Rezultate preliminarii alegeri R. Moldova, după centralizarea a peste 99% din voturi: PAS 49,99%, Blocul Patriotic 24,29%

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a 99,43 la sută dintre procesele verbale, arată că pro-europenii PAS au obținut 49,99% din voturi, iar Blocul Patriotic – 24,29%.

Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a 99,38 la sută dintre procesele verbale, arată că PAS a obținut 49,99% din voturi, Blocul Patriotic – 24,29%, Blocul „Alternativa” – 7,99%, Partidul Nostru – 6,22%, PPDA – 5,63%.

CEC

Comisia Electorală Centrală (CEC) reiterează că rezultatele prezentate sunt preliminare și că cifrele finale vor fi anunțate după procesarea tuturor proceselor-verbale, scrie Moldpres.

Duminică, 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au ales deputații în viitorul Parlament. Potrivit datelor CEC, la urne s-au prezentat 1.596.530 de alegători, ceea ce constituie aproximativ 52% din totalul cetățenilor înscriși pe listele electorale.

