LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate Călărași, Constanța și Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.