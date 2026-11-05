Românii așteaptă această perioadă pentru a își achiziționa produse precum telefoane, laptopuri și electrocasnice până la articole pentru casă, produse de îngrijire și jucării. Campania aduce oferte pentru toate buzunarele, însă cumpărătorii care vor să profite de cele mai bune prețuri trebuie să știe cum pot verifica dacă ofertele merită.

Când e Black Friday 2026 la eMAG

Black Friday 2026 la eMAG este programat pentru data de 6 noiembrie. Reducerile ar putea începe în jurul orei 07:30 și ar putea fi disponibile până la sfârșitul zilei, însă ora exactă nu a fost confirmată oficial.

Românii vor putea urmări ofertele la telefoane, televizoare, electrocasnice, produse pentru casă, haine, cosmetice și multe alte categorii. Cei care vor să prindă cele mai bune prețuri ar trebui să urmărească site-ul eMAG încă de la primele ore ale dimineții, deoarece unele produse se pot epuiza rapid.

În anii trecuți, reducerile au început, de regulă, dimineața devreme. De exemplu, în 2025, campania a pornit la ora 08:07, iar în 2024, la ora 07:15.

În perioada Black Friday 2026, mai mulți retaileri din România organizează campanii de reduceri. Printre aceștia se numără Altex, Flanco, Media Galaxy, Fashion Days, About You și Brico Depot, cu oferte la electronice, haine, încălțăminte, cosmetice și articole pentru casă.

Cât durează reducerile de Black Friday la eMAG

Spre deosebire de magazinele care organizează campanii de reduceri pe parcursul mai multor zile sau săptămâni, eMAG desfășoară în mod tradițional evenimentul principal de Black Friday într-o singură zi. În 2026, această zi este pe 6 noiembrie.

Ofertele ar putea fi disponibile până la ora 23:59, însă unele produse se pot epuiza mult mai devreme. Dacă ai în plan să cumperi un telefon, un televizor sau un alt produs pe care îl urmărești de ceva timp, cel mai bine este să verifici ofertele de la începutul campaniei.

Ce oferte sunt așteptate de Black Friday 2026 la eMAG

De Black Friday 2026, eMAG pune în mod obișnuit la dispoziția clienților reduceri la mai multe categorii de produse. Lista ofertelor pentru ediția din 2026 nu a fost încă anunțată, dar clienții se pot aștepta la promoții în mai multe domenii.

Printre categoriile care au reduceri masive se numără:

• telefoane mobile și ceasuri inteligente;

• televizoare, căști și sisteme audio;

• laptopuri, calculatoare și accesorii;

• frigidere, mașini de spălat și alte electrocasnice;

• aparate pentru bucătărie, precum espressoare, mixere și roboți de bucătărie;

• haine, încălțăminte și accesorii;

• parfumuri și produse cosmetice;

• jucării și articole pentru copii;

• mobilă, decorațiuni și produse pentru casă;

• cărți, articole de papetărie și produse pentru birou.

eMAG urmează să publice lista cu categoriile de produse la prețuri reduse de Black Friday.

Catalog cu produse reduse de Black Friday la eMAG

Tigaie Grill cu capac sticla Kring Cuisine, 28cm, inductie - 39,99 Lei redusa de la 104,99 Lei

Tigaie Wok Tefal Simple Cook, Thermo-Signal, invelis antiaderent din titan, 28 cm - 39,99 Lei redusă de la 123,99 Lei

Hrana uscata pentru caini Royal Canin, Maxi, Adult, 15Kg - 219,99 Lei redusă de la 404,53 Lei

Gel de dus energizant 5-in-1 L'Oreal Paris Men Expert Hydra Energetic pentru barbati - 27,00 Lei redus de la 54,80 Lei

Televizor LG OLED, 163 cm, Smart, 4k - 4.999,99 Lei redus de la 8.499,99 Lei

Sistem Home Cinema Sonos, 7.1.4 - 2.999,99 Lei redus de la 4.499,99 Lei

Laptop HP AMD Ryzen 3 7335U, 8GB, 512GB - 999,00 Lei redus de la 2.099,99 Lei

Laptop Lenovo Intel 205H 16GB, 512GB, RTX 3050 - 3.299,99 Lei redus de la 4.899,99 Lei

Smartwatch Garmin Fenix 8, 47mm, AMOLED - 2.649,99 Lei redus de la 3.799,99 Lei

Ceas smartwatch barbati Qualtec by Koppel® - 244,99 Lei redus de la 329,99 Lei

Ghete UGG Ultra Mini Bailey - 499,00 Lei reduse de la 1.123,99 Lei

Geanta Pinko - 889,00 Lei redusă de la 1.327,99 Lei

LEGO® Botanicals - Frumos buchet de flori roz - 119,99 Lei redus de la 206,15 Lei

Pachet chiuveta granit Pyramis Bellissima + Baterie - 499,99 Lei redus de la 999,99 Lei

Saltea ortopedica Luna Max, 160x200x21 cm - 539,99 Lei redusă de la 768,99 Lei

Cum poți prinde cele mai bune oferte de Black Friday

Dacă vrei să profiți de reducerile de Black Friday, este bine să te pregătești din timp. În primul rând, fă o listă cu produsele de care ai nevoie și verifică prețurile lor înainte de începerea campaniei. Astfel, vei putea vedea mai ușor dacă reducerea merită.

De asemenea, poți să îți pregătești din timp contul eMAG și datele de livrare, pentru a nu pierde timp atunci când începe campania. Dacă un produs este foarte căutat, stocul se poate epuiza rapid.

Nu în ultimul rând, compară prețurile și verifică detaliile fiecărei oferte înainte să cumperi. O reducere mare afișată pe site nu înseamnă automat că produsul are cel mai bun preț de pe piață.

Black Friday 2026 la eMAG începe pe 6 noiembrie, așa că până atunci poți să urmărești prețurile produselor pe care vrei să le cumperi și să îți stabilești un buget. Cea mai bună practică este să îți pui produsele dorite în lista de favorite, ca să le poți adăuga rapid în coșul de cumpărături.

Apoi, asigură-te că ai toate detaliile pe contul tău, de la adresă de livrare până la metodă de plată dorită și numărul de telefon, ca să poți comanda rapid, înainte ca stocul să se epuizeze.

O practică bună este să introduci adresa URL a produsului pe un site de comparare a prețurilor, dar care îți arată și istoricul prețului în ultimele luni. În acest fel, vei putea să îți dai seama dacă beneficiezi de o reducere reală și dacă produsul merită cumpărat în cadrul campaniei Black Friday.