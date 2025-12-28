Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert
Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.
„Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile”, precizează ISU.
Pentru stingerea incendiului s-a realizat un dispozitiv circular de intervenţie. Locuitorii din Sectorul 6 au primit mesaj RO-Alert.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spaţiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, Bucureşti”, anunţă ISU Bucureăti - Ilfov
Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.
Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, autospeciala transport roboţi, Detaşamentul Special de Salvatori şi 3 ambulanţe SMURD.
Misiunea este în dinamică.
