Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”

28-09-2025 | 19:32
Ziua votului i-a adus împreună pe cetățenii moldoveni din România, de la tineri studenți până la oameni care au plecat de acasă acum mai bine de 20 de ani. 

Claudia Nițoi,  Constantin Toma,  Daniel Preda,  Mariana Apostoaie,  Marius Grama,  Robert Hoară

La București, unde au fost deschise 5 secții, oamenii au venit să voteze încă de la primele ore ale dimineții.

În întreaga diaspora au fost organizate 301 secții, iar mobilizarea a fost semnificativă.

În București, primii votanți au ajuns în fața secțiilor de vot cu puțin timp înainte de ora 7. Din cele 23 de secții din toata țara, 5 au fost în Capitală.

5 minute. Atât a durat votul într-o secție din București. Pentru ca oamenii să nu aștepte foarte mult, autoritățile din România au suplimentat numărul de cabine, dar și numărul operatorilor de calculator. Mai mult, unele săli erau pline și cu voluntari care i-au ajutat pe oameni să voteze cât mai rapid.

Votant: ”Mă simt împlinit că am votat și nu am stat la rând, de asta m-am trezit de dimineață.”

Votant: ”UE are ca nucleu are anumite valori pe care ar trebui să le împărtășim și noi. Libertate de exprimare, libera circulație, educație, sănătate. E o bunăstare acolo. ”

Votant: ”Știm ce vrem, știm unde vrem să ajungem și a fost o decizie ușoara. Am ales un viitor mai bun.”

În Iași, unde se află un pol important de cetateni moldoveni din țara noastră, au fost amenajate 3 secții de votare.

Votant: ”Singura speranță o am e să avem un viitor mai frumos, să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică.”

Și în vestul țării s-a votat. Adrian, de profesie inginer, locuiește din 2007 în Timișoara.

Adrian Anton - alegător: ”Mai important de atât cred că nu o fost niciodată. Se alege între Est și Vest”.

Victoria are 18 ani și votează deja pentru a doua oară. Prima dată a fost la alegerile prezidențiale din octombrie anul trecut.

Victoria Munteanu - alegător: ”Este foarte important votul pentru viitorul țării, mai ales cu ce se întâmplă acum mai nou, cu toate intervențiile astea.”

Și în Galați numărul oamenilor care au venit să voteze a crescut de la o oră la alta. Mulți dintre ei trăiesc de mulți ani în România și au dublă cetățenie.

Votant: ”Chiar daca am plecat din țară de mai bine de 25 de ani, am rămas cu părinții acolo, rudele. Și imi doresc sa aiba parte de tot ce are parte România și restul Europei. Am venit aici la studii, am ramas in tara, am deschis afaceri, am accesat fonduri europene."

Votant: ”Merita si Republica Moldova sa progreseze mult mai mult. Nici aici nu stau lucrurile roz, să spunem așa, dar, cât de cât am avansat."

În toată lumea au fost organizate 301 secții de vot pentru alegerile din Republica Moldova, cele mai multe în Italia. În Roma pe întreaga durată a zilei în secțiile de vot a fost un flux continuu de oameni.
În Grecia, ziua de vot a început cu o horă.

Și in Praga, Nuremberg sau Lisabona s-au format cozi la secțiile de votare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-09-2025 19:07

