Școlile din Ialomița se închid miercuri, după avertizarea Cod roșu de ploi torențiale

Stiri Educatie
07-10-2025 | 11:04
scoala

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a decis suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru miercuri, 8 octombrie, din cauza avertizării Cod roşu de ploi abundente.

autor
Lorena Mihăilă

CJSU a dispus o serie de măsuri imediate pentru prevenirea şi gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase ca urmare a avertizării meteorologice Cod roşu de ploi abundente valabilă în perioada 7 octombrie ora 21:00 - 8 octombrie ora 23:00, potrivit unui comunicat transmis, marţi, de Prefectura Ialomiţa.

Astfel, vor fi activate Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CJCCI), care va funcţiona la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu" al judeţului Ialomiţa, precum şi grupa operativă a ISU Ialomiţa, se va asigura permanenţa în toate primăriile, fiind convocate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă la nevoie, vor fi verificate rigolele, şanţurile şi cursurile de apă, urmând să fie îndepărtate blocajele care pot împiedica scurgerea apelor pluviale.

De asemenea, CJSU a dispus intervenţia rapidă pentru degajarea arborilor căzuţi, evacuarea apei acumulate şi remedierea problemelor la reţelele de utilităţi, identificarea şi monitorizarea persoanelor vulnerabile (vârstnici, persoane cu dizabilităţi, gravide, bolnavi cronici etc.), pregătirea mijloacelor şi utilajelor necesare pentru eventuale intervenţii de urgenţă, dar şi transmiterea mesajelor de tip RO-ALERT şi informarea populaţiei în funcţie de evoluţia situaţiei meteorologice.

De asemenea, s-a dispus suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa pentru ziua de miercuri în scopul protejării elevilor şi personalului didactic, mai arată sursa citată.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod rosu, ialomița, școli închise, ploi abundente,

Dată publicare: 07-10-2025 11:04

