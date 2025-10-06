Un județ închide școlile din cauza codului roșu de furtună. Când nu vor merge elevii la ore

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri, atunci când este anunţat un cod roşu de precipitaţii, a anunţat prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu.

El a precizat că această hotărâre a fost transmisă Ministerului Educaţiei pentru a fi aprobată.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit, luni, în contextul codurilor galben şi roşu de ploi care emise pentru judeţul Constanţa în următoarele zile.

„A fost aprobată suspendarea cursurilor de miercuri la nivel judeţean. Urmează ca hotărârea să fie transmisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi aprobată. Am preferat să fim preventivi”, a declarat prefectul Adrian Picoiu.

El a făcut un apel către populaţie să evite deplasările neesenţiale în timpul codului roşu de precipitaţii.

”Fac un apel ferm către populaţie să evite orice deplasare neesenţială. Vă rugăm să rămâneţi în locuinţe, nu mergeţi în centre comerciale, spaţii publice sau alte locuri care presupun deplasări inutile. Situaţia meteorologică prognozată este extrem de serioasă şi există riscuri reale de inundaţii şi alte pericole asociate fenomenelor extreme, similare celor care au afectat recent Bulgaria. Urmăriţi cu atenţie comunicatele oficiale şi respectaţi doar recomandările şi indicaţiile autorităţile, transmise prin canale oficiale.La toate primăriile din judeţ va fi asigurat serviciul de permanenţă pentru a preîntâmpina orice incident. Prioritatea absolută este siguranţa constănţenilor”, a mai transmis prefectul judeţului Constanţa.

Meteorologii au emis o avertizare cod roşu pentru judeţul Constanţa, valabilă din 7 octombrie, ora 21 şi până pe 8 octombrie, ora 23. În acest interval vor fi acumulate cantităţi de apă de 110-120 de l/mp.

