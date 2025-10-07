Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Avertismentul unui meteorolog ANM

„Din păcate, acest ciclon poate cu siguranță să determine cantități mai mari de apă. Noi estimăm că cele mai mari cantități vor fi în județele în care, bineînțeles, am emis codul roșu, adică în Constanța, Ialomița, Călărași, București, Ilfov, în Giurgiu. Aici cantități de apă de 80-100 l/m² izolat 120-140 l/m² această cantitate fiind aproximativ între ora 21:00, această seară, până la ora 15:00”, a declarat Meda Andrei în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

De asemenea, alte regiuni precum Muntenia, sudul și centrul Moldovei și Dobrogea sunt vizate de cod portocaliu, iar locuitorii din aceste zone trebuie să fie pregătiți pentru ploi foarte abundente într-un timp scurt.

„Acest cod roșu ține cam 18 ore și determină cantitățile acestea mari de apă, dar n-o să fie doar aici cantități mari de apă. Noi avem și cod portocaliu în toată Muntenia, în centrul, sudul Moldovei, de asemenea în întreaga Dobroge. Așadar, toți cei avertizați cu cod portocaliu și roșu trebuie să aibă în vedere că aceste cantități de apă sunt mari, este un interval destul de scurt”, a mai precizat meteorologul ANM.

Solul deja saturat agravează riscul de inundații

Meteorologul a explicat că un ciclon recent a saturat solul cu apă, în special în Dobrogea, unde au avut loc inundații semnificative.

„Să nu uităm că noi am mai avut un ciclon acum câteva zile, care a determinat o îmbibare a solului cu destul de multă apă. Cel puțin în Dobrogea știm că au fost inundații destul de de mari și atunci tot ce va veni acum va veni peste un sol mai umed și atunci nu se va mai infiltra așa cum trebuie. Prin urmare, vor fi zone în care vor fi inundații. Chiar și colegii noștri de la hidrologie au pentru Dobrogea câteva râuri cu cod roșu, prin Muntenia, Moldova, cod portocaliu. Așadar, și dumnealor sunt pregătiți să vină în întâmpinarea acestor coduri pe care noi le-am emis”, a mai transmis meteorologul Meda Andrei.

Meteorologul descrie un ciclon cu o durată lungă de viață, care s-a format în zona Mării Mediterane și a evoluat prin Marea Adriatică, traversând Balcanii.

„Este un ciclon care are o viață destul de lungă. El s-a generat în bazinul Mării Mediterane, a început să se dezvolte prin Marea Adriatică, a avut o traiectorie transbalcanică, deci a traversat Balcanii, iar acum se pregătește centrul lui să înainteze spre bazinul Mării Negre, spre partea de sud-vest a acestui bazin a Mării Negre. Dinspre sud-vestul Mării Negre, el va urma o traiectorie nordică, adică va merge spre partea de nord a mării de nord-est a mării noastre, prin urmare, pe măsură ce va înainta de-a lungul litoralului bulgăresc și litoralului nostru, va fi tot mai activ. El în circulația lui va prelua o cantitate destul de mare de vapori de apă din Marea Neagră, apă pe care o va transpune în ploi exact în zonele noastre avertizate: Dobrogea, Muntenia, Moldova”, a adăugat specialistul.

Meteorologul a explicat că în România, ploile abundente sunt frecvente în cazul ciclonilor mediteraneeni care se mențin activi până în zona Mării Negre, unde se reîncarcă cu vapori de apă: „Este o situație clasică la noi în România. Cel mai mult plouă atunci când sunt cicloni de origine mediteraneană și plouă cu atât mai mult cu cât aceștia rămân în viață până în zona Mării Negre, unde se reactivează. Deci nu este suficient că ei aduc masă de aer umed dinspre partea de sud-vest și se îmbogățesc cu acești vapori de apă și din Marea Neagră, toată acea apă fiind transportată prin intermediul norilor către teritoriul țării noastre. În plus, o să fie și intensificări ale vântului. Undeva la vest, la nord de țara noastră este o zonă de presiune ridicată, ca un munte. Așa acest ciclon care este foarte activ este adus de circulația la scară mare a atmosferei către bazinul Mării Negre și el încearcă să înainteze și să împingă acest anticiclon”.

Interacțiunea dintre ciclon și anticiclon amplifică vântul

Specialistul a explicat că anticiclonul opune rezistență ciclonului, iar această interacțiune duce la creșterea diferenței de presiune, ceea ce amplifică intensitatea vântului. De aceea, pe lângă codurile de ploaie, au fost emise și coduri de vânt pentru mai multe zone din estul Munteniei și sudul Moldovei.

„Anticiclonul nu se lasă dus așa ușor și atunci când contactul dintre ciclon și anticiclon crește, se intensifică, noi spunem că o să crească gradientul de presiune, în termeni mai științifici, se intensifică și vântul. De aceea în situații de genul acesta avem și intensificări de vânt. Prin urmare noi avem coduri și de vânt, nu doar de ploaie. La început pentru Galați, Vrancea, de asemenea pe Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, deci zonele acestea din partea de est a Munteniei, sudul Moldovei. Apoi intensificări de vânt vor fi grosier cam pe tot sud-estul țării, pe măsură ce acest ciclon intră în mare, e tot mai intens și merge către partea de nord a litoralului nostru. Dacă plouă, de cele mai multe ori este din cauza unui ciclonic. Ciclon înseamnă presiune scăzută. Situațiile acestea de cele mai multe ori sunt legate de anticiclon în situații stabile. Diferența o face intensitatea acestor cicloni și acum este unul foarte intens”, a conchis meteorologul ANM.

