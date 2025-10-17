Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO

17-10-2025 | 11:48
explozie rahova - imagini cu salvatorii
IGSU

O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei, iar primele informații arată. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Raluca Ionescu-Heroiu

Bilanțul victimelor exploziei din Rahova

Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, iar două persoane și-au pierdut viața în urma exploziei din Rahova.

Situația este în continuare în dinamică, iar echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru evaluarea pagubelor și asigurarea zonei.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat

Mai mulți elevi au fost răniți ușor după ce suflul puternic al exploziei a spart geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Rahova. Potrivit martorilor, fragmentele de sticlă au zburat în sălile de clasă, iar copiii au suferit tăieturi și zgârieturi minore, fiind imediat evaluați la cabinetul medical al unității de învățământ.

Fațada liceului aflat în vecinătatea locului unde a avut loc explozia a suferit avarii la nivelul ferestrelor, însă nu au fost înregistrate victime în rândul elevilor sau al personalului. Toate persoanele aflate în zonă s-au autoevacuat în siguranță.

Scene de panică în cartierul Rahova

În același timp, o femeie aflată într-un magazin din apropiere a fost rănită de suflul deflagrației. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Martorii descriu scene de panică în cartier, în timp ce echipajele de pompieri, ambulanțe și polițiști intervin continuu pentru evaluarea pagubelor și securizarea zonei. Autoritățile urmează să ofere noi informații despre starea răniților și cauzele deflagrației.

Mobilizare de forțe la fața locului

La fața locului intervin forțe impresionante ale ISU București-Ilfov. În total, 30 de echipaje SMURD, 11 autospeciale de stingere (ASAS), 5 autospeciale pentru victime multiple, precum și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani acționează în zonă. De asemenea, a fost trimis și un Container Multirisc, dotat cu echipamente speciale utilizate în caz de dezastre majore.

Reprezentanții ISU au transmis că imediat după primirea apelului privind explozia a fost declanșat Planul Roșu de intervenție, iar toate resursele medicale disponibile au fost direcționate către locul incidentului.

După sosirea echipajelor, au fost formate echipe de căutare-salvare pentru identificarea și extragerea eventualelor victime rămase în clădire. În paralel, specialiștii evaluează pagubele produse și clădirilor din vecinătate, în special la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, unde toți elevii au fost evacuați în siguranță.

Autoritățile au anunțat că au fost alertate și alte resurse suplimentare, inclusiv o echipă canină de căutare, pregătită să intervină în cazul în care există persoane surprinse sub dărâmături.

Pentru o imagine clară asupra gradului de distrugere, situația este monitorizată și cu ajutorul unei drone, întrucât există risc iminent de prăbușire a balcoanelor și planșeelor blocului afectat.

Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei.

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. 

 
Explozie puternică la un sediu Orange din Paris. Doi angajați, în stare critică. Servicii întrerupte pentru 80.000 de clienți

O explozie a avut loc joi la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris, rănind trei angajați – doi dintre ei fiind în stare critică – și provocând întreruperea serviciilor de comunicații pentru aproximativ 80.000 de utilizatori.

 

Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei.

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. 

 
Explozie puternică la un sediu Orange din Paris. Doi angajați, în stare critică. Servicii întrerupte pentru 80.000 de clienți

O explozie a avut loc joi la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris, rănind trei angajați – doi dintre ei fiind în stare critică – și provocând întreruperea serviciilor de comunicații pentru aproximativ 80.000 de utilizatori.

 

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. 

 
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

