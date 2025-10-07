Cod roșu de ploi torențiale în cinci județe și București. Cantitățile de apă vor fi de 90 l/mp

București și alte cinci județe se află de marți spre miercuri sub cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi de apă de 60 - 90 de litri/metru pătrat.

Și un cod portocaliu este valabil de marţi, de la ora 21.00, timp de peste 24 de ore.

„Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, valabilă de astăzi, 07.10.2025, ora 21:00, până mâine, 08.10.2025, ora 23:00. Se vor semnala: ploi importante cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă de 60...90 l/mp şi izolat de 100 l/mp”, transmite ISU.

De asemenea, în intervalul 07 octombrie, ora 21 - 08 octombrie, ora 15, municipiul București se va afla și sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ.

Totodată, va fi în vigoare un Cod roşu de ploi torenţiale şi abundente, de marţi, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 15.00, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu și Ilfov.

Astfel, în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Ilfov şi în municipiul Bucureşti va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80...100 şi izolat 120...140 l/mp.

Recomandări ISU

În acest context, reprezentanţii ISU fac recomandări populaţiei să amâne activităţile în aer liber, amintind şi că lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos pe vreme rea.

„Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente. Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii. În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora”, sunt alte recomandări ale ISU.

Prognoză specială pentru București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 07.10.2025 Ora 10:00 - 08.10.2025 Ora 09:00

Vremea va fi închisă și deosebit de rece. Va ploua, mai important cantitativ seara și noaptea și se vor acumula 40...50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări, cu viteze mai mari noaptea când vor fi rafale de 50...65 km/h.

Temperatura maximă, mai scăzută decât în ziua precedentă, va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 08.10.2025 Ora 10:00 - 09.10.2025 Ora 10:00

Vremea va fi închisă și rece. Temporar va mai ploua, în special pe parcursul zilei, și se vor acumula cantități de apă de 30...40 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în prima parte a zilei cu viteze de 50...60 km/h. Temperatura maximă va fi de 15...16 grade, iar cea minimă de 8...10 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 09.10.2025 Ora 10:00 - 09.10.2025 Ora 18:00

Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor. Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, mai ridicată față de zilele precedente va fi de 18...19 grade, valori apropiate de mediile multianuale.

În intervalul 07 octombrie, ora 10 - 07 octombrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează ploi însemnate cantitativ.

În intervalul 07 octombrie, ora 21 - 08 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben care vizează intensificări ale vântului.

În intervalul 07 octombrie, ora 21 - 08 octombrie, ora 15, municipiul București se va afla sub incidența unei avertizări meteorologice cod roșu care vizează ploi torențiale și abundente cantitativ.

În intervalul 08 octombrie, ora 15 - 08 octombrie, ora 23, municipiul București se va afla sub incidența uneiv avertizări meteorologice cod portocaliu care vizează ploi importante cantitativ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













