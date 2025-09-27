De ce sunt decisive alegerile din Republica Moldova pentru viitorul țării. Miză uriașă și pentru Europa de Est

Stiri externe
27-09-2025 | 19:10
Republica Moldova, alegeri
PRO TV

Republica Moldova a intrat în linie dreaptă pentru alegerile parlamentare de duminică, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul țării, cu o miză uriașă și pentru Europa de Est.

autor
Robert Hoară

Rezultatul va trasa parcursul Republicii Moldova, fie într-o direcție europeană, fie sub influența Rusiei. Ultimele săptămâni au fost marcate de acuzații de ingerință și campanii de dezinformare.

În diaspora vor fi deschise 301 secții de votare, iar mii de moldoveni stabiliți peste hotare sunt așteptați la urne. În România, țara cu cea mai numeroasă comunitate, secțiile de vot se vor deschide la ora 7 dimineața.

În România, cetățenii moldoveni vor putea vota în 23 de secții. Cele mai multe sunt la București – 5 la număr. Este pentru prima dată când în Capitală sunt deschise atât de multe secții de votare. La Iași vor fi 3 secții, iar la Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara câte 2.

Alte orașe în care moldovenii vor putea merge la vot sunt Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș – câte o secție în fiecare.

Citește și
Alegeri Moldova 2025
Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice

Programul secțiilor este între orele 7 și 21, ora locală. Alegătorii pot merge la urne cu buletinul, cartea de identitate provizorie sau pașaportul moldovenesc, chiar și expirat. Nu sunt acceptate pașapoartele diplomatice sau de serviciu și nici alte documente de identitate străine.

Votul este permis o singură dată, iar cei care încearcă să voteze de două ori riscă sancțiuni și dosar penal. Alegătorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți până în ziua scrutinului.

În competiția electorală s-au înscris 15 partide, trei blocuri politice și patru candidați independenți. Totuși, sondajele arată că doar patru formațiuni au șanse reale de a intra în Parlament.

Între timp, Uniunea Europeană a avertizat din nou că Republica Moldova este ținta unei campanii de dezinformare fără precedent, orchestrată de Rusia în perioada premergătoare scrutinului.

Ursula von der Leyen: ”Există dovezi copleșitoare și foarte clare că are loc o interferență masivă. Important este să creăm transparență. Asta facem – să arătăm oamenilor. Faceți-vă propria alegere, alegeți pe cel mai bun pentru voi și pentru viitorul vostru. Trebuie să fie foarte clar că Moldova are sprijinul nostru pentru a rămâne o democrație independentă, cu dreptul la vot liber, secret și corect. Este foarte clar că există un sprijin deplin pentru Moldova în efortul de a ține la distanță această ingerință străină.”

Ben Scott, director Reset Tech: ”Nu e surprinzător, pentru că Moldova are alegeri critice, inclusiv votul privind orientarea către Uniunea Europeană. Este, într-un fel, primul caz-test major în confruntarea dintre Rusia și Europa.”

Astfel, Republica Moldova se pregătește pentru unele dintre cele mai importante alegeri parlamentare din istoria sa recentă.

Scrutinul de duminică nu înseamnă doar alegerea unui nou Parlament, ci și stabilirea direcției pe care țara o va urma în anii următori.

Două femei din Baia Mare au rămas fără bani după un sondaj online fals

Sursa: Pro TV

Etichete: Republica Moldova, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 27-09-2025 19:10

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european
Stiri Politice
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.

Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice
Stiri externe
Chișinăul se pregătește pentru cele mai grave scenarii în ziua alegerilor: blackout, alerte cu bombă și atacuri cibernetice

Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul posibile întreruperi de curent, alerte false și violențe în ziua alegerilor.

Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”
Stiri externe
Maia Sandu, la ZDF: ”Viitorul Moldovei trebuie decis de moldoveni, nu de Moscova”

Preşedinta pro-europeană a Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat asupra unei puternice interferenţe ruseşti înaintea alegerilor parlamentare de duminică din ţara sa, relatează dpa.

Partidul Moldova Mare, condus de o apropiată a fugarului Șor, eliminat din cursa electorală. Era finanțat din străinătate
Stiri externe
Partidul Moldova Mare, condus de o apropiată a fugarului Șor, eliminat din cursa electorală. Era finanțat din străinătate

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a anulat vineri seară înregistrarea Partidului Moldova Mare şi a candidaţilor la funcţia de deputat din partea acestei formaţiuni politice la alegerile parlamentare de duminică, au anunţat oficialii CEC.

ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara
Stiri externe
ISW: Kremlinul planifică proteste violente în Moldova. Acuzația absurdă cu NATO care ”invadează” țara

Rusia folosește o strategie extrem de sofisticată pentru destabilizarea și preluarea puterii în Republica Moldova, unde plănuiește chiar și proteste violente după alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, se arată într-o analiză ISW.

Recomandări
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Stiri actuale
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.

 

The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane
Stiri externe
The Wall Street Journal: Trump i-a spus lui Zelenski că este deschis să-i permită să lovească Rusia cu rachete americane

Președintele SUA, Donald Trump, este pregătit să ridice restricția care împiedică Forțele Armate Ucrainene să lanseze atacuri pe teritoriul rusesc folosind arme cu rază lungă de acțiune fabricate în America.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 27 Septembrie 2025

02:01:42

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28