Mesaj RO-Alert în București în urma Codului roșu de vreme extremă. Ploi torențiale și risc crescut de inundații până miercuri

Autoritățile au emis marți seară un mesaj RO-Alert pentru municipiul București, avertizând populația asupra unei alerte meteo de Cod roșu de ploi abundente și torențiale.

Perioada de manifestare a fenomenelor periculoase este între 7 octombrie, ora 21:00 și 8 octombrie, ora 15:00.

Locuitorii Capitalei au fost îndemnați prin sistemul RO-Alert să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.

Conform mesajului, cantitățile de apă vor fi semnificative, iar riscul de inundații este crescut din cauza solului deja saturat.

Pentru mai multe informații, cetățenii sunt sfătuiți să consulte aplicațiile și site-urile oficiale ale DSU, IGSU, ANM și CNAIR, precum și platforma www.fiipregatit.ro.

Școlile din București se închid

Autoritățile Capitalei au decis în ședința de marți să propună suspendarea cursurilor în București, după ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale și furtuni puternice.

Un nou ciclon - numit Barbara - a ajuns deasupra României.

Astfel, miercuri, 8 octombrie, nu se vor face cursuri în București, Ilfov, Constanța, Ialomița, Călărași și Giurgiu.

Marți, 07 octombrie, după ora 21, Capitala și 5 județe vor intra sub cod roșu de ploi torențiale, iar autoritățile au luat deja măsuri de urgență.

Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea tuturor școlilor și grădinițelor de stat și private din București, miercuri, 8 octombrie, pe parcursul codului roșu de vreme extremă.

Aceleași măsură a fost luată și în Ilfov, Constanța, Giurgiu, Ialomița și Călărași.

Potrivit Ministerului Educației, rămâne la latitudinea unităților de învățământ dacă vor organiza cursuri online pentru elevi sau nu. Nu este o măsură obligatorie, cursurile pot fi pur și simplu suspendate.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu: ”Prioritatea noastră este ca să asigurăm bucureștenii că nu sunt în pericol, să asigurăm că nu se blochează orașul, că nu se creează acea vâlvă, în a merge și a lua copilul de la școală și îl duce acasă. Suntem pe telefoane de azi dimineață și în continuu, un contact continuu cu Apa Nova, cei care se vor asigura că vor goli canalele și Bucureștiul. Suntem în discuții permanente cu Societatea de Transport Public București, cu toți operatorii, tocmai pentru a asigura că avem un transport public eficient care să nu se blocheze pe parcursul codului codului roșu de inundații”.

Potrivit specialiștilor ANM, în următoarele ore, Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării vor fi afectate de precipitații abundente, vânt puternic și descărcări electrice frecvente.

Școlile din Ialomița s-au închis miercuri, după avertizarea Cod roșu de ploi torențiale. Și în Constanța Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri.

Cod roșu de ploi în București și Ilfov. ANM avertizează asupra fenomenelor extreme

Meteorologii au anunțat extinderea avertizărilor de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale, ce vor afecta o arie extinsă din țară. Zonele vizate includ:

· Muntenia,

· sudul Moldovei,

· Dobrogea,

· sud-estul Transilvaniei,

· sudul Olteniei,

precum și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București.

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă

Meteorologii anunță că, până pe 20 octombrie 2025, România va traversa o perioadă mai rece decât în mod obișnuit pentru această lună.

În intervalul 6 – 20 octombrie, valorile termice vor fi sub media normală, la nivel național, iar ploile vor fi mai frecvente în sud, sud-est și est, în timp ce vestul și nord-vestul vor primi mai puține precipitații.

După data de 20 octombrie, temperaturile vor reveni treptat la valorile normale ale perioadei, iar regimul pluviometric se va menține în limite apropiate de mediile multianuale. În ultima săptămână din octombrie, se așteaptă ușoare depășiri ale cantităților de ploaie în nord-vestul țării, fără fenomene extreme.

