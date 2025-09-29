Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

El spune că succesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, a depășit toate așteptările și nu a fost anticipat de niciun sondaj.

„Rezultatele sunt clare și trebuie să spunem că sunt și neașteptate. Niciun sondaj de opinie nu a anticipat un asemenea succes”, afirmă Pîrvulescu pentru Știrile PRO TV.

Deși Igor Dodon, liderul pro-rus, a chemat la proteste, iar autoritățile au efectuat arestări în rândul celor suspectați că voiau să organizeze violențe, Pârvulescu subliniază că victoria PAS marchează o primă fază a unei noi realități politice în Moldova.

„Bătălia nu este încheiată, ci doar o primă fază a ei, dar victoria este clară și încă un lucru previzibil: deja vorbim de o majoritate care va putea fi formată de PAS. Nu au existat foarte multe tulburări ieri, deși acum acuză, așa cum ne așteptam, fraudarea alegerilor, iar diaspora moldovenească s-a dovedit a fi mult mai rezilientă decât cea românească, cu tot atacul hibrid pe care l-a dus pentru a-i convinge să voteze”, a declarat Pîrvulescu .

Votul diasporei moldovenești a avut un rol decisiv, fiind „mai rezilientă decât cea românească”, spune analistul, în ciuda tentativelor de manipulare prin rețele sociale și campanii hibride.

O majoritate peste 50%: fragilă sau solidă?

Referindu-se la scorul de peste 50% estimat pentru PAS în viitorul Parlament, Pîrvulescu spune că, deși aparent fragilă, această majoritate este categorică: „Se vor distribui voturile partidelor și candidaților care nu au intrat în Parlament. Vom vorbi de peste 50%, sigur că pare fragil, dar mi se pare că este foarte categoric. Mi se pare că situația este clară. Este evident că cei care se află în opoziție vor avea foarte multe probleme, vor trebui să se regrupeze. Nu va fi deloc simplu.”

Victoria PAS oferă președintei Maia Sandu un mandat întreg pentru a-și implementa programul politic, într-un context regional tensionat. Însă tentativele de destabilizare nu s-au încheiat, avertizează politologul.

„Va fi important să vedem cum va fi în următoarele ore și zile, pentru că încercarea lor de a destabiliza Moldova va continua, pentru că moldovenii au dovedit că pot vota rațional, dincolo de nemulțumirile economice, sociale pe care le au, oferindu-i președintei Maia Sandu un mandat întreg, pentru că fără Parlament nu ar fi putut să își pună în aplicare programul”, a mai precizat politologul.

