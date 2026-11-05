Pe lângă telefoane, televizoare și laptopuri, poți găsi promoții și la tablete, accesorii sau aparate pentru bucătărie. Iată ce magazine și produse să urmărești în această campanie.

Black Friday 2026 la telefoane, televizoare și laptopuri - cele mai bune oferte

Înainte de Black Friday 2026, magazine precum Altex, Flanco sau eMag anunță reduceri la o gamă variată de produse, de la televizoare, laptopuri și telefoane până la electrocasnice mari și mici, căști wireless și accesorii pentru casă.

Telefoane la reduceri de Black Friday 2026

► Apple iPhone 17 Pro Max, 256GB, 5G - 6.199,99 Lei redus de la 6.999,99 Lei

► Samsung Galaxy A27, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G - 899,99 Lei redus de la 1.338,59 Lei

► Telefon mobil Motorola edge 70 pro, 512GB, 12GB RAM, 5G - 2.499,99 Lei redus de la 3.499,99 Lei

Laptopuri la reduceri de Black Friday 2026

► Monitor Gaming QD-Mini LED TCL 32G64, 32" - 999,99 Lei redus de la 1.699,99 Lei

► Laptop ASUS Vivobook 15 A1504MA cu procesor Intel® Core™ 5 315 pana la 4.4GHz, 15.6'' - 1.899,99 Lei redus de la 3.099,99 Lei

► Laptop HP AMD Ryzen 3 7335U, 8GB, 512GB - 999,00 Lei redus de la 2.099,99 Lei

► Laptop Lenovo Intel 205H 16GB, 512GB, RTX 3050 - 3.299,99 Lei redus de la 4.899,99 Lei

Televizoare la reduceri de Black Friday 2026

► Televizor SAMSUNG, 138 cm, Smart, 4K - 3.999,00 Lei redus de la 6.999,00 Lei

► Televizor TCL QD-MiniLed, 248 cm, Smart Google TV, 4K - 4.999,99 Lei redus de la 8.499,99 Lei

► Televizor TCL QLED 43P7L, 108 cm, Smart Google TV, 4K Ultra HD, Clasa F (Model 2026) - 799,00 Lei redus de la 1.599,00 Lei

► Televizor Blaupunkt LED 32HLE4000S, 81 cm, HD, Clasa E - 249,99 Lei redus de la 549,99 Lei

► Televizor LG OLED, 163 cm, Smart, 4k - 4.999,99 Lei redus de la 8.499,99 Lei

Smartwatch-uri la reduceri de Black Friday 2026

► Smartwatch Garmin Fenix 8, 47mm, AMOLED - 2.649,99 Lei redus de la 3.799,99 Lei

► Ceas smartwatch barbati Qualtec by Koppel® - 244,99 Lei redus de la 329,99 Lei

Ce să nu cumperi de Black Friday

Black Friday poate fi o ocazie bună să cumperi produse la prețuri mai mici, dar nu orice ofertă merită atenția ta. Unele reduceri nu sunt deloc consistente, anumite produse sunt deja depășite, iar altele ajung în coș doar pentru că au afișează o reducere mare, dar dacă te uiți la istoricul prețului, acesta a mai scăzut și cu câteva luni înainte. Ca să nu cheltuiești bani inutil, compară prețurile, verifică specificațiile și gândește-te dacă ai cu adevărat nevoie de produsul respectiv.

Telefoanele lansate recent nu au întotdeauna cele mai bune reduceri de Black Friday. Modelele apărute cu doar câteva luni înainte pot avea discounturi prea mici ca să merite investiția. Caută generația anterioară , pentru că de obicei sunt reduceri mari.

Produsele cumpărate doar pentru că au reduceri mari sunt o altă capcană. Un discount de 50% sau 60% este foarte tentant, dar dacă nu ai nevoie cu adevărat de acel produs, nu faci nicio economie reală.

Laptopurile cu 8 GB RAM și SSD de 256 GB sunt avantajoase și au un preț foarte mic, dar specificațiile nu sunt suficiente. Pentru un laptop pe care îl vei folosi zilnic, cel mai bine e să cauți un model cu 16 GB RAM și un SSD de 512 GB.

Televizoarele foarte vechi sau fără un sistem smart actualizat trebuie verificate cu atenție. Un preț redus nu compensează întotdeauna lipsa funcțiilor de care ai nevoie. Verifică anul lansării, sistemul de operare și compatibilitatea cu aplicațiile pe care le folosești.

Ce să verifici înainte să plătești

Înainte să faci o achiziție, verifică aceste lucruri care te pot ajuta să eviți o achiziție neinspirată.

Modelul exact. Compară denumirea și codul produsului cu cele ale modelului pe care l-ai căutat. Produsele cu nume asemănătoare pot avea specificații diferite.

Prețul real. Verifică dacă prețul de Black Friday este mai mic decât cel afișat anterior și compară-l cu ofertele altor magazine.

Garanția. Citește condițiile de garanție și verifică cine o asigură și pentru cât timp.

Termenul de livrare. Dacă produsul este un cadou, asigură-te că poate ajunge până la data la care ai nevoie de el.

Costul total. Ia în calcul transportul, accesoriile necesare și eventualele costuri pentru licențe software. Un produs aparent ieftin poate ajunge să coste mai mult decât ai estimat.

Cum să eviți cheltuielile inutile de Black Friday

Black Friday poate fi o ocazie bună pentru a cumpăra produse de care ai nevoie la prețuri mai mici, însă reducerile pot încuraja și achizițiile impulsive. Pentru a evita cheltuielile inutile, este important să îți stabilești un buget și să te informezi înainte de a face cumpărături.

În primul rând, alcătuiește o listă cu produsele pe care vrei să le achiziționezi. Prioritizează obiectele necesare, precum electrocasnicele care trebuie înlocuite, produsele pentru casă sau articolele pe care le folosești frecvent. Evită să adaugi în coș produse doar pentru că au un preț redus.

Un alt pas important este să verifici prețul produselor înainte de începerea campaniei. Compară ofertele mai multor magazine și urmărește dacă reducerea este reală. Un preț afișat ca fiind avantajos nu înseamnă automat că produsul este cea mai bună alegere.

De asemenea, stabilește o limită clară a sumei pe care o poți cheltui fără să îți afectezi bugetul lunar. Nu apela la credite sau rate pentru cumpărături care nu sunt necesare.

Înainte de a finaliza comanda, acordă-ți câteva minute pentru a reevalua produsele din coș. O achiziție planificată poate aduce economii reale, în timp ce cumpărăturile impulsive pot transforma reducerile într-o cheltuială suplimentară.