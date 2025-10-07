Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei

Vremea
07-10-2025 | 10:08
Frig
Getty Images

Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite în această perioadă, până în 20 octombrie, anunţă marţi, meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

autor
Claudia Alionescu

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest şi nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice şi sud-estice.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Citește și
zapada frig ploaie
Vremea azi, 7 octombrie 2025. Temperaturile rămân scăzute, cu ploi și ninsori în majoritatea regiunilor

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

România ar putea deveni al treilea cel mai mare producător de orez din Europa, însă suprafețele cultivate sunt prea puține

Sursa: News.ro

Etichete: romania, temperaturi, ploi, anm, meteorologi, vremea,

Dată publicare: 07-10-2025 10:08

