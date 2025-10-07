Cod roșu de ploi torențiale: Bujduveanu îndeamnă locuitorii să evite zonele aglomerate și inundabile din București

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi îndeamnă pe bucureşteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile, în contextul codului roşu de ploi torenţiale.



"Îi rog ca pe perioada codului roşu să evite deplasările din casă. Îi rog să evite partea aglomerată a oraşului, să evite zonele care ştiu că sunt inundabile. Viaţa lor şi viaţa noastră este cea mai importantă în aceste momente. Trebuie să ne asigurăm că trecem peste aceste momente fără victime", a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul PMB.

El a menţionat că s-a decis suspendarea activităţii în unităţile şcolare bucureştene. Totodată, Primăria Capitalei ţine legătura cu Apa Nova şi cu STB, pentru măsuri menite să prevină acumulările de apă şi să asigure un transport eficient.

"Prioritatea noastră este să asigurăm bucureştenii că nu sunt în pericol, că nu se blochează oraşul, că nu se creează acea vâlvă în a merge şi a lua copilul de la şcoală şi a-l duce acasă. Am avut dezbateri lungi. Suntem pe telefoane de azi dimineaţă şi în contact continuu cu Apa Nova. (...) Suntem în discuţii permanente cu STB şi cu toţi operatorii, tocmai pentru a ne asigura că avem un transport public eficient, care să nu se blocheze pe parcursul codului roşu de inundaţii", a afirmat primarul.

Bujduveanu a mai precizat că şantierele au fost puse în siguranţă şi a dat asigurări că afişajul stradal autorizat respectă condiţiile necesare.

Primarul interimar a menţionat că, potrivit monitorizării prin satelit, în partea estică a ţării ciclonul pare să fi "ocolit puţin faţă de traiectoria" principală.

"Dacă avem noroc, ne ocoleşte şi pe noi, pe partea de Bucureşti-Ilfov", a spus el.

Inspectorul-şef al ISUBIF, Alexandru Precup, a declarat că au fost luate măsuri pentru informarea populaţiei şi pentru pregătirea tehnicii de intervenţie.

Un număr de 60 de autospeciale şi 50 de motopompe sunt pregătite pentru eventuale intervenţii, a menţionat el.

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, a subliniat că, în acest moment, la nivelul Direcţiei de Mediu, nu există avize pentru defrişare privind arbori care ar putea reprezenta un pericol.

"Echipele DGASMB vor fi pe stradă pe toată perioada pentru a se asigura că nicio persoană fără adăpost nu va rămâne pe stradă", a adăugat el.

