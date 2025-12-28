Un șofer român a fost urmărit de poliție pe autostrăzi din două țări, după ce a refuzat să oprească la un control de rutină

O urmărire spectaculoasă în trafic a pornit în Bavaria și a continuat până în Linz, după ce un șofer român, posibil sub influența alcoolului sau drogurilor, a refuzat să oprească la un control de rutină.

Bărbatul de 44 de ani a fost oprit în cele din urmă lângă Linz, după ce a condus haotic pe autostrăzi, schimbând frecvent benzile și atingând bara mediană. Individul a fost audiat, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliției pentru APA, potrivit publicației Kurier.

Incidentul a început când poliția federală germană a încercat să oprească șoferul care intra în Bavaria din Austria pentru un control de rutină. Românul a ignorat semnalele, a accelerat spre Regensburg, a părăsit autostrada A3 între Passau și Deggendorf, a făcut întoarcere și a intrat din nou în Austria prin punctul de frontieră Suben, continuând apoi pe autostrada A8.

Șoferul a fost urmărit de numeroase vehicule ale poliției federale germane, poliției de stat bavareze și poliției federale austriece. În timpul urmăririi, a încercat de mai multe ori să lovească mașinile de poliție, dar coliziunile au fost evitate. În cele din urmă, a fost oprit pe A1, lângă Linz, după mai bine de o oră de urmărire.

Polițiștii au fost nevoiți să-l scoată din vehicul, iar bărbatul s-a comportat extrem de agresiv. Autoritățile suspectează că era sub influența alcoolului și/sau drogurilor, motiv pentru care i s-a recoltat o probă de sânge.

El a fost audiat la Linz, iar procuratura va stabili ulterior ce măsuri vor fi luate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













