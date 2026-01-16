Un șef al Marinei SUA a vizitat Divizionul 508 Rachete de Coastă al Forțelor Navale Române. Ce au transmis americanii | FOTO

Un șef al Marinei Americane a vizitat joi și vineri mai multe obiective strategice ale Forțelor Navale Române, printre care Academia Navală, fregata ”Regina Maria”, Centrul 39 de Scafandri, dar și Divizionul 508 Rachete de Coastă al Forțelor Navale.

”În această săptămână, contraamiralul Raymond P. Owens III, directorul Biroului pentru Programe Internaționale al Marinei SUA (NIPO), a participat la o vizită cuprinzătoare la Forțele Navale Române.

În timpul vizitei, RDML Owens s-a întâlnit cu lideri-cheie și a vizitat facilități esențiale, inclusiv:

- Comandamentul Flotei și Direcția Hidrografică Maritimă

- Academia Navală, pentru a discuta despre viitorul leadership-ului militar în domeniul naval

- Fregata tip 22 „Regina Maria”

Această vizită evidențiază angajamentul nostru comun față de securitatea Mării Negre și interoperabilitatea continuă a forțelor noastre navale. Împreună, asigurăm un mediu maritim sigur, stabil și securizat”, a transmis vineri Ambasada SUA în România.

Detalii despre vizita înaltului oficial al Marinei SUA au venit de la Forțele Navale Române. Potrivit acestora, șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a primit joi, 15 ianuarie, la Constanța, vizita oficială a delegației conduse de directorul Biroului de Programe Internaționale al Marinei Statelor Unite ale Americii (NIPO), contraamiralul de flotilă Raymond P. Owens III.

Agenda activităților a cuprins întâlniri la sediile Comandamentului Flotei „Viceamiral Vasile Urseanu”, Direcției Hidrografice Maritime „Comandor Alexandru Cătuneanu” și Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, precum și la bordul fregatei „Regina Maria” – 222, unde au fost prezentate activitățile și modul în care sunt organizate structurile vizitate.

Contraamiralul american a primit Emblema de Onoare a Forțelor Navale

În același context, s-a pus accent pe contribuția Forțelor Navale Române la operațiile NATO și UE, evidențiind angajamentul instituției pentru securitatea regională și pentru menținerea libertății de navigație în bazinul Mării Negre, ca parte a efortului internațional comun – potrivit Forțelor Navale.

Vizita partenerilor americani a facilitat dialogul referitor la proiectele aflate în curs de implementare și a permis explorarea unor noi direcții de consolidare a cooperării bilaterale, se mai arată în comunicarea Forțelor Navale Române.

Cele două delegații au purtat discuții și cu elevi și studenți de la instituțiile militare de învățământ de marină, care au avut oportunitatea de a își dezvolta cunoștințele în domeniul programelor de înzestrare și modernizare pentru Forțele Navale.

În semn de apreciere pentru colaborarea deosebită dintre Forțele Navale Române și Biroul de Programe Internaționale al Marinei Statelor Unite ale Americii, viceamiralul Mihai Panait a conferit directorului structurii, contraamiralului de flotilă Raymond P. Owens III, Emblema de Onoare a Forțelor Navale.

Pentru o mai bună cunoaștere a misiunilor executate în zona de responsabilitate națională și aliată, delegația SUA s-a deplasat vineri, 16 ianuarie, la Centrul 39 Scafandri și la Divizionul 508 Rachete de Coastă, unități reprezentative ale Forțelor Navale.

