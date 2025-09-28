Alegeri în Republica Moldova, 2025. Analist: ”În Moldova nu a apărut niciun Făt-Frumos, ca în România cu Călin Georgescu”

Stiri externe
28-09-2025 | 20:15
×
Codul embed a fost copiat

De la primele ore ale dimineții zilei de 28 septembrie, în Republica Moldova am asistat la un proces electoral desfășurat în mare parte fără incidente majore care să afecteze rezultatul final.

autor
Cristian Matei

Totuși, acuzațiile reciproce și miza uriașă a acestui scrutin au transformat această zi într-un veritabil test pentru democrația de peste Prut.

Invitat la Știrile Pro TV de la ora 19.00, profesorul Cristian Pîrvulescu a explicat faptul că - duminică, în jurul orei 19.00 - situația încă era tensionată, deoarece ”există un risc important pentru democrația din Moldova”.

Cristian Pîrvulescu: ”Ne apropiem de prezența din 2021, atunci când, știm foarte bine, majoritate a fost câștigată de PAS, de partidul pe care Maia Sandu l-a creat, dar că există în continuare foarte multe necunoscute. Spre exemplu, în momentul de față, și pentru că nu există exit-poll, ne bazăm numai pe ipoteza legată de prezență. Prezența în diaspora e importantă. Diaspora a jucat un rol important în alegerile din 2020, prezidențiale, în alegerile din 2021, parlamentare, la referendumul din 20 octombrie 2024 și la alegerile prezidențiale de anul trecut.

Ei bine, prezența în diasporă s-ar putea să se apropie de cea de acum 4 ani. S-ar putea să se apropie de cea de la prezidențiale, dar este în continuare sub, este undeva în jur de 220.000. A fost 250.000. Nu mai rămân foarte multe ore nici la Chișinău, nici în diasporă, pentru că regula este aceeași peste tot. Alegerile se încheie la ora 21:00. Cum sondajele de opinie au fost contrastante și nu avem o imagine foarte clară, există un mare semn de întrebare. Apelul președintei Moldovei, Maia Sandu, ne arată cât se poate e clar că situația rămâne în continuare tensionată, că există un risc important pentru democrația din Moldova”.

Citește și
alegeri moldova
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii ”sunt mult mai greu de manipulat”

În schimb, Pîrvulescu este de părere că cetățenii moldoveni nu pot fi păcăliți ca în România, deoarece ei au aceiași politicieni, pe care deja îi cunosc foarte bine, spe deosebire de România, unde în 2024 a apărut ”noul” Călin Georgescu.

Cosmin Stan: Să nu uităm că și viziunea moldovenilor din diaspora s-a schimbat cumva, la fel cum s-a întâmplat și în cazul alegerilor de la noi.

Cristian Pîrvulescu:Altfel spus, războiul hibrid nu i-a cruțat nici pe aceștia. Depind de rețele sociale, își fac imaginea pe rețelele sociale, dar sunt mult mai greu de manipulat, în raport cu românii, dintr-un motiv simplu: sunt aceiași politicieni. În Moldova nu a apărut încă niciun Făt-Frumos, n-au putut să-l creeze, așa cum s-a întâmplat în România în războiul hibrid, cu Călin Georgescu. Dar cu toate astea, ne așteptăm ca votul în diasporă să fie mai puțin entuziast și ne uităm și la prezență, care nu este la fel de mare.”

Posibile proteste în Chișinău, după închiderea urnelor de vot

Pe de altă parte, oficialii Poliţiei au transmis, duminică seară, un comunicat prin care au anunţat că "există informaţii în legătură cu unele grupuri de persoane care ar intenţiona, începând cu miezul nopţii de duminică spre luni şi pe parcursul zilei de luni, organizarea de acţiuni de destabilizare în municipiul Chişinău".

Cosmin Stan: Poliția de la Chișinău a anunțat în urmă cu foarte puțin timp că deține informații că există anumite grupuri care pun la cale să creeze dezordine chiar începând din această noapte, în contextul în care s-a anunțat deja un miting de protest pentru mâine. Vă așteptați să apară astfel de mișcări?

Cristian Pîrvulescu: ”Așa s-a întâmplat și altădată. Da, mă aștept să se întâmple așa ceva. Miza Rusiei este imensă. De fapt, aceste alegeri sunt mai importante pentru Rusia decât orice alte alegeri din proximitate. Pentru că schimbarea majorității parlamentare de la Chișinău înseamnă o victorie geopolitică importantă, o lovitură dată Ucrainei, o lovitură dată Uniunii Europene și o lovitură dată a României în egală măsură. Românii nu sunt conștienți de consecințele geopolitice ale unei victorii a pro-rușilor la Chișinău. Totul ține de marja de manevră pe care o va mai avea președinta Moldovei după aceste alegeri, pentru a putea continua linia pe care a pus Moldova”.

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, alegeri parlamentare, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 28-09-2025 20:11

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova, 2025. Votant: ”Să mergem, totuși, în Europa, să pot să mă întorc acasă fară frică”

Ziua votului i-a adus împreună pe cetățenii moldoveni din România, de la tineri studenți până la oameni care au plecat de acasă acum mai bine de 20 de ani. 

Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”
Stiri externe
Alegeri în Republica Moldova 2025. Maia Sandu acuză ”gruparea criminală Șor” că ”încearcă să împiedice procesul de vot”

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj pe Facebook în care a acuzat ”gruparea criminală Șor” că încearcă să blocheze procesul de vot din Republica Moldova.

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, peste 50%
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, peste 50%

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Septembrie 2025

30:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28