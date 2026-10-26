Ofertele vor fi disponibile la electronice, telefoane, laptopuri, televizoare și electrocasnice, dar și la alte produse disponibile în magazinele Altex și Media Galaxy.

Când e Black Friday 2026 la Altex

Black Friday 2026 la Altex începe pe 29 octombrie și se va desfășura timp de trei săptămâni, în mai multe etape. Reducerile vor fi disponibile atât în magazinele fizice Altex, Media Galaxy și Brico Depot, cât și online, pe site-urile retailerului și în aplicația Altex.

Campania include o gamă variată de produse, de la televizoare, telefoane mobile și laptopuri până la electrocasnice, articole pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală, jucării, articole sportive și anvelope. În plus, clienții vor putea găsi oferte și la produsele comercializate de partenerii Altex prin Marketplace.

În aceeași perioadă, reduceri de Black Friday anunță și marii retaileri eMAG și Flanco, cu oferte la electronice, electrocasnice și produse pentru casă.

Cât durează Black Friday 2026 la Altex

Campania de Black Friday 2026 la Altex începe joi, 29 octombrie, și se va desfășura pe parcursul a trei săptămâni. Reducerile vor fi introduse în mai multe etape, astfel că ofertele se pot schimba de la o săptămână la alta.

Și anul trecut, Altex a organizat campania în trei etape, în perioada 30 octombrie – 19 noiembrie 2025. Atunci, clienții au putut găsi reduceri atât în magazine, cât și online și în aplicația mobilă, iar unele discounturi au depășit 50%.

Unde găsești reducerile de Black Friday la Altex

Ofertele de Black Friday 2026 vor fi disponibile în magazinele Altex, Media Galaxy și Brico Depot din țară, dar și online, prin intermediul site-urilor și al aplicației Altex. De asemenea, reducerile vor include și produse de la partenerii retailerului care vând prin Marketplace.

Clienții vor putea alege dacă vor să cumpere direct din magazin sau să comande online, în funcție de produs și de disponibilitatea acestuia. Înainte de a face o achiziție, este bine să compari prețurile și să verifici condițiile ofertei.

Ce trebuie să știi înainte să cumperi

Pe lângă reduceri, Altex oferă posibilitatea de a plăti în rate, în funcție de metoda de plată și de condițiile aplicabile. De asemenea, pentru cumpărăturile online, clienții beneficiază de dreptul legal de retragere în termen de 14 zile, în condițiile prevăzute de lege.

Ce reduceri găsești

În categoria televizoarelor, catalogul include modele de la branduri precum Hisense, Samsung și Sony, cu reduceri de preț și vouchere aplicabile anumitor produse. Și laptopurile beneficiază de oferte, inclusiv modele ASUS din gamele Vivobook, TUF Gaming și ROG.

La electrocasnicele mari, cumpărătorii pot găsi prețuri reduse la mașini de spălat, cuptoare încorporabile și aragazuri de la producători precum AEG, Beko și Electrolux.

Ofertele vizează și electrocasnicele mici, de la aparate de curățat cu abur și dispozitive pentru călcat vertical, până la aspiratoare. Printre brandurile prezente în catalog se numără Gorenje, Braun, Beko și Bosch.

În categoria audio sunt incluse căști wireless și alte produse de la Promate și JBL, în timp ce segmentul telefoanelor și al dispozitivelor purtabile cuprinde oferte pentru anumite modele Xiaomi, Motorola, Huawei și Samsung. Catalogul include și produse pentru bucătărie, precum mixere și blendere de la Braun și Nutribullet, dar și accesorii auto, cum ar fi camerele de bord 70mai.

Ofertele fac parte din catalogul publicat înainte de Black Friday, iar produsele eligibile și reducerile disponibile pot varia pe parcursul campaniei.