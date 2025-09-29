Rezultate preliminarii alegeri R. Moldova, după centralizarea a peste 99% din voturi: PAS 49,99%, Blocul Patriotic 24,29%

Stiri actuale
29-09-2025 | 07:20
alegeri moldova

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a 99,43 la sută dintre procesele verbale, arată că pro-europenii PAS au obținut 49,99% din voturi, iar Blocul Patriotic – 24,29%.

autor
Cristian Anton

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a 99,38 la sută dintre procesele verbale, arată că PAS a obținut 49,99% din voturi, Blocul Patriotic – 24,29%, Blocul „Alternativa” – 7,99%, Partidul Nostru – 6,22%, PPDA – 5,63%.

Comisia Electorală Centrală (CEC) reiterează că rezultatele prezentate sunt preliminare și că cifrele finale vor fi anunțate după procesarea tuturor proceselor-verbale, scrie Moldpres.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au ales deputații în viitorul Parlament. Potrivit datelor CEC, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce constituie aproximativ 52% din totalul cetățenilor înscriși pe listele electorale.

Citește și
alegeri moldova
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Sursa: StirilePROTV

Etichete: rezultate, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 29-09-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”
Stiri actuale
Surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025. Cine se află în spatele partidului PPDA ”Democraţia Acasă”

O surpriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova ar putea fi intrarea în Parlament a partidului ”Democrația acasă”, care este susținut în România de liderul AUR, George Simion.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, R. Moldova ar deveni un vecin incomod”
Stiri actuale
Traian Băsescu: „Dacă socialiștii ar controla Parlamentul de la Chișinău, R. Moldova ar deveni un vecin incomod”

Traian Băsescu avertizează că o victorie a socialiștilor pro-ruși în Republica Moldova ar face din țară „un vecin extrem de incomod”.

Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar
Stiri externe
Exit-poll alegeri Republica Moldova 2025. Când apar primele rezultate ale scrutinului parlamentar

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 nu au exit- poll-uri oficiale, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă pentru organizarea unui sondaj la ieșirea de la urne

Recomandări
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate oficiale, alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, peste ”Patrioți”

Rezultate alegeri Moldova 2025 - Procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor parlamentare din Republica Moldova a început după închiderea secțiilor de votare la ora 21:00. 

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Apar rezultate. ”Validitatea scrutinului”, confirmată. Prezență la vot peste 50%

Moldovenii au votat, duminică, componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. În Republica Moldova, urnele s-au deschis la ora 07:00 și s-au închis la ora 21:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28