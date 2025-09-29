Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional

Stiri externe
29-09-2025 | 08:25
×
Codul embed a fost copiat

Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV.

autor
Știrile PRO TV

El spune că succesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, a depășit toate așteptările și nu a fost anticipat de niciun sondaj.

„Rezultatele sunt clare și trebuie să spunem că sunt și neașteptate. Niciun sondaj de opinie nu a anticipat un asemenea succes”, afirmă Pîrvulescu pentru Știrile PRO TV.

Deși Igor Dodon, liderul pro-rus, a chemat la proteste, iar autoritățile au efectuat arestări în rândul celor suspectați că voiau să organizeze violențe, Pârvulescu subliniază că victoria PAS marchează o primă fază a unei noi realități politice în Moldova.

Bătălia nu este încheiată, ci doar o primă fază a ei, dar victoria este clară și încă un lucru previzibil: deja vorbim de o majoritate care va putea fi formată de PAS. Nu au existat foarte multe tulburări ieri, deși acum acuză, așa cum ne așteptam, fraudarea alegerilor, iar diaspora moldovenească s-a dovedit a fi mult mai rezilientă decât cea românească, cu tot atacul hibrid pe care l-a dus pentru a-i convinge să voteze, a declarat Pîrvulescu .

Citește și
alegeri republica moldova
Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”

Votul diasporei moldovenești a avut un rol decisiv, fiind „mai rezilientă decât cea românească”, spune analistul, în ciuda tentativelor de manipulare prin rețele sociale și campanii hibride.

O majoritate peste 50%: fragilă sau solidă?

Referindu-se la scorul de peste 50% estimat pentru PAS în viitorul Parlament, Pîrvulescu spune că, deși aparent fragilă, această majoritate este categorică: „Se vor distribui voturile partidelor și candidaților care nu au intrat în Parlament. Vom vorbi de peste 50%, sigur că pare fragil, dar mi se pare că este foarte categoric. Mi se pare că situația este clară. Este evident că cei care se află în opoziție vor avea foarte multe probleme, vor trebui să se regrupeze. Nu va fi deloc simplu.

Victoria PAS oferă președintei Maia Sandu un mandat întreg pentru a-și implementa programul politic, într-un context regional tensionat. Însă tentativele de destabilizare nu s-au încheiat, avertizează politologul.

Va fi important să vedem cum va fi în următoarele ore și zile, pentru că încercarea lor de a destabiliza Moldova va continua, pentru că moldovenii au dovedit că pot vota rațional, dincolo de nemulțumirile economice, sociale pe care le au, oferindu-i președintei Maia Sandu un mandat întreg, pentru că fără Parlament nu ar fi putut să își pună în aplicare programul”, a mai precizat politologul.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025

Sursa: Pro TV

Etichete: cristian parvulescu, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Alegeri în Republica Moldova. Peste 29.000 de persoane au votat în România, majoritatea susținând partidul Maiei Sandu
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova. Peste 29.000 de persoane au votat în România, majoritatea susținând partidul Maiei Sandu

Peste jumătate dintre cei 29.379 de alegători din România la alegerile legislative din R. Moldova au fost tineri sub 35 de ani, un profil diferit față de cel al votanților din Moldova și din diaspora, în general.

Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”
Stiri externe
Moldova și-a păstrat drumul european, PAS are majoritate în Parlament. Pro-rușii îndeamnă la proteste: ”Nu umblăm cu nebunii”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”
Stiri actuale
Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”

O surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea fi intrarea în Parlament a partidului ”Democrația acasă”, care este susținut în România de liderul AUR, George Simion.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități
Stiri actuale
Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități

Un incident grav de securitate aeriană a avut loc duminică, 28 septembrie 2025, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28