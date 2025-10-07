Autoritățile decid dacă închid școlile din București. Elevii pot rămâne acasă din cauza codului roșu de ploi

Stiri actuale
07-10-2025 | 11:15
elevi scoala ploaie
Shutterstock

Autoritățile urmează să decidă dacă este necesară suspendarea cursurilor în Capitală, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale și furtuni puternice.  

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Potrivit specialiștilor ANM, în următoarele ore, Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării vor fi afectate de precipitații abundente, vânt puternic și descărcări electrice frecvente.

Școlile din Ialomița s-au închis miercuri, după avertizarea Cod roșu de ploi torențiale. Și în Constanța Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri.

Cod roșu de ploi în București și Ilfov. ANM avertizează asupra fenomenelor extreme

Meteorologii au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale, ce vor afecta o arie extinsă din țară. Zonele vizate includ:

  • Muntenia,
  • sudul Moldovei,
  • Dobrogea,
  • sud-estul Transilvaniei,
  • sudul Olteniei,
    precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Meteorologii anunță că, până pe 20 octombrie 2025, România va traversa o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru această lună.

Citește și
Salina Praid
Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi

În intervalul 6 – 20 octombrie, valorile termice vor fi sub media normală, la nivel național, iar ploile vor fi mai frecvente în sud, sud-est și est, în timp ce vestul și nord-vestul vor primi mai puține precipitații.

După data de 20 octombrie, temperaturile vor reveni treptat la valorile normale ale perioadei, iar regimul pluviometric se va menține în limite apropiate de mediile multianuale. În ultima săptămână din octombrie, se așteaptă ușoare depășiri ale cantităților de ploaie în nord-vestul țării, fără fenomene extreme.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: cod rosu, elevi, scoli, cursuri,

Dată publicare: 07-10-2025 11:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi
Stiri actuale
Zona Praid renaște prin povești și magie. Un film animat și un parc tematic ar putea atrage turiști noi

Un studio de animație din Odorheiu Secuiesc lansează un proiect integrat pentru revitalizarea turismului din Praid: un film animat bazat pe legende locale și un parc tematic „de poveste” pentru copii și adulți.

Cod roșu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, apel la populație: ”Amânați activitățile în aer liber”
Stiri actuale
Cod roșu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, apel la populație: ”Amânați activitățile în aer liber”

Bucureştiul şi alte cinci județe intră de marţi, de la ora 21.00, până miercuri seară sub o avertizare cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi importante de apă. 

Un nou semn rutier ar putea apărea în București. Ce trebuie să facă șoferii când îl întâlnesc
Stiri actuale
Un nou semn rutier ar putea apărea în București. Ce trebuie să facă șoferii când îl întâlnesc

Primăria Sectorului 2 ia în considerare amplasarea unui nou semn rutier în apropierea școlilor și a grădinițelor. Acesta este menit să să îmbunătățească calitatea aerului și să protejeze sănătatea copiilor.  

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”
Stiri Justitie
Ce regretă Sorin Oprescu, după ce a fugit din România. Declarația făcută pe scările instanței din Salonic: „Din contră”

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar, până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.

Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate
Stiri actuale
Marea Neagră devine un teatru de război cu militari NATO. Exercițiul „Poseidon” testează pregătirea forțelor române și aliate

Marea Neagră devine săptămâna aceasta un teatru de război. Participanți sunt 800 de militari din România și alte 12 țări NATO, care intervin cu zece nave de război și patru avioane F-16.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28