Ce este ciclonul Barbara, fenomenul meteo care lovește România zilele acestea. Cum se manifestă

07-10-2025 | 11:50
Ciclonul Barbara este un fenomen meteo intens care aduce ploi torențiale, vânt puternic și scăderi semnificative de temperatură în România. Meteorologii avertizează că efectele acestuia se vor resimți în mai multe regiuni ale țării în următoarele zile.  

Ciclonul Barbara este o formațiune atmosferică de origine mediteraneană care a ajuns deasupra României, aducând ploi torențiale, vânt puternic și ninsori la munte. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), se generează formațiuni de presiune scăzută deasupra Mării Mediterane, unde apa rămâne mai caldă decât uscatul în această perioadă a anului, generând episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Ciclonul transportă o cantitate mare de umezeală, determinând ploi foarte intense, mai ales în sudul și estul României. În județele aflate sub cod roșu — Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Giurgiu și București — se pot acumula cantități semnificative de apă. 

Ce este ciclonul Barbara

„Barbara” este un nume care a fost dat mai multor cicloni tropicali și depresii atmosferice de-a lungul timpului, în diverse regiuni ale lumii. Ciclonul Barbara este un fenomen meteorologic care a atras atenția atât la nivel global, cât și în România, datorită intensității și efectelor sale. Numele „Barbara” a fost folosit de-a lungul timpului pentru mai multe furtuni tropicale, însă în anul 2025 acesta desemnează două evenimente distincte: un uragan format în Oceanul Pacific și un ciclon mediteranean ce afectează Europa, inclusiv România.

În Oceanul Pacific, Barbara s-a format ca o furtună tropicală în data de 8 iunie 2025, conform Centrului Național pentru Uragane al Statelor Unite. În doar o zi, fenomenul s-a intensificat și a devenit uragan de categoria 1, având viteze ale vântului de aproximativ 120 km/h și o presiune atmosferică centrală de 991 mb. Ulterior, uraganul s-a slăbit treptat, transformându-se într-o depresiune post-tropicală, pierzându-și caracteristicile de furtună puternică. Chiar dacă nu a afectat direct țărmul mexican, Barbara a generat valuri mari și curenți periculoși, influențând zonele de coastă din sud-vestul Mexicului.

Barbara este și numele unei formațiuni ciclonale care a atins România. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), ciclonul Barbara aduce ploi abundente, rafale de vânt puternice și ninsoare viscolită în zonele montane.

Deși poartă același nume, cele două fenomene sunt de natură diferită. În Pacific, Barbara a fost un uragan tropical, alimentat de apele calde ale oceanului. În schimb, ciclonul Barbara care a ajuns în România este o ciclonie mediteraneană, specifică zonelor temperate, formată prin diferențele de temperatură și presiune dintre aerul rece din nord și aerul cald și umed din sud. Acest tip de ciclon nu are intensitatea unui uragan tropical, dar poate provoca efecte severe — inundații, alunecări de teren și perturbări ale traficului.

În timp ce în Pacific Barbara a fost un uragan tropical, în Europa același nume desemnează o furtună puternică, generată de circulația atmosferică din bazinul mediteranean.

Cod roșu de ploi în Capitală și în sudul țării

Inițial, avertizarea de cod roșu de ploi a vizat județele din estul Munteniei și Dobrogea, însă meteorologii au extins alerta și asupra Capitalei, unde se așteaptă cantități însemnate de precipitații și rafale de vânt de până la 70 km/h.

În zonele aflate sub cod portocaliu, cantitățile de apă vor ajunge la 70 l/m², în timp ce regiunile sub cod galben vor înregistra între 30 și 40 l/m². Cele mai afectate regiuni vor fi Dobrogea, sudul Moldovei și Muntenia, unde se pot produce inundații locale și acumulări semnificative de apă.

Școlile din Ialomița s-au închis miercuri, după avertizarea Cod roșu de ploi torențiale. Și în Constanța Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri. În București urmează să se decidă dacă elevii continuă sau nu cursurile.

Când se ameliorează vremea

Meteorologii anunță că ploile abundente vor continua până mâine seară, după care aria precipitațiilor se va restrânge. De joi, vântul va slăbi, iar vremea va intra într-un proces de ameliorare treptată.

Până la finalul săptămânii, valorile termice vor crește ușor, deși episoadele de ploaie nu vor dispărea complet. Ciclonul Barbara va continua să influențeze parțial regiunea, dar fenomenele extreme vor fi tot mai rare.

