Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

28-12-2025 | 13:31
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

 

Lorena Mihăilă

„Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile”, precizează ISU.

Pentru stingerea incendiului s-a realizat un dispozitiv circular de intervenţie. Locuitorii din Sectorul 6 au primit mesaj RO-Alert.

mesaj ro alert

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spaţiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, Bucureşti”, anunţă ISU Bucureăti - Ilfov

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciala transport roboţi, Detaşamentul Special de Salvatori şi 3 ambulanţe SMURD.

Misiunea este în dinamică.

Știre în curs de actualizare

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 28-12-2025 13:02

