele slim sau cu funcție de uscare;

• Uscătoare de rufe, inclusiv modele cu pompă de căldură;

• Aspiratoare, de la modele clasice și verticale până la aspiratoare robot sau aparate pentru curățare umedă;

• Espressoare și aparate de cafea, automate, manuale sau cu capsule;

• Electrocasnice pentru bucătărie, precum friteuze cu aer cald, roboți de bucătărie, cuptoare, plite și hote;

• Aparate pentru confortul locuinței, cum ar fi purificatoarele de aer, ventilatoarele și aparatele de aer condiționat.

Anul acesta, de Black Friday, poți găsi produse de la branduri precum Samsung, LG, Arctic, Beko, Bosch, Philips, De’Longhi, Krups, Xiaomi și Dyson.

La ce reduceri te poți aștepta la electrocasnice

Reducerile din anii anteriori au fost foarte mari:

• Mașini de spălat: aproximativ 20–60%;

• Aragazuri: aproximativ 30–60%;

• Cuptoare cu microunde: aproximativ 40–70%;

• Aspiratoare: aproximativ 20–65%;

• Frigidere: aproximativ 20–50%;

• Plite electrice: aproximativ 10–45%.

Totuși, ține minte că ar trebui să compari prețurile și să te uiți pe site-uri care îți arată istoricul prețurilor din ultimele luni, ca să vezi dacă oferta merită cu adevărat.

Ce branduri de electrocasnice să urmărești

Dacă ai deja în minte un anumit tip de aparat, poți urmări și promoțiile brandului care te interesează. Printre mărcile prezente pe piața de electrocasnice se numără AEG, Arctic, Ariston, Beko, Bosch, Braun, Candy, Daewoo, Daikin, De’Longhi, Dyson, Electrolux, Gorenje, Heinner, Kärcher, LG, Panasonic, Philips, Rowenta, Samsung, Siemens, Tefal, Whirlpool, Xiaomi și Zanussi.

Pentru aparatele mari, precum frigiderele, mașinile de spălat și cuptoarele, verifică dimensiunile, capacitatea și consumul de energie. În cazul aspiratoarelor, contează autonomia, puterea de aspirare, accesoriile și tipul de suprafețe pentru care sunt potrivite. Dacă vrei un espressor, compară tipul de cafea folosit, funcțiile disponibile și costul consumabilelor.