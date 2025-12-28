Panică la o grădină zoologică din Tokyo, după ce un lup a evadat din incintă. Vizitatorii au fost nevoiți să se adăpostească

28-12-2025 | 15:07
Lup clonat
Colossal Biosciences

Un lup cenușiu a evadat duminică dintr-o grădină zoologică din vestul Tokyo, forțând autoritățile să închidă temporar instituția și să adăpostească vizitatorii.

Ioana Andreescu

„Un lup a evadat de la grădina zoologică. Pentru a garanta securitatea, suspendăm temporar accesul (vizitatorilor). Dacă vă aflaţi deja în interiorul grădinii zoologice, vă rugăm să vă adunaţi în faţa porţii principale sau să rămâneţi într-o zonă sigură în interiorul unei clădiri", a postat Parcul Zoologic Tama, situat în suburbia Hino din Tokyo, pe platforma de socializare X.

Potrivit postului public de televiziune NHK, un angajat al parcului a informat iniţial oficialii grădinii zoologice despre prezenţa lupului într-una dintre zonele pentru vizitatori în jurul orei locale 9:30.

După aproape cinci ore de libertate, lupul a fost în cele din urmă capturat, după ce un angajat l-a reperat într-o zonă de tufişuri, a anunţat Kyodo.

Animalul este unul dintre cei doi lupi cenuşii aflaţi în prezent la grădina zoologică, care s-a deschis în anii 1950 ca satelit al popularei grădini zoologice Ueno din Tokyo şi care adăposteşte circa 260 de specii.

Sursa: Agerpres

