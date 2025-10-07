LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița
România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.
Știrea este în curs de actualizare!
Ciclonul Barbara este un fenomen meteo intens care aduce ploi torențiale, vânt puternic și scăderi semnificative de temperatură în România. Meteorologii avertizează că efectele acestuia se vor resimți în mai multe regiuni ale țării în următoarele zile.
Bucureştiul şi alte cinci județe intră de marţi, de la ora 21.00, până miercuri seară sub o avertizare cod roșu de ploi, fiind prognozate cantităţi importante de apă.
Din acest motiv, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a amâna activităţile în aer liber.
Bucureștenii care se confruntă cu probleme din cauza fenomenelor meteo pot suna gratuit, la numărul 0800 800 868, disponibil non-stop.
„Toate instituțiile responsabile au fost alertate și sunt pregătite să intervină. Inclusiv Apa Nova este mobilizată pentru a asigura funcționarea canalizării și pentru evacuarea rapidă a apei acolo unde este nevoie”, a declarat Andrei Nistor, prefectul Capitalei, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală.
Autoritățile analizează în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă.
„Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică: părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă, iar pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților. Vă rog să urmăriți doar canalele oficiale pentru informații corecte și să circulați cu prudență în această perioadă”, a mai notat acesta.
Din informațiile primite până în acest moment din partea inspectoratelor școlare județene, având în vedere avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Călărași, Constanța și Ialomița - a anunțat Ministerul Educației.
Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.
”Informațiile transmise aici sunt primite în cursul acestei dimineți, până la ora 11.00, și vor fi actualizate în funcție de evoluția situației și de deciziile luate la nivelul Comitetelor județene/al municipiului București pentru situații de urgență”, mai arată sursa citată.
Primăria Municipiului București anunță că, urmare a emiterii codului roșu de ploi abundente pentru Capitală, toate structurile din subordinea municipalității sunt în alertă și pregătite să intervină acolo unde este nevoie.
”Sesizările sunt preluate în permanență de dispeceratul Primăriei Capitalei și direcționate imediat către echipele de intervenție, pentru o reacție rapidă.
Primăria Municipiului București recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să manifeste prudență pe durata avertizării meteorologice”.
În contextul emiterii de către Administrația Națională de Meteorologie, a avertizărilor de COD ROȘU, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea.
Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale, după cum urmează:
- de la ISU Suceava și ISU Botoșani: ISU Constanța : 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
- de la ISU Alba și ISU Harghita: ISU Călărași: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
- de la ISU Cluj și ISU Mureș: ISU Ialomița: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;
- de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara: ISU Giurgiu: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.
Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.
Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat în urmă cu puțin timp că autoritățile sunt pregătite să facă față ploilor torențiale și fenomenelor meteo extreme anunțate de ANM.
”Am avut chiar astăzi un comitet pentru situații de urgență, suntem în legătură cu absolut toate autoritățile competente care trebuie să aibă intervenții și de prevenție, dar și de intervenție în momentul în care sunt astfel de inundații sau astfel de riscuri la inundații. În momentul de față, Constanța, de exemplu, are niște riscuri destul de mari de viituri. În perioada următoare, oamenii sunt mobilizați, am transmis absolut tuturor autorităților, prin aceste comitete, Apele Române, toate autoritățile de intervenție să aibă oamenii pe teren. Sunt sute de oameni în momentul de față mobilizați pe teren, cu utilajele aferente.
Suntem pregătiți, în măsura capacității și echipamentelor pe care le avem. Sunt monitorizate toate lucrările de infrastructură împotriva inundațiilor în zonele cu risc de inundații.
Absolut toată lumea care este în zonele respective, este sfătuită să nu meargă către zonele de risc, să rămână mai degrabă în afara zonelor sau să rămână în casă, să nu iasă în aceste perioade afară și să urmărească absolut toate alertele, pentru că vom da constant informații. ANM-ul INHGA-ul, autoritățile din subordinea mediului vor transmite alerte.”, a spus ministrul.
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au făcut mai multe recomandări pentru populație, printre care şi aceea de a amâna activităţile în aer liber.
”Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:
-► Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
-► Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
-► Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
-► Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;
-► În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora.”
Autoritățile urmează să decidă dacă este necesară suspendarea cursurilor în Capitală, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale și furtuni puternice.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Ialomiţa a decis suspendarea cursurilor în toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru miercuri, 8 octombrie, din cauza avertizării Cod roşu de ploi abundente.
E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.
Inclusiv în București va ploua în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Totul din cauza unui ciclon care mătură acum Bulgaria și Grecia și care urmează să ajungă la noi.
Cel mai rău va fi în județele Constanța, Ialomița și Călărași care intră sub un Cod roșu de ploi abundente urmate de inundații.
Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța: „Cea de-a treia hotărâre este aprobarea suspendării cursurilor în ziua de miercuri la nivel județean. Am preferat să fim preventivi”.
Dumitru Marius Coțofan, directorul Centrului Regional Meteorologic Dobrogea: „Zona Dobrogei trece din nou printr-un fenomen de vreme severă. Cantități totale cumulate undeva între 70-80 chiar 120 de litri pe metru”.
Sursa: Pro TV
Dată publicare:
07-10-2025 11:29