De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.

Rezultatul va trasa parcursul Republicii Moldova, fie într-o direcție europeană, fie sub influența Rusiei. Ultimele săptămâni au fost marcate de acuzații de ingerință și campanii de dezinformare.

În diaspora vor fi deschise 301 secții de votare, iar mii de moldoveni stabiliți peste hotare sunt așteptați la urne. În România, țara cu cea mai numeroasă comunitate, secțiile de vot se vor deschide la ora 7 dimineața.

În România, cetățenii moldoveni vor putea vota în 23 de secții. Cele mai multe sunt la București – 5 la număr. Este pentru prima dată când în Capitală sunt deschise atât de multe secții de votare. La Iași vor fi 3 secții, iar la Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara câte 2.

Alte orașe în care moldovenii vor putea merge la vot sunt Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș – câte o secție în fiecare.

Programul secțiilor este între orele 7 și 21, ora locală. Alegătorii pot merge la urne cu buletinul, cartea de identitate provizorie sau pașaportul moldovenesc, chiar și expirat. Nu sunt acceptate pașapoartele diplomatice sau de serviciu și nici alte documente de identitate străine.

Votul este permis o singură dată, iar cei care încearcă să voteze de două ori riscă sancțiuni și dosar penal. Alegătorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți până în ziua scrutinului.

În competiția electorală s-au înscris 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Totuși, sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a intra în Parlament.

Între timp, Uniunea Europeană a avertizat din nou că Republica Moldova este ținta unei campanii de dezinformare fără precedent, orchestrată de Rusia în perioada premergătoare scrutinului.

Ursula von der Leyen: ”Există dovezi copleșitoare și foarte clare că are loc o interferență masivă. Important este să creăm transparență. Asta facem – să arătăm oamenilor. Faceți-vă propria alegere, alegeți pe cel mai bun pentru voi și pentru viitorul vostru. Trebuie să fie foarte clar că Moldova are sprijinul nostru pentru a rămâne o democrație independentă, cu dreptul la vot liber, secret și corect. Este foarte clar că există un sprijin deplin pentru Moldova în efortul de a ține la distanță această ingerință străină.”

Ben Scott, director Reset Tech: ”Nu e surprinzător, pentru că Moldova are alegeri critice, inclusiv votul privind orientarea către Uniunea Europeană. Este, într-un fel, primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa.”

Astfel, Republica Moldova se pregătește pentru unele dintre cele mai importante alegeri parlamentare din istoria sa recentă.

Scrutinul de duminică nu înseamnă doar alegerea unui nou Parlament, ci și stabilirea direcției pe care țara o va urma în anii următori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













