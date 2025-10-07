Autoritățile decid dacă închid școlile din București. Elevii pot rămâne acasă din cauza codului roșu de ploi

Autoritățile urmează să decidă dacă este necesară suspendarea cursurilor în Capitală, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale și furtuni puternice.

Potrivit specialiștilor ANM, în următoarele ore, Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării vor fi afectate de precipitații abundente, vânt puternic și descărcări electrice frecvente.

Școlile din Ialomița s-au închis miercuri, după avertizarea Cod roșu de ploi torențiale. Și în Constanța Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri.

Cod roșu de ploi în București și Ilfov. ANM avertizează asupra fenomenelor extreme

Meteorologii au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale, ce vor afecta o arie extinsă din țară. Zonele vizate includ:

Muntenia,

sudul Moldovei,

Dobrogea,

sud-estul Transilvaniei,

sudul Olteniei,

precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Meteorologii anunță că, până pe 20 octombrie 2025, România va traversa o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru această lună.

În intervalul 6 – 20 octombrie, valorile termice vor fi sub media normală, la nivel național, iar ploile vor fi mai frecvente în sud, sud-est și est, în timp ce vestul și nord-vestul vor primi mai puține precipitații.

După data de 20 octombrie, temperaturile vor reveni treptat la valorile normale ale perioadei, iar regimul pluviometric se va menține în limite apropiate de mediile multianuale. În ultima săptămână din octombrie, se așteaptă ușoare depășiri ale cantităților de ploaie în nord-vestul țării, fără fenomene extreme.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













