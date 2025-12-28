Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

28-12-2025 | 10:18
viscol anm
Shutterstock/ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Aura Trif

Cod roșu

În intervalul : 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, vor fi ninsori însoțite de vânt foarte puternic, cu rafale ce pot depăși 120 km/h. Fenomenele vor reduce vizibilitatea aproape de zero, creând condiții extreme în zona montană. Intervalul de valabilitate este 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10.

Cod portocaliu

Între 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 02, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla tare, cu rafale de 70–90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, vizibilitatea fiind foarte redusă. În Carpații Meridionali, la altitudini de până la 1700 m, și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1700 m, se va semnala viscol puternic, cu vânt de 90–100 km/h și vizibilitate foarte redusă. Codul portocaliu este valabil între 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 02.

Cod galben

Din 28 decembrie, ora 10, până pe 29 decembrie, ora 10, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte vor fi ninsori viscolite, temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m, iar vântul va avea viteze de 50–70 km/h. Local se va depune un strat de zăpadă de 3–8 cm, iar în Carpații Orientali și Meridionali stratul de zăpadă va ajunge la 10–20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vor fi intensificări ale vântului de 50–70 km/h. Codul galben este valabil între 28 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10.

cod vant

De asemenea, luni, în Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei, vântul va continua să se intensifice, cu viteze de 50–70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor ajunge la 60–85 km/h, iar la peste 1700 m, viteza vântului va fi de 90–120 km/h, viscolind zăpada și menținând vizibilitatea scăzută.

cod vant

Frig și vânt în București

În București, duminică cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30...40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când se vor atinge viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar minima de -4...-1 grad.

Luni, cerul va rămâne variabil, iar vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei, cu viteze de 30–40 km/h. Temperaturile maxime vor fi de 4–6 grade.

ANM recomandă prudență maximă în zonele afectate, evitarea deplasărilor în zonele montane la altitudini mari și respectarea instrucțiunilor autorităților locale.

