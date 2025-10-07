Câți elevi stau acasă din cauza Codului roșu de ploi abundente. Școlile vor fi închise în București și cinci județe

07-10-2025 | 19:20
Codul roșu de ploi abundente, valabil de la ora 21, închide miercuri școlile și grădinițele din București și cinci județe. Peste 550.000 de elevi vor sta acasă, iar cursurile se pot organiza online, la decizia școlii.

Bianca Ghiță

Toate școlile și grădinițele de stat și private din Capitală vor fi închise miercuri, iar toate sălile de clasă vor fi goale.

Copiii vor sta acasă și în județele Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu. Potrivit Ministerului Educației, rămâne la latitudinea fiecarei unități de învățământ dacă organizează cursuri online. Nu este obligatoriu ca orele să fie organizate.

În Capitală, de exemplu, potrivit inspectoratului școlar, cursurile sunt suspendate pe tot parcursul zilei, iar orele vor fi recuperate ulterior.

În ceea ce privește universitățile din aceste județe, autoritățile au anunțat că acestea au autonomie și vor decide pe cont propriu dacă vor chema studenții la cursuri.

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, cod rosu, judete, școli închise,

Dată publicare: 07-10-2025 19:20

