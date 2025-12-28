Cabinetul medical al Salvamont Gorj a fost spulberat de viscol în Munții Parâng

28-12-2025 | 14:49
salvamont gorj

Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj, amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa, a fost spulberat de viscol.

Lorena Mihăilă

`Puterea naturii ...Cabinetul medical al Serviciului Public Salvamont Gorj , amenajat într-un container metalic şi amplasat în partea superioară a pârtiei de schi de pe vârful Păpuşa a fost spulberat de viscol. Chiar dacă a fost amplasat corespunzător, pe platforma de beton şi ancorat cu cabluri bine fixate în beton, natura dezlănţuită s-a dovedit mai puternică”, anunţă Dispeceratul Naţional Salvamont.

În perioada următoare salvamontiştii vor analiza care sunt posibilităţile de a compensa această pierdere astfel încât calitatea serviciilor de prim ajutor medical asigurate să se menţînă la un nivel cât mai bun, precizează sursa citată.

Zona Carpaţilor Meridionali se află duminică sub avertizare cod roşu de vânt, la peste 1700 m, rafalele putând atinge 90...120 km/h.

Un lup cenușiu a evadat duminică dintr-o grădină zoologică din vestul Tokyo, forțând autoritățile să închidă temporar instituția și să adăpostească vizitatorii.

