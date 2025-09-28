Alegeri în Republica Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu”

De la primele ore ale dimineții zilei de 28 septembrie, în Republica Moldova am asistat la un proces electoral desfășurat în mare parte fără incidente majore care să afecteze rezultatul final.

Totuși, acuzațiile reciproce și miza uriașă a acestui scrutin au transformat această zi într-un veritabil test pentru democrația de peste Prut.

Invitat la Știrile Pro TV de la ora 19.00, profesorul Cristian Pîrvulescu a explicat faptul că - duminică, în jurul orei 19.00 - situația încă era tensionată, deoarece ”există un risc important pentru democrația din Moldova”.

Cristian Pîrvulescu: ”Ne apropiem de prezența din 2021, atunci când, știm foarte bine, majoritate a fost câștigată de PAS, de partidul pe care Maia Sandu l-a creat, dar că există în continuare foarte multe necunoscute. Spre exemplu, în momentul de față, și pentru că nu există exit-poll, ne bazăm numai pe ipoteza legată de prezență. Prezența în diaspora e importantă. Diaspora a jucat un rol important în alegerile din 2020, prezidențiale, în alegerile din 2021, parlamentare, la referendumul din 20 octombrie 2024 și la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Ei bine, prezența în diasporă s-ar putea să se apropie de cea de acum 4 ani. S-ar putea să se apropie de cea de la prezidențiale, dar este în continuare sub, este undeva în jur de 220.000. A fost 250.000. Nu mai rămân foarte multe ore nici la Chișinău, nici în diasporă, pentru că regula este aceeași peste tot. Alegerile se încheie la ora 21:00. Cum sondajele de opinie au fost contrastante și nu avem o imagine foarte clară, există un mare semn de întrebare. Apelul președintei Moldovei, Maia Sandu, ne arată cât se poate e clar că situația rămâne în continuare tensionată, că există un risc important pentru democrația din Moldova”.

Moldovenii ”sunt mult mai greu de manipulat”

În schimb, Pîrvulescu este de părere că cetățenii moldoveni nu pot fi păcăliți ca în România, deoarece ei au aceiași politicieni, pe care deja îi cunosc foarte bine, spe deosebire de România, unde în 2024 a apărut ”noul” Călin Georgescu.

Cosmin Stan: Să nu uităm că și viziunea moldovenilor din diaspora s-a schimbat cumva, la fel cum s-a întâmplat și în cazul alegerilor de la noi.

Cristian Pîrvulescu: ”Altfel spus, războiul hibrid nu i-a cruțat nici pe aceștia. Depind de rețele sociale, își fac imaginea pe rețelele sociale, dar sunt mult mai greu de manipulat, în raport cu românii, dintr-un motiv simplu: sunt aceiași politicieni. În Moldova nu a apărut încă niciun Făt-Frumos, n-au putut să-l creeze, așa cum s-a întâmplat în România în războiul hibrid, cu Călin Georgescu. Dar cu toate astea, ne așteptăm ca votul în diasporă să fie mai puțin entuziast și ne uităm și la prezență, care nu este la fel de mare.”

Posibile proteste în Chișinău, după închiderea urnelor de vot

Pe de altă parte, oficialii Poliţiei au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunţat că "există informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii de duminică spre luni şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de acţiuni de destabilizare în municipiul Chişinău".

Cosmin Stan: Poliția de la Chișinău a anunțat în urmă cu foarte puțin timp că deține informații că există anumite grupuri care pun la cale să creeze dezordine chiar începând din această noapte, în contextul în care s-a anunțat deja un miting de protest pentru mâine. Vă așteptați să apară astfel de mișcări?

Cristian Pîrvulescu: ”Așa s-a întâmplat și altădată. Da, mă aștept să se întâmple așa ceva. Miza Rusiei este imensă. De fapt, aceste alegeri sunt mai importante pentru Rusia decât orice alte alegeri din proximitate. Pentru că schimbarea majorității parlamentare de la Chișinău înseamnă o victorie geopolitică importantă, o lovitură dată Ucrainei, o lovitură dată Uniunii Europene și o lovitură dată a României în egală măsură. Românii nu sunt conștienți de consecințele geopolitice ale unei victorii a pro-rușilor la Chișinău. Totul ține de marja de manevră pe care o va mai avea președinta Moldovei după aceste alegeri, pentru a putea continua linia pe care a pus Moldova”.

